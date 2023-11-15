Катар пытается добиться соглашения между Израилем и ХАМАС

Катар в среду продолжил посреднические усилия с целью добиться соглашения об освобождении части заложников и временном прекращении огня в секторе Газа между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Предлагается ввести трехдневное прекращение огня в обмен на освобождение около 50 гражданских заложников, захваченных боевиками ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября.

Соглашение также предполагает, что Израиль освободит некоторое количество палестинских женщин и подростков из тюрем и увеличит объем гуманитарной помощи, разрешенной для ввоза в сектор Газа.

ХАМАС согласился с общими положениями соглашения, а Израиль, как сообщается, еще ведет переговоры относительно деталей.

Эта сделка потребует от ХАМАС передачи полного списка оставшихся в живых гражданских заложников, удерживаемых в секторе Газа. По имеющимся данным, захвачены были около 240 человек.

15 ноября израильские военные начали «точечную» операцию против ХАМАС в больнице «Аль-Шифа» в Газе. Израиль заявил, что военные обнаружили оружие и «террористическую инфраструктуру» внутри больничного комплекса. В ХАМАС назвали заявление о найденном оружии «продолжением лжи и дешевой пропаганды».

Как пишет Reuters, свидетели произошедшего, которые находились в больнице во время операции ЦАХАЛ, описали ситуацию как спокойную. Периодически была слышна стрельба, но не было никаких сообщений о пострадавших внутри больницы.

Израиль последовательно утверждает, что под больницей «Аль-Шифа» находится штаб-квартира ХАМАС, и это утверждение, как заявили Соединенные Штаты во вторник, было подтверждено их собственной разведкой.

В среду также стало известно, что израильские военные снесли здание парламента в городе Газа. 13 ноября здание было захвачено, а военные сделали коллективную фотографию с флагами Израиля. Сектор Газа в последние более 15 лет был под контролем ХАМАС.