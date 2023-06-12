Новости
Катастрофа на Каховской ГЭС нанесла ущерб в более 1,5 млрд евро
Катастрофа на Каховской ГЭС уже нанесла ущерб в более полутора миллиардов евро. Об этом заявил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин. Сумма была озвучена на выездном заседании Верховной Рады по вопросам экологической политики и охраны природы.
По словам Прокудина, на данный момент затоплено около 55 тысяч гектаров леса. Воды, которая стала непригодной для использования, хватило бы, чтобы поить весь мир в течение двух суток.
Украинские власти ведут постоянный мониторинг как состояния воды, так и эпидемиологической ситуации в затопленных регионах. Предпринимаются усилия по эвакуации жителей и снабжению чистой питьевой водой тех, кто остается в зоне катастрофы. В срочном порядке бурятся новые артезианские скважины, - сообщил Прокудин.
Одним из важных вопросов является сдерживание цен на продающуюся питьевую воду. «Никто не имеет права наживаться на чужом горе», - сказал глава администрации.
- О прорыве плотины Каховской ГЭС на Днепре стало известно в ночь на 6 июня. Из-за неконтролируемого сброса воды из водохранилища начало затапливать населенные пункты по обоим берегам Днепра. Власти Украины и России обвиняют друг друга в подрыве плотины. Помимо этого, высказывается версия, что причиной бедствия стали предыдущие повреждения станции.
- Под водой оказались 600 квадратных километров Херсонской области, из них около 30% – это правобережная часть, остальное – подконтрольный России левый берег. На обоих берегах Днепра полностью или частично затоплено более 50 населенных пунктов.
- Экологи предупреждают, что в затопившую Херсонскую область воду, помимо бытового мусора и отходов канализации, попало множество вредных веществ. Вода размыла кладбища и скотомогильники. В нее попали бензин и дизельное топливо со смытых бензоколонок, машинное масло и мазут из разрушенного машинного зала Каховской ГЭС, скапливавшиеся на дне Днепра токсичные промышленные отходы, трупы погибших животных. Все это может в ближайшее время привести к экологической катастрофе.
Другие новости дня
В Грузии продолжается акция протеста шахтеров
В городе Чиатура на западе Грузии продолжается акция протеста шахтеров. Как пишет Общественный вещатель, сегодня они собрались перед зданием мэрии муниципалитета.
Шахтеры требуют повышения заработной платы, улучшения условий и соблюдения норм охраны труда. Участники акции заявляют, что не намерены продолжать работу.
«Мы требуем повышения заработной платы, создания условий труда. У нас нет соответствующей техники. Как мы должны выполнять план, когда компания не привезла технику. Они должны прийти и посмотреть, как мы получаем сырье из шахты. Люди влезли в банковские долги, но нам сказали, что нам приостановят банковские выплаты. Люди обнищали. Нет столовой и прочего, нет даже медицинской страховки. Говорят, лечитесь, где хотите», — заявил один из участников акции Юза Мачарашвили.
В настоящее время на всех шахтах в Чиатуре приостановлена работа по добыче марганцевой руды.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, сегодня бастующие шахтеры провели шествие. Они говорят, что могут прибегнуть к крайней форме протеста – голодовке.
Во Внуково задержали 19-летнюю чеченку, бежавшую от насилия
В московском аэропорту Внуково в понедельник была задержана 19-летняя уроженка Чечни Селима Исмаилова. Она пыталась вылететь в Германию. Исмаилова заявляет, что хотела бежать от непрекращающегося насилия дома, избиений и угроз со стороны отца.
Как сообщает правозащитный центр «Марем», оказывавший Исмаиловой помощь, основанием для задержания Исмаиловой стало заявление её родственников в полицию о том, что она якобы украла 85 тысяч рублей у своей родственницы по отцовской линии.
Правозащитники подчёркивают, что обвинения в кражах стандартны для подобных дел, по которым часто ловят бегущих от домашнего насилия на Северном Кавказе женщин. Родственники делают это, чтобы получить возможность объявить беглянок в розыск.
По словам пресс-секретаря Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Софьи Русовой, московские полицейские намерены передать Исмаилову своим чеченским коллегам, которые в течение дня прибудут из Ачхой-Мартана. В аэропорт к Исмаиловой прибыли адвокаты.
Как рассказала Кавказ.Реалии основательница проекта «Марем» Светлана Анохина, Селима Исмаилова родилась в Чечне, в 12 лет вместе с семьёй переехала в Германию. Девушка жаловалась на насилие в семье в Управление по делам молодежи, однако мать угрозами заставила её отказаться от своих слов. В 2021 году отец перевез Исмаилову обратно в Чечню, где она стала жить со своей бабушкой. После возвращения в регион отец часто избивал девушку и угрожал убить, присылал ей голосовые сообщения, в которых грозился сломать дочери ноги.
- Домашнее насилие – одна из системных проблем Северного Кавказа. Местные жительницы подвергаются ему со стороны мужей и других членов семьи. Как правило, правоохранительные органы игнорируют такие случаи, а в случае возбуждения уголовных дел суды выносят максимально мягкое наказание.
- За последние десять лет законопроекты о профилактике домашнего насилия вносились в Госдуму более 40 раз, но не прошли ни одного чтения. В 2017 году из российского Уголовного кодекса удалили статью за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность.
В Грузии вводится запрет на суррогатное материнство для иностранцев
Иностранцы больше не смогут воспользоваться услугами суррогатного материнства в Грузии. Как сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, соответствующий законопроект уже направлен в парламент страны.
Гарибашвили отметил, что этот «сложный» вопрос волнует общество, поскольку связан с безопасностью граждан Грузии и ее имиджем. Глава правительства сообщил, что ранее был создан Совет по вопросам демографии, на котором обсуждалась и тема суррогатного материнства.
