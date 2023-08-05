Казахстан хочет запретить символы поддержки войны против Украины

Власти Казахстана совместно с Генпрокуратурой прорабатывают введение запрета на товары с «этнополитизированной символикой» в стране. Речь идет, в частности, об атрибутике ЧВК «Вагнер», а также о неофициальных символах поддержки России в войне против Украины – буквах Z и V. Об этом сообщает сообщает агентство КазТАГ.

Кроме того, запрет может затронуть товары с надписями «Армия России» и «Вежливые люди», эмблемы Рабочей партии Курдистана и Восточного Туркестана.

Прокурор отдела защиты общественных интересов отметил, что «отдельными представителями разных этносов в общественном поле демонстрируется различная этническая символика», которая вызывает неоднозначную реакцию в обществе.

В рамках ограничений прокуратура предложила правительству запретить изготовление, перевозку и распространение в Казахстане продукции с символами, которые используются противоборствующими сторонами в вооруженных конфликтах. За распространение в Казахстане указанной продукции предлагается ввести административную ответственность.