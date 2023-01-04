Спецслужба Казахстана сообщила о задержании членов банды в Байконуре

Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании в стране 18 членов преступной группировки, действовавшей в городе Байконур. Город арендован Россией вместе с расположенным поблизости космодромом. По сообщению КНБ, в операции участвовали и российские ФСБ и МВД.

Как сообщили в КНБ, одновременные задержания прошли в Астане, Кызылорде и Конаеве (в этом городе расположена крупная игорная зона). Всего в рамках спецоперации задержано 18 лидеров и активных членов ОПГ, у которых изъяты огнестрельное оружие и деньги. Утверждается, что подозреваемые причастны к похищениям людей, вымогательству, вооружённым нападениям и кражам.

Ведомство утверждает, что задержанная банда причастна к перестрелке в сентябре 2022 года в Байконуре, в результате которой погиб случайный прохожий. Издание Tengrinews тогда писало, что стрельба стала результатом конфликта банд "Арбат" и "Даманск", названных так по одноимённым районом города.