«Вы знаете, что иностранные граждане превратили этот вопрос в бизнес, и в последние годы вообще нет никакой регуляции этого вопроса. Нами изучены примеры европейских стран. Я хотел бы привести примеры: в таких развитых странах, как Франция, Германия, Испания, Швейцария, Швеция, Финляндия, Италия, Литва, Эстония — и я не буду продолжать — суррогатное материнство полностью запрещено. Однако в некоторых странах действует гибридная модель — это Бельгия, Великобритания, Дания, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Наша мысль состоит в том, чтобы разрешить учитывать только желание наших граждан. Простите за грубое выражение, но в действительности «заказ» размещается напрямую в виде рекламы на сайтах. Нашим женщинам предлагают «прибыльный бизнес». А потом никто не знает, куда и кто увозит с собой рожденных в Грузии детей», — отметил Гарибашвили.
Также премьер подчеркнул, что «есть сведения о том, что и однополые пары тоже могут вывозить детей, рожденных здесь, и это может вызвать массу проблем».
Правительство Грузии надеется, что законодательный орган поддержит эту инициативу, пишет SOVA.
«Это необходимо регулировать. Повторяю, это будет разрешено только нашим гражданам — гражданам Грузии. Я знаю, что есть много людей, у которых нет детей, поэтому они прибегают к методу суррогатного материнства, и, конечно, это должно быть разрешено им, нашим гражданам, в самой Грузии. Конечно, это поможет демографии, и в целом, я думаю, мы должны оставить эту возможность нашим гражданам», — сообщил Ираклий Гарибашвили.
- Ранее грузинская служба Радио Свобода писала, что услугами суррогатного материнства в Грузии пользуются граждане стран ЕС, Китая, Израиля, Турции, США, Австралии, Канады и других стран. Интерес к Грузии возрос с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, бывшую ранее популярным местом для суррогатного материнства.
- Отметим, что в конце 2022 года закон о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев был принят в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда заявил, что закон якобы позволит «предотвратить торговлю детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы».
В ФРГ стартовали крупнейшие в истории НАТО учения авиации
В Германии в понедельник начались крупнейшие в истории НАТО учения по развертыванию военно-воздушных сил в Европе «Воздушный защитник 23». Они продлятся до 23 июня и должны продемонстрировать силу НАТО и послать сигнал другим странам, в первую очередь России.
В маневрах примут участие более 20 стран – членов Североатлантического союза и их партнёров, включая Японию и Швецию, 10 тысяч военных и около 250 самолетов, в том числе новейшие F-35. Только США направят в Европу 100 боевых машин.
В ходе учений будут отрабатываться повышение оперативной совместимости и готовности к защите от беспилотников и крылатых ракет в случае нападения на города, аэропорты или морские порты на территории НАТО.
Представляя планы учений на прошлой неделе, генерал-лейтенант ВВС Германии Инго Герхарц сообщил, что они были задуманы в 2018 году отчасти как ответ на аннексию Крыма Россией, но «ни на кого не нацелены». По его словам, в ходе учений самолёты НАТО не будут «осуществлять какие-либо полёты, например в направлении Калининграда».
«Мы оборонительный альянс, и именно таким образом запланированы эти учения», – сказал генерал.
После российского вторжения в Украину НАТО определило Россию как «главную угрозу безопасности» в своей стратегической концепции.
Директор Национальной гвардии ВВС США, генерал Майкл Ло, считает, что обязательства НАТО находятся в «переломном моменте», поскольку «стратегический ландшафт в мире, особенно в Европе, изменился». «Учения будут направлены на то, чтобы дополнить постоянное присутствие Соединенных Штатов в Европе», – заявил Ло.
Ряд экспертов также обращают внимание, что учения проводятся в то время, как украинская армия перешла в наступление.
Одна из проблем организации этих учений – полёты гражданской авиации в небе над Европой и в частности, над Германией, которое считается одним из самых загруженных воздушных пространств в мире. Отвечая на вопрос о возможных нарушениях работы гражданского воздушного транспорта во время учений, генерал Герхарц сказал, что будет сделано все возможное, чтобы ограничить задержки или отмены рейсов. Однако власти Германии предупредили, что учения могут повлиять на расписание полётов.
Украинские военные сообщили о взятии ещё двух сёл в ходе наступления
Украинские военные сообщили об освобождении от российской армии ещё двух населённых пунктов в районе так называемого Времивского выступа на границе Запорожской и Донецкой областей. Там, южнее посёлка Великая Новосёловка, в последние дни идёт наступление украинских военных в южном и юго-восточном направлениях.
Накануне сообщалось об освобождении трёх сёл - это было первое официальное сообщение о взятии под контроль населённых пунктов после начала в первые дни июня активных наступательных действий. Утром в понедельник украинские военные заявили, что контролируют село Сторожевое Донецкой области. Также сообщается, что они закрепились в Новодаровке Запорожской области, взятой ещё 4 июня.
По ряду сообщений как украинских, так и российских каналов, наступление продолжается. Поступают неподтверждённые сообщения о продвижении украинских сил к Старомлыновке - это довольно крупный населённый пункт примерно в 10 километрах южнее линии фронта на начало июня. При этом российские военные блогеры отмечают, что так называемая линия Суровикина - главная линия российских укреплений - расположена ещё южнее, то есть пока не прорвана.
В условиях активных боевых действий независимое подтверждение заявлений сторон затруднительно. Украинские военные, однако, опубликовали фото и видео из населённых пунктов, о контроле над которыми они сообщили.
- Официально Генштаб Украины не сообщал о переходе в масштабное контрнаступление, подготовка к которому велась последние месяцы. Однако, по оценкам западных СМИ, оно уже идёт. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу непрямо это подтвердил. «В Украине ведутся определённые оборонительные и контрнаступательные действия, на какой стадии – я не буду говорить детально», – сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. При этом многие эксперты сходятся во мнении, что главные силы Украина в бой ещё не вводила.
Ким Чен Ын, Лукашенко, Бжания и Гаглоев поздравили Путина с Днём России
Лидеры стран СНГ, Северной Кореи, самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии поздравили российского президента Владимира Путина с Днём России, который отмечается 12 июня.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын, прямо не упоминая войну в Украине, выразил Путину поддержку.
«Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что сегодня борьба российского народа против усиливающейся угрозы и вызова враждебных сил, пытающихся подорвать суверенитет, безопасность и мирную жизнь страны, встречает новую переломную фазу», — говорится в телеграме, которую опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В нём также сказано о дружбе между российским и северокорейским народами и о том, что «народ КНДР оказывает полную поддержку и солидарность российскому народу в его тотальной борьбе за осуществление священного дела по сохранению суверенных прав».
Радио Свобода напоминает, что КНДР – одна из трёх стран мира, кроме самой России и Сирии, признавших объявленную Москвой аннексию четырёх украинских областей осенью прошлого года. В ходе войны сообщалось о поставках оружия в Россию из КНДР, официально они не подтверждены.
Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко пожелал жителям России «мира и согласия» и отметил, что политика Путина, по его мнению, «последовательно укрепляет позиции на международной арене».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравлении указал на «союзнические отношения между двумя странами». Он выразил уверенность, что «Армения и Россия, последовательно развивая конструктивные связи, продолжат поступательное развитие многопрофильного сотрудничества, в том числе в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страну с Россией «связывают многовековые традиции дружбы, добрососедства и взаимоподдержки».
«Сегодня на этом прочном фундаменте успешно развиваются наши межгосударственные связи, тесные и надежные партнерские отношения, охватывающие все новые сферы день ото дня», – отметил он.
По словам абхазского лидера Аслана Бжания, этот праздник «объединяет всех россиян, которые живут в этой великой многонациональной стране, чтут ее богатую культуру и многовековые традиции, вносят посильный вклад в укрепление ее социального и экономического потенциала, в защиту и отстаивание ее интересов на мировой арене».
«Славные страницы российской истории дают каждому ее жителю много поводов для гордости и патриотизма. Россия явила миру множество величайших ученых, деятелей искусства, спортсменов, писателей и поэтов, первой освоила космос», – добавил Бжания.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев заявил, что День России – «поистине всенародный праздник, который объединяет всех, кто верит в Россию, гордится ее многовековой историей, великим культурным наследием, ощущает свою причастность к великой стране и связывает с ней свое будущее».
В адрес Путина поступили поздравления и от лидеров ряда других стран, которые Москва считает дружественными.
- День России — государственный праздник, который отмечается ежегодно 12 июня. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, это событие многие историки и политологи считают одним из важных шагов на пути к распаду СССР. Публично сожалея о распаде Советского Союза, нынешние власти России не стали отказываться от праздника, напротив, они используют его в пропагандистских целях.
- Минобороны России записало в качестве поздравления с праздником видеоряд с военнослужащими, читающими стихотворение "Я – русский! Спасибо, Господи!". Бывший президент Дмитрий Медведев опубликовал в телеграме картинку киевского Майдана независимости с российским флагом.
- Владимир Путин, как ожидается, вручит сегодня в Кремле звёзды героев труда награждённым этим званием.
- Независимые российские СМИ, выступающие против войны в Украине, в День России проводят марафон солидарности с политзаключёнными.
- Выступающий против войны художник Philippenzo (Филипп Козлов) в честь Дня России сделал в Москве свою новую работу «Изроссилование», сообщает «Сота». «То, что сегодня творит эта страна, иным словом назвать не получается», — написал он в своём канале.
На войне в Украине погиб еще один югоосетинский боец
Еще один боец из самопровозглашенной республики Южная Осетия, воевавший на стороне России, погиб на войне в Украине.
Как пишет агентство «Рес», 32-летний Ацамаз Сланов погиб 8 июня «в ожесточенных боях» в районе города Волноваха в Донецкой области.
Сланов – родом из поселка Джава, у него остались супруга и две дочери. Сообщается, что родные погибшего выехали к месту его гибели.
По информации из открытых источников, на сегодняшний день известно о 29 уроженцах Южной Осетии, погибших на войне в Украине.
В Батуми погибла девочка-подросток, упавшая с многоэтажки
15-летняя девочка скончалась в батумской клинике «Бау». Об этом пишет грузинская служба Радио Свобода.
По информации врачей, бригада скорой помощи доставила подростка в клинику с множественными травмами, несовместимыми с жизнью.
«Провести операцию не удалось, вскоре она скончалась. У неё была травма головы, множественные переломы, травмы внутренних органов», –заявила представитель клиники Цира Абуладзе.
МВД Грузии начало расследование по статье 115 Уголовного кодекса – доведение до самоубийства.
По словам очевидцев, девочка-подросток, предположительно, упала с 17-го этажа многоэтажного жилого дома, расположенного на пересечении улиц Лория и Пушкина.
«Я видел, как человек в доме напротив упал на балкон десятого этажа, а затем на крышу автомобиля, стоявшего на улице», – рассказал очевидец.
Умер бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони
В возрасте 86 лет умер бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщили итальянские газеты Corriere della sera и La Repubblica.
Впоследствии смерть Берлускони подтвердили официальные лица. Утверждается, что он умер утром 12 июня.
Берлускони в апреле был госпитализирован в реанимацию больницы Сан-Рафаэле в Милане. У него была обнаружена хроническая лейкемия. Впоследствии он был выписан, однако в пятницу вновь госпитализирован. О точной причине смерти пока не сообщается.
Берлускони был одним из крупнейших итальянских бизнесменов, его звезда как политика взошла в 1990-е годы, когда на фоне распада послевоенной партийной системы он основал правопопулистскую партию «Вперёд, Италия». Берлускони трижды возглавлял правительство Италии. Его сторонники и сейчас входят в состав правящей коалиции, хотя партия и утратила лидирующие позиции.
