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Казахстан предложил к 2045 году ликвидировать ядерное оружие
Казахстан на фоне войны в Украине призвал страны мира, в том числе владеющие ядерным оружием, разработать план полной ликвидации этого оружия к 2045 году, когда ООН будет отмечать столетие. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в статье, приуроченной к встрече государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия в Вене.
Актуальность своей инициативы министр обосновал конфликтом в Украине. «Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься... о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия», - пишет Тлеуберди.
Как в преддверии, так и в особенности после российского вторжения в Украину в первую очередь российские представители намекают или прямо заявляют о возможности использовать ядерное оружие. Прямым текстом о такой возможности, в частности, говорила главный редактор RT Маргарита Симоньян - по ее мнению, Владимир Путин отдаст такой приказ, если Россия будет проигрывать в войне. Сам Путин предупреждал страны Запада о катастрофических последствиях, если они вмешаются в конфликт, и приказал перевести силы ядерного сдерживания в особый режим несения службы. При этом одной из причин вторжения российские представители называли якобы существовавшие у Украины планы обзавестись ядерным оружием.
Казахстан после распада СССР некоторое время был обладателем ядерного арсенала и, как и Украина, добровольно от него отказался.
На днях привлекли внимание высказывания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который в присутствии Владимира Путина назвал «ДНР» и «ЛНР» квазигосударственными образованиями и сказал, что Казахстан их не признает, а также отметил, что по отношению к так называемой спецоперации России в Украине в Казахстане есть разные точки зрения. Эти высказывания - прямо или непрямо - подверг критике ряд российских политиков. Так, депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Казахстану могут ответить мерами «как с Украиной», а глава Чечни Рамзан Кадыров призвал лидеров стран ОДКБ прямо поддержать Россию: «Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры». Один из руководителей «Единой России» Андрей Турчак одернул Затулина, сказав, что у России нет территориальных споров с Казахстаном.
Договор о запрещении ядерного оружия подписали 86 государств, в том числе Казахстан. Ядерных держав среди стран, подписавших этого договор, нет. В Вене на будущей неделе пройдет первая встреча стран-участников договора.
Другие новости дня
В Батуми напали на съемочную группу телекомпании ТВ «Пирвели»
Как сообщает ТВ «Пирвели», в Батуми в районе парка имени 26 мая на съемочную группу телекомпании было совершено нападение, в результате которого был избит оператор.
В телекомпании заявили, что нападение было совершено, когда оператор занимался включением гостя в прямой эфир. На месте были мобилизованы правоохранители.
В Украине погибли уже 16 грузин: еще один боец убит под Лисичанском
Еще один грузинский боец, 42-летний Алуда Звиадаури, погиб в Украине, под Лисичанском, пишет агентство «Новости-Грузия».
МИД сообщил, что посольство Грузии проинформировано о гибели грузинского добровольца и начаты соответствующие процедуры.
По данным из неофициальных источников, Алуда Звиадаури воевал в чечено-украинском батальоне и погиб при попытке вывести раненого с линии огня. Пуля попала ему в спину.
С начала войны погибли уже 16 грузин, пятеро из которых - граждане Украины.
Джонсон предложил план поддержки Украины из 4-х пунктов
Британский премьер-министр Борис Джонсон в колонке в газете Sunday Times предупредил, что необходимо готовиться к затяжной войне в Украине, и заявил о необходимости долгосрочной стратегии поддержки Киева в противостоянии с Россией. Он предложил план из 4-х пунктов, которому, по его мнению, должны следовать страны Запада, чтобы помочь Украине заключить мир на своих условиях.
Главной причиной того, что Украину необходимо поддерживать, несмотря на связанные с этим расходы и другие проблемы, Джонсон назвал имперские амбиции и агрессивные планы России - в том числе по отношению к странам Запада. По мнению Джонсона, если бы президенту России Владимиру Путину позволили аннексировать те украинские территории, которые российские войска занимают сейчас, Запад не оказался в безопасности. «Такое недоразумение стало бы величайшей победой для агрессора в Европе со времен Второй мировой войны. Мы знаем, что Путин не остановился бы на расчленении Украины. Только на прошлой неделе он сравнил себя с Петром Первым и присвоил России «вечное право возвращать» территории, которые когда-либо в прошлом населяли «славяне» - доктрина, оправдывающая захват огромных территорий в Европе, включая территории стран-членов НАТО» - пишет Джонсон. Он отмечает при этом и героизм украинцев в защите своей страны.
По мнению Джонсона, Путин сейчас перешел к войне на истощение, однако время работает против него. Чтобы помочь Украине перехватить инициативу, как считает британский премьер, Запад должен:
- обеспечить Украину всем необходимым вооружением, боеприпасами, а также обучать ее военных. В частности, Британия предложила обучить 10 тысяч военнослужащих в течение 120 дней.
- помочь Украине сохранить стабильность своих государственных институтов, с тем чтобы она могла выплачивать пенсии и зарплаты госслужащим и поддерживать порядок. Для этого необходима финансовая помощь.
- обеспечить сухопутные маршруты для экспорта украинского продовольствия, чтобы Украина могла получать доходы от экспорта.
- способствовать разблокированию украинских морских портов. Для этого Джонсон предложил предоставить соответствующее вооружение Украине и приложить дипломатические усилия, в том числе в ООН.
По мнению Джонсона, целью стран Запада должно быть то, чтобы Украина «смогла закончить эту войну на тех условиях, которые предложит президент Зеленский».
