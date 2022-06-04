Казахстан переименовал марку своей нефти из-за санкций против России

Казахстан изменил название марки своей нефти, чтобы при экспорте из морских портов России ее не путали с нефтью российского происхождения, попавшей под западные санкции. Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на источники.

«В связи с недавними значительными геополитическими изменениями ... и во избежание негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти через российские порты, с июня 2022 года применяется следующее название сорта - KEBCO (Казахстанская экспортная смесь сырой нефти)», - пояснила казахстанская компания «СНПС-Актобемунайгаз».

Информацию о переименовании марки подтвердили четыре источника в казахстанских нефтяных компаниях, осуществляющих транзит через российские морские порты. По словам источников, казахстанские нефтедобытчики надеются добиться более высоких цен на свою нефть и облегчить ее продажу, если в документах будет четко указано, что она не из России.

Источники утверждают, что изменения вступят в силу с понедельника, 6 июня. В Министерстве энергетики Казахстана отказались комментировать этот вопрос.

Через российские морские порты идет 20% экспортного потока казахстанской нефти. В 2021 году Казахстан отправил таким образом около 13,3 миллиона тонн топлива. Нефть, добытая на территории Казахстана, не подпадает под западные санкции, однако, как сообщают трейдеры, казахстанские поставки неоднократно путали с российскими. Переименование марки, по их мнению, поможет избежать санкционных рисков и проблем с финансированием.