«Трудно представить Италию без Сильвио Берлускони... За последние пятьдесят лет не было дня, чтобы его имя не упоминалось по телевидению, в газетах, в парламенте, в барах, на стадионе. Строительный подрядчик, телевизионный магнат, президент футбольного клуба «Милан», основатель партии «Вперёд Италия», трижды премьер-министр, фигурант нашумевших судебных процессов», – говорится в некрологе La Repubblica.
В нём отмечается, что Берлускони расколол общественное мнение, многие видели в нём авторитарного и коррумпированного политика. В то же время признаётся, что он стал своего рода символом Италии, одним из наиболее известных итальянцев за рубежом.
Берлускони связывали дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. Известно, что они отдыхали друг у друга в частном порядке; Берлускони неоднократно, уже после аннексии Крыма и резкого охлаждения отношений между Россией и Западом, высказывался в поддержку Путина и России. Он публично осудил российское вторжение в Украину, однако, как стало известно из опубликованной осенью записи его частной беседы, возлагал часть ответственности за него и на страны НАТО и Киев. Он также утверждал, что «восстановил отношения с Путиным» и даже отправил ему в подарок вино на 70-летие. Впоследствии Берлускони сказал, что пошутил. Отправка дорогого вина в Россию может считаться нарушением режима санкций.
Чеченский «Ахмат» первым подписал контракт с Минобороны
Чеченский отряд «Ахмат» первым подписал контракт с министерством обороны России об организации службы так называемых добровольческих формирований. Об этом сообщило государственное агентство «РИА Новости» и представители властей Чечни.
10 июня министр обороны России Сергей Шойгу приказал всем добровольческим формированиям до 1 июля подписать подобные контракты. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже отказался от этого. Глава Чечни Рамзан Кадыров и его приближённые в последние дни вступали в публичную полемику с Пригожиным.
Контракт с Минобороны от имени отряда «Ахмат» подписал Адам Дашаев, директор так называемого Российского университета спецназа в Гудермесе, где вербуют наемников со всей страны. На опубликованном видео он обменивается документами с заместителем начальника Генштаба Вооружённых сил России Алексеем Кимом. Рядом в этот момент находятся депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, - сообщает сайт Кавказ.Реалии.
«Надеюсь в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты», – заявил Ким.
Алаудинов объяснил подписание контракта тем, что это «позволяет уровнять весь соцпакет для наших бойцов, которые добровольно пришли на фронт, и тех, которые служат в Министерстве обороны».
Чеченское государственное агентство «Грозный-информ» написало, что документы были оформлены «во исполнение приказа [министра обороны Сергея] Шойгу», и проиллюстрировало новость его совместной фотографией с главой республики.
Сам Рамзан Кадыров накануне назвал Чечню «одним из ведущих регионов России» по формированию так называемых добровольческих отрядов, которые, как он выразился, воюют в Украине в составе интернационального спецназа «Ахмат». Глава Чечни отметил, что наемники экипируются за счет фонда Ахмата Кадырова – по данным СМИ, взносы в этот фонд принудительно собирают с бюджетников.
Точное число наемников, отправленных через Чечню в Украину после начала полномасштабного российского вторжения, неизвестно. Кадыров утверждает, что новые бойцы поступают каждую неделю. Правозащитники заявляют о случаях принудительной отправки жителей республики на войну против Украины.
- ЧВК «Вагнер» не будет подписывать контракт с Минобороны России. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин. По словам Пригожина, ЧВК подчиняется президенту Владимиру Путину, а не Шойгу. Подписание контракта с «Ахматом» он пока не комментировал.
- Минобороны при этом относит ЧВК «Вагнер» к «добровольческим штурмовым отрядам», поскольку формально деятельность ЧВК и наёмничество в России запрещены.
- Ранее Кадыров раскритиковал Пригожина за формулировки, в которых последний объявил об улаживании конфликта между окружением главы Чечни и командирами ЧВК «Вагнер».
- Чиновники, имамы и командиры в Чечне имеют обязательство по числу завербованных на войну против Украины людей – ради выполнения этого «норматива» местных жителей незаконно удерживают в секретных тюрьмах и угрожают расправой над родственниками в случае отказа. Об этом говорится в материале кризисной группы «СК SOS».
- Адам Дашаев стал директором «Российского университета спецназа» в мае. Об этом человеке известно лишь то, что в 2011-2014 годах он имел статус индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого был указан спорт, а дополнительным – розничная торговля красками и эмалями.
SIPRI: США и Россия нарастили число развёрнутых ядерных боеголовок
Глобальная безопасность в 2022 году заметно ухудшилась в сравнении с тем, что было десять лет назад. В мире участились войны, увеличились военные расходы, и обострилась проблема продовольственной безопасности. К такому выводу пришли эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Отдельно эксперты выделяют продолжающуюся войну России против Украины, которая усилила конфронтацию между крупными державами, что «ослабило контроль над вооружениями и сделало дипломатию менее эффективной», говорится в опубликованном в понедельник ежегодном докладе SIPRI.
Эксперты отмечают, что по мере ухудшения геополитических отношений, ядерные державы - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль - наращивают количество развернутых ядерных боеголовок и продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы. Некоторые из них в 2022 году развернули новые системы вооружений с ядерными зарядами либо способные их нести, говорится в докладе SIPRI.
США и Россия обладают почти 90% имеющегося в мире ядерного оружия, отмечается в докладе. Около 2 тысяч боеголовок — почти все они принадлежат России и США — находились в состоянии повышенной боеготовности. Ими были оснащены ракеты или они были размещены на авиабазах стратегической авиации.