Джонсон опубликовал статью после возвращения из Киева, где он побывал во второй раз с начала войны. Текст опубликован на фоне дискуссий в западном сообществе о возможных уступках, на которые могла бы пойти Украина для достижения мира, и об «усталости» от войны.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью германскому изданию Bild am Sonntag также не исключил, что война может затянуться на годы, и призвал союзников «не останавливаться в поддержке Украины», даже несмотря на рост издержек для стран Запада. По словам Столтенберга, на предстоящем саммите в Мадриде союзники по НАТО официально назовут Россию не партнером, а угрозой безопасности, и одобрят очередные поставки Украине оружия.
США обдумывают возможность отправить Украине ещё 4 HIMARS
Пентагон рассматривает возможность отправить Украине еще четыре ракетных системы залпового огня HIMARS в следующем пакете военной помощи, в дополнение к четырем, решение о поставке которых было принято ранее. Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимные источники в Министерстве обороны США.
В любом случае это решение ещё должно быть утверждено Белым домом.
Ещё по три аналогичные системы M270, также американского производства, обещают передать Украине Великобритания и Германия, пишет Politico.
HIMARS и M270 могут поражать цели на расстоянии до 80 километров, что больше, чем радиус действия российских систем залпового огня. Считается, что поможет украинской армии, в частности, в артиллерийском противостоянии, где сейчас значительное преимущество у России. Теоретически радиус поражения может быть и выше, но США заявили, что не будут поставлять соответствующие боеприпасы, чтобы исключить возможность ударов по целям в глубине России.
Украина просит гораздо больше систем залпового огня. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк недавно заявил, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжёлой техники, среди которых упомянул 300 реактивных систем.
Сейчас украинские военные заканчивают обучение по использованию систем HIMARS. Кроме того, необходимо организовать систему ремонта и обслуживания современного западного оружия.
США также обещали передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи реактивных систем залпового огня.
ДТП в Батуми: один ребенок погиб на месте
Автомобиль сбил двух детей в Батуми. Один ребенок погиб на месте, второй находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает агентство «Новости-Грузия».
ДТП произошло в субботу днем на пересечении улиц Табидзе и Леонидзе, девочки в этот момент шли пешком вместе с мамой.
Пострадавшая девочка доставлена в Батумский медицинский центр матери и ребенка, врачи пока не дают прогнозов относительно ее состояния.
Расследование ведется по статье УК Грузии «нарушение правил безопасности движения, повлекшее смерть человека».
Советник Путина о DDoS-атаках: Нас бомбили как Сталинград
Советник президента России Антон Кобяков в субботу сравнил кибератаки на информационную инфраструктуру Петербургского экономического форума перед выступлением президента Владимира Путина с атаками нацистов на Сталинград во время Второй мировой войны.
Сообщалось, что из-за так называемых DDoS-атак выступление Путина на пленарном заседании форума в пятницу пришлось отложить более чем на час. В частности, у организаторов возникла путаница с бейджами гостей - из-за отказа информационных систем они не могли определить, кто имеет право войти в зал, где собирался выступать Путин, а кто нет.
«Нас бомбили как Сталинград фашисты этими DDoS-атаками. Но мы справились, конечно», - цитирует Кобякова издание «Коммерсантъ». По словам помощника Путина, информационные ресурсы форума выдержали атаки мощностью до 140 гигабит в секунду. Кобяков, который является ответственным секретарем форума, утверждает, что они осуществлялись из Соединенных Штатов, Украины, Индонезии, Бразилии и ряда других стран. Ответственность за них никто на себя не взял. Ранее группировка Anonymous брала ответственность за взлом сайтов российских государственных органов и СМИ или кибератаки на них - в связи с вторжением России в Украину.
Путин посвятил свое выступление главным образом развитию российской экономики в условиях санкций. Он вновь заявил, что так называемая специальная военная операция в Украине будет продолжена, и обвинил страны Запада в том, что они вынудили Россию начать боевые действия. Внимание привлекли и высказывания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который отказался солидаризироваться с Россией по вопросу об Украине.
Саакашвили: Если я олигарх, отправьте меня на фазенду в Бразилию
Михаил Саакашвили о том, что в «Грузинской мечте» его назвали олигархом: «Главная шутка вчерашнего дня – власти объявили, что я являюсь олигархом. Поэтому я требую, чтобы меня срочно освободили и отпустили на мою фазенду в Бразилию. Ведь мне еще нужно привезти оттуда деревья и фазанов. К тому же приближается конец месяца, и мне надо вовремя раздать судьям и прокурорам зарплату в конвертах. Правда, каждый из них богаче, чем я, но надеюсь, что раз мне присвоили титул олигарха, банк Credit Suisse быстренько перечислит мне причитающиеся миллиарды».
Пост на фейсбук-странице Михаила Саакашвили стал ответом на заявление председателя партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, в котором он назвал «известным олигархом» экс-президента Михаила Саакашвили.
Согласно рекомендации Еврокомисии, Грузия должна выполнить условие по «деолигархизации». Однако Кобахидзе уверен, что речь в рекомендации шла не об основателе правящей партии миллиардере Бидзине Иванишвили. Он известен тем, что скупает гигантские деревья и держит зоопарк с редкими животными и птицами. Иванишвили также обвиняют в закулисном управлении страной.
«Напомню, что сегодня Саакашвили сидит в тюрьме, то есть это конкретный шаг для деолигархизации - мы сделаем все для того, чтобы освободить страну от