Кавелашвили издал указ о проведении выборов в органы местного самоуправления

Президент Грузии Михаил Кавелашвили, легитимность которого не признают оппозиция и часть грузинского общества, подписал указ о проведении 4 октября 2025 года выборов в органы местного самоуправления.

Как сообщила пресс-служба политика, под документом также стоит подпись премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Выборы назначены в соответствии с Конституцией Грузии и Избирательным кодексом.

Напомним, что большая часть грузинской оппозиции намерена бойкотировать выборы. Принять в них участие планируют лишь несколько оппозиционных партий.

«Лело – Сильная Грузия» и «Гахария – за Грузию» ранее подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий возможность выдвижения единых кандидатов. Однако, по данным СМИ, кандидатом партии «Гахария – за Грузию» на пост мэра Тбилиси может стать член городского сакребуло Георгий Шарашидзе. Пресс-служба партии подтвердила, что этот вариант обсуждается.

По неподтверждённой информации, «Лело – Сильная Грузия» может выдвинуть Алеко Элисашвили. Однако сам он сегодня заявил, что кандидат от двух партий будет единым: «Крайний срок подачи заявок на пост мэра – 4 сентября. <...> Пока решение не принято».

Кандидатом от правящей партии «Грузинская мечта» на пост мэра Тбилиси будет действующий градоначальник Каха Каладзе.