Китай нарастил свой ядерный арсенал с 350 боеголовок до 410. SIPRI считает, что число китайских баллистических ракет к концу десятилетия может сравняться с российским или американским.
Франция продолжала работу по созданию атомной подлодки, оснащенной баллистическими ракетами третьего поколения. Индия и Пакистан расширяли ядерные арсеналы и продолжали разработку новых систем доставки, говорится в докладе. КНДР в 2022 году не проводила ядерных испытаний, но произвела больше 90 пробных ракетных пусков. Некоторые из запущенных ракет могут оснащаться ядерными боеголовками.
Полномасштабное вторжение в феврале 2022 года государства, обладающего ядерным оружием, в соседнюю страну, таким оружием не обладающую, привело к значительным сбоям в двустороннем и многостороннем взаимодействии по контролю за ядерными вооружениями, говорится в докладе SIPRI.
Отдельно в докладе рассматривается приостановка диалога между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности. Россия, которая угрожала применить ядерное оружие в войне против Украины, в феврале заявила, что приостанавливает участие в договоре СНВ-3. Соединенные Штаты прекратили отправку России уведомлений, требуемых по договору.
Как отмечается в докладе, мировые военные расходы в 2022 году выросли восьмой год подряд и превысили два триллиона двести миллиардов долларов, что является самым высоким уровнем, когда-либо зафиксированным Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира.
При этом основное влияние на рост военных расходов оказала именно война в Украине. Больше всех потратили США —877 миллиардов долларов или 39% от оборонных трат в мире. Самый стремительный рост расходов на военные нужды показала Европа — на 13% за год, что стало максимальным значением со времен холодной войны. Оборонные расходы России, несмотря на санкции, выросли в прошлом году примерно на 9,2%, до 86 с половиной миллиардов долларов. Собственные военные расходы Украины выросли более чем в семь раз – до 44 миллиардов долларов, показав рекордный рост расходов на оборону какой-либо страны, зафиксированный SIPRI.
Кварацхелия признали лучшим молодым игроком Лиги чемпионов-2022/23
Технические наблюдатели УЕФА признали грузинского футболиста «Наполи» Хвичу Кварацхелия лучшим молодым игроком Лиги чемпионов в сезоне 2022/23.
22-летний футболист перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» в июле 2022 года и помог клубу дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов, где неаполитанцы проиграли «Милану».
«Квара – великолепный, замечательный и восхитительный. Футболист высочайшего уровня несмотря на возраст. Ему предстоит еще многому научиться, и когда он это сделает, станет смертельно опасным суперфутболистом», – уверен главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти.
«Первый сезон Кварацхелия в чемпионате Италии также стал ошеломительным. Он помог «Наполи» выиграть первый чемпионский титул с 1990 года и был признан Игроком сезона в серии А. За свою фантастическую игру грузин получил прозвище «Кварадона» в честь легенды «Наполи» Диего Марадоны», – говорится в сообщении на сайте УЕФА.
Кварацхелия провел в Лиге Чемпионов девять матчей. На его счету два гола и четыре результативные передачи.
В Киево-Печерской лавре впервые помолились за упокой гетмана Мазепы
В Киево-Печерской лавре впервые в ее истории помолились за упокой украинского гетмана Ивана Мазепы. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
Мазепа, украинский политический деятель конца XVII- начала XVIII веков еще при жизни, в 1708 году, был предан анафеме Русской православной церковью, которая обвинила его в измене царю Петру I и православию. Мазепа, гетман Войска Запорожского, во время Северной войны заключил союз с шведским королем Карлом XII. Анафема до сих пор не снята. В Украине Мазепа считается выдающимся государственным деятелем, его именем называют улицы и другие объекты.
С прошлого года в ряде храмов Киево-Печерской лавры богослужения проводит автокефальная Православная церковь Украины, которую РПЦ считает раскольнической. Молитва за упокой Ивана Мазепы состоялась 11 июня в церкви Всех Святых, которую в 1696-1698 годах построили на средства Ивана Мазепы. Богослужение прошло по благословению предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко отметил, что Мазепа внес большой вклад в развитие Украины, в особенности ее культурно-религиозной жизни. В частности, он уделял внимание развитию Киево-Печерской лавры. По словам Ткаченко, на территории Лавры будет создан музейный центр «Гетман Иван Мазепа и его эпоха». Его разместят в Онуфриевской башне, которую тоже построили на средства гетмана.
3 человека погибли при обстреле лодки во время эвакуации под Херсоном
Три человека погибли, от 10 до 23, по разным данным, пострадали в Херсонской области в результате обстрела лодки, в которой с левого, подконтрольного России, берега Днепра на правый, подконтрольный Украине, переправлялись эвакуированные гражданские лица.
Украинские официальные лица обвиняют в обстреле российских военных.
«Они открыли огонь в спины гражданским», - написал в телеграме глава областной военной администрации Александр Прокудин. Первоначально он написал о шестерых пострадавших. Затем он сообщил, что три человека в результате стрельбы погибли, десять были ранены.
«74-летний мужчина, когда враг открыл огонь, собственным телом прикрыл женщину. Россияне расстреляли его в спину. От полученных ранений он погиб, врачи не успели ему помочь», - написал, в частности, Прокудин.
Херсонская областная прокуратура также сообщила о троих погибших, но привела другое число пострадавших - 23 человека. Украинские власти утверждают, что большая часть эвакуированных с левого берега - пожилые и маломобильные люди. «Это был большой риск, но мы не могли оставить людей на произвол судьбы», - говорится в сообщении национальной полиции.
Российские представители обвинения в обстреле пока не комментировали. Ранее они сами обвиняли Украину в обстрелах эвакуационных пунктов.
- Людей в Херсонской области эвакуируют в связи с масштабным наводнением, вызванным разрушением плотины Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Вышедший из берегов Днепр затопил десятки населенных пунктов как на правом, так и на левом берегу. На левом затопленная территория больше. Волонтеры, оказывающие помощь людям, писали о трудностях с эвакуацией на подконтрольных России территориях.
- Обе стороны сообщают о том, что есть погибшие. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В ряде населенных пунктов уровень воды уже начал снижаться, однако многие еще остаются в зоне затопления.
- При этом выше по течению Днепра резко упал уровень воды в Каховском водохранилище - оно фактически исчезло, Днепр возвращается в свое естественное русло. Падение уровня воды в водохранилище привело к проблемам с водоснабжением в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- Украина обвиняет Россию в целенаправленном подрыве плотины. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС, чтобы не допустить наступление украинской армии в Херсонской области.
- Россия ранее все обвинения в целенаправленном подрыве плотины отвергла, обвинив в свою очередь Украину в диверсии. Доказательства российская сторона при этом не представила. Существует и версия о том, что плотина разрушилась не в результате подрыва.
- Страны Запада пока официально не заявляли о том, какую версию они считают наиболее вероятной, однако отмечали, что именно действия России привели к угрозе Каховской ГЭС - такой угрозы не было бы, не начни Россия широкомасштабное вторжение в Украину в прошлом году.
Россия и Украина сообщили об обмене пленными: 94 на 95
Россия и Украина произвели очередной обмен пленными. О нем в воскресенье почти синхронно сообщили обе стороны конфликта.
По сообщению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Украина вернула 95 военнослужащих, в том числе двух офицеров. Это военные ВСУ, Нацгвардии и пограничники, взятые в плен в Мариуполе, в том числе защитники «Азовстали», на Чернобыльской атомной электростанции, на острове Змеиный и под Бахмутом. «Также удалось вернуть участников спецоперации, летевших на вертолете в осажденный Мариуполь на «Азовсталь», - отметил Ермак. Среди обменянных, по его словам, немало раненых.
Минобороны России, в свою очередь, сообщило, что «в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность». Другие подробности не приводятся.
О предыдущем масштабном обмене пленными сообщалось 20 мая.
В Москве арестован гражданин США. Его обвиняют в сбыте наркотиков
Хамовнический районный суд Москвы отправил в СИЗО 51-летнего гражданина США, музыканта и продюсера Майкла Трэвиса Лика. Его обвиняют в сбыте наркотиков в крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Госдепартамент сообщил, что ему «известно о задержании гражданина США в Москве». Представитель Госдепартамента также отметил, что Соединенные Штаты будут добиваться консульского доступа к американскому гражданину. Других комментариев властей США пока нет.
Лик – бывший американский десантник. Он живет в Москве около десяти лет. Он является музыкантом группы «Лови ночь», а также продюсирует группы Louna, «Слот» и «Тараканы!» – сообщает «Медиазона» со ссылкой на группу Лика.
Как отмечает CNN, Лик был гостем программы этого телеканала еще в 2014 году – тогда он уже жил в России и рассказывал о проблемах независимых музыкантов с цензурой в стране.
Уголовное дело против Лика возбуждено по статье о незаконном производстве или сбыте наркотиков в крупном размере – ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Утверждается, что американца подозревают в продаже мефедрона молодым покупателям. Ранее по этому же делу арестовали знакомую Лика – россиянку Валерию Гробанюк, сообщили в пресс-службе суда.
Как утверждает РЕН ТВ, еще 6 июня в квартире у Лика прошел обыск. Гражданин США, как утверждается, не признал вину, сказав, что «не понимает, что мог сделать и в чем его обвиняют».
- В августе 2022 года суд назначил американской баскетболистке Бриттни Грайнер 9 лет колонии по делу о хранении и контрабанде наркотиков после того, как в ее ручной клади нашли картриджи для вейпа с гашишным маслом (легальные в США). В декабре американку обменяли на россиянина Виктора Бута.
- Под стражей в России находятся еще двое американцев, о делах которых стало широко известно и освобождения которых добиваются власти США. Это осужденный по обвинению в шпионаже Пол Уилан и арестованный в марте 2023 года по такому же обвинению журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. После начала широкомасштабного вторжения в Украину Госдепартамент неоднократно призывал американцев покинуть Россию и не ездить в эту страну.
Украинские военные сообщили об освобождении двух сёл под Угледаром
Украинская 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша в фейсбуке опубликовала видео, подтверждающее взятие украинскими военными населенного пункта Благодатное Донецкой области.
На видео украинские военные устанавливают флаг на здании, значительно поврежденном обстрелами. Сообщается, что в плен были взяты российские военные. Другие подробности не приводятся.
Речь идет о селе Благодатное в Донецкой области недалеко от Угледара, подтвердил представитель сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Там – к югу от поселка Великая Новоселовка – в последние дни идут бои, сообщается о наступлении украинских сил.
Украинские военные и официальные лица практически не комментируют в деталях боевые действия, которые идут на фронте сейчас и которые – по оценкам российских представителей и многих комментаторов – являются одной из фаз масштабного украинского наступления. Благодатное – первый населённый пункт, об освобождении которого украинская сторона объявила официально за последние дни.
Поступают также сообщения о взятии ещё одного села на том же направлении – Нескучное.
О его взятии сообщило добровольческое подразделение «Арей». Как утверждает со ссылкой на них украинский телеграм-канал DeepState, российские военные «разграбили и уничтожили мемориальный музей-усадьбу Владимира Ивановича Немировича-Данченко», находящийся в селе. Независимых подтверждений этого нет.
Более активно, чем украинские источники – делая упор на действительных или мнимых неудачах украинских сил – события на фронте освещают российские телеграм-каналы. Многие из них в воскресенье подтвердили потерю Нескучного и Благодатного. При этом они утверждают, что о прорыве обороны речь не идет.
- Президент Украины Владимир Зеленский в субботу прокомментировал сообщения о наступлении. «В Украине ведутся определенные оборонительные и контрнаступательные действия, на какой стадии – я не буду говорить детально», – сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
- Официально Генштаб Украины не сообщал о переходе в масштабное контрнаступление, подготовка к которому велась последние месяцы. Из слов Зеленского также не следует, что речь идет именно о начале наступления с решительными целями, а не о тактических наступательных маневрах.
Германия может выдать России сбежавших от войны дочь и внука Шамиля Басаева
Власти Германии могут депортировать дочь и старшего внука чеченского полевого командира Шамиля Басаева, уехавших из России, чтобы избежать принудительной отправки на войну в Украину. Об этом со ссылкой на собственные источники сайту Кавказ.Реалии сообщил чеченский правозащитник и активист Абубакар Янгулбаев.
Сейчас Хава Абдулмежидова и ее сын находятся в лагере для беженцев. Власти рассматривают заявку о предоставлении международной защиты, но, учитывая депортацию из Германии в Россию в прошлом, им с высокой долей вероятности могут отказать.
Семья дочери Басаева в 2013 году уже пыталась получить международную защиту в Германии, но получила отказ и в 2018 году была депортирована в Россию, где вернулась в Чечню. С началом мобилизации ее старшего сына вынудили подписать повестку, угрожая в случае отказа направить его мать «чистить картошку и обслуживать российских солдат в Украину», рассказал правозащитник. Чтобы избежать отправки на войну, семья через Турцию и Хорватию прибыла в Германию.
«Из отправки на фронт внука Шамиля Басаева власти Чечни хотели сделать представление, это громкий инфоповод. Он отказывался, тогда стали угрожать принуждением его матери. Пока оформлялись документы они покинули республику», – пояснил Янгулбаев.
Он уточнил, что причиной для депортации может стать то, что по международным соглашениям семья должна была запросить убежище в первой стране въезда в Евросоюз – Хорватии.
Сайт Кавказ.Реалии писал, что в начале ноября в Хорватии были задержаны несколько десятков уроженцев Чечни – они жаловались на принуждение подписать отказ от заявлений на убежище. Суд страны отказал ряду чеченских беженцев в предоставлении международной защиты.
- Шамиль Басаев (1965-2006) – чеченский полевой командир и политик, один из лидеров вооруженной борьбы за независимость Чеченской республики Ичкерия и боевых действий на Северном Кавказе. Имел звание генерала армии Ичкерии (посмертно присвоено звание генералиссимуса). Организовал ряд терактов в Ставропольском крае, Северной Осетии, Дагестане, Москве. В России официально значился как террорист №1, внесен в списки террористов ООН, Евросоюза и госдепа США.
- На войне в Украине убит завербованный в ЧВК «Вагнер» Сайд-Хусейн Ямадаев – сын бывшего чеченского полевого командира, депутата Госдумы и Героя России Руслана Ямадаева. Некогда влиятельная семья Ямадаевых в прошлом считалась политическими конкурентами и личными врагами главы Чечни Рамзана Кадырова – на протяжении последних десятилетий в этом клане произошла череда смертей.
- В Австрии прошел пикет с требованием предоставить убежище спасающимся от мобилизации уроженцам Чечни. Акция была приурочена к международному дню сознательных отказчиков от военной службы.
Минобороны России обвинило Украину в атаке на корабль «Приазовье»
Минобороны России заявило об атаке украинских морских беспилотников по российскому разведывательному кораблю «Приазовье» в Черном море, в 300 километрах от аннексированного Севастополя. По данным ведомства, корабль охранял газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». Повреждений «Приазовье» не получил, утверждает министерство.
На видео, распространенном российской стороной запечатлен беспилотник с надписью «Кот и енот» на украинском языке. По дрону запускают снаряды с палубы корабля.
В заявлении Минобороны России также говорится, что в ходе атаки в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку американский беспилотник.
«Приазовье» был заложен в 1986 году в Гданьске, в том же году спущен на воду и вступил в строй в 1977 году. В 2006-2007 годах прошел модернизацию радиотехнических средств. Корабль входит в состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей Черноморского флота.
Последний раз об атаке по российским кораблям Минобороны сообщало 24 мая. Тогда ведомство обвинило Украину в нападении на корабль «Иван Хурс».
Киев атаку на корабли не комментировал.
В свою очередь командование воздушных сил Украины сообщило, что в ночь на воскресенье, 11 июня, российская армия атаковала прифронтовые районы Сумской и Харьковской областей дронами-камикадзе «Шахед». По его данным, шесть беспилотников сбили системы ПВО. Сколько всего было выпущено дронов, не уточняется.
Глава харьковской обладминистрации Олег Синегубов сообщил о российском ударе по гражданскому предприятию в Богодуховском районе. На территории объекта случился пожар.
В Сумской области три беспилотника атаковали город Белополье. По данным местных властей, дроны повредили гражданские объекты, среди которых учебное заведение. Повреждения получил многоэтажный дом.
Власти приграничной с Украиной Белгородской области сообщили что 10 июня по населенным пунктам региона украинская армия выпустила более 170 снарядов. Пострадавших нет.
В Крыму произошел взрыв на железнодорожных путях
В аннексированном Крыму произошел взрыв на железнодорожных путях. Об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы.
По данным Baza, взрыв произошел днем в воскресенье. Машинист товарного поезда, как утверждается, заметил взрывное устройство и применил экстренное торможение. В результате взрыва, по предварительным данным, повреждены пути и грузовой локомотив, «Осторожно, новости» пишет, что нескольким людям была оказана помощь на месте, госпитализировать никого не понадобилось. По другим данным, пострадали двое железнодорожных рабочих.
Взрыв произошел в Кировском районе Крыма - это восток полуострова. Движение поездов на участке остановлено, ремонт может занять несколько часов - написал в телеграм-канале назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов. При этом он не сообщил о том, что послужило причиной повреждения.
18 мая в Симферопольском районе с рельсов сошло несколько вагонов. «Крымские железные дороги» заявили, что причина аварии – «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Речь шла о подрыве путей. Пострадавших не было.
- В ночь на воскресенье в граничащей с Украиной российской Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых железнодорожных вагонов. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, происшествие случилось в Алексеевском округе. Все вагоны были пустыми. Пострадавших нет.
Кобахидзе: Мы добросовестны в плане осуществления реформ
По заявлению председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, 12 пунктов, установленных Еврокомиссией, будут выполнены до конца июня. Как сообщил Кобахидзе журналистам, он надеется, что в декабре будет принято справедливое политическое решение, передает «ИнтерпрессНьюс».
«Мы активно работаем над выполнением плана из 12 пунктов. До конца июня будет завершено осуществление всех реформ, и страна будет полностью готова к получению статуса кандидата. Мы надеемся, что политическое решение, которое должен принять Европейский совет, будет справедливым. К сожалению, в прошлом году Европейским советом было принято разочаровывающее для нашего общества решение. Надеемся, что в декабре будет принято справедливое политическое решение», - сказал Кобахидзе.
Он пояснил, что партнеры проинформированы о шагах, предпринятых властью. Кроме того, Ираклий Кобахидзе отмечает, что проблематичен пункт поляризации.
«У нас твердые позиции по всем темам. Работа в связи с каждым пунктом завершается до конца июня. Конечно, поляризация - проблемный пункт, поляризация не может закончиться реформами, требуется сокращение радикализма в оппозиции. К сожалению, шаги в этом направлении не предпринимаются. Что касается тех пунктов, за которые мы ответственны, это реформы, избрание должностных лиц, все соответствующие пункты мы выполнили должным образом или выполним до конца июня. Естественно, мы постоянно делимся информацией о ходе реформ с нашими партнерами. Соответственно, мы добросовестны в плане осуществления реформ. Широкое информирование наших партнеров - это наша ответственность, и мы ее выполняем», - заявил Кобахидзе.
- Напомним, Тбилиси подал заявку на членство в ЕС 3 марта 2022 года – одновременно с Кишиневом и сразу после Киева. Позже в июне Украина и Молдова получили статус кандидата на вступление в Евросоюз, а Грузии предложили выполнить 12 рекомендаций, необходимых для дальнейшей евроинтеграции.
Глава МИД Лихтенштейн побывала на линии разделения в селе Одзиси
Глава МИД Лихтенштейн, министр образования и спорта Доминик Хаслер побывала на линии разделения в селе Одзиси, которое напрямую граничит с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Грузии.
К разделительной линии Хаслер сопроводил замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия и представитель Службы госбезопасности страны.
Лаша Дарсалия проинформировал министра о тяжелой гуманитарной ситуации в селах в зоне грузино-осетинского конфликта, подчеркнув важность для Грузии поддержки международным сообществом территориальной целостности и суверенитета страны.
Как сообщает SOVA, министр иностранных дел, образования и спорт Княжества Лихтенштейн Доминик Хаслер прибыла в Тбилиси сегодня, 11 июня, и в течение двухдневного визита проведет встречи с главой МИД Грузии, премьер-министром, президентом и спикером парламента Грузии.
Пригожин: ЧВК «Вагнер» не будет подписывать контакт с Минобороны
ЧВК «Вагнер» не будет подписывать контакт с Минобороны России. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
10 июня министр обороны России министр обороны России Сергей Шойгу приказал всем российским добровольческим формированиям до 1 июля подписать контракты с Минобороны, чтобы создать «единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач».
Минобороны в своих сводках называло наемников ЧВК «Вагнер» добровольцами штурмовых отрядов.
В ответ Пригожин заявил, что указы Шойгу распространяются на сотрудников Минобороны и военнослужащих. «ЧВК «Вагнер» органично встроена в общую систему, ЧВК «Вагнер» согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой», - говорится в сообщении пресс-службы Пригожина.
Бизнесмен также отметил, что «Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями».
- Частная военная компания «Вагнер» – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях.
- Летом прошлого года, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, ЧВК «Вагнер» начала вербовать в свои ряды заключенных и отправлять их на войну. В ЧВК завербовали десятки тысяч бойцов.
- На фоне боев за Бахмут Пригожин неоднократно публиковал видеоролики с резкой критикой министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.
- Пригожин обвинял их в нехватке боеприпасов, сдаче «российской земли» и обещал, что будет разбираться с ними, пока «этих персонажей не настигнет возмездие». Минобороны такие заявления не комментирует.
Минобороны Украины: Россия взорвала ГЭС для переброски своих резервов
Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС, чтобы не допустить наступление украинской армии в Херсонской области.
Кроме того, по данным Маляр, Россия намерена освободить необходимые резервы для переброски на бахмутское и запорожское направления. Переброска наиболее боеспособных частей российской армии - морской пехоты и воздушно-десантных войск - из Херсонской области уже началась, написала замминистра в телеграме.
Москва сообщение Маляр не комментировала.
Россия ранее все обвинения в целенаправленном подрыве плотины отвергла, обвинив Украину в диверсии. Доказательства российская сторона при этом не представила.
- Официально Генштаб Украины о переходе в масштабное контрнаступление, подготовка к которому велась последние месяцы, не сообщал.
- Минобороны России и провоенные блогеры активно публикуют фото и видео, сделанные, как утверждается, в ходе боев, на которых запечатлена подбитая техника. Американский Институт изучения считает, что украинские войска ведут наступательные операции в Запорожской области и очевидно теряют технику в боях, но сам по себе этот факт не может служить показателем успеха или провала наступления.
- Не комментируя события на Запорожском направлении, украинские военные заявляют об успешном ходе наступления под Бахмутом, где россияне постепенно теряют позиции к северу и югу от города.
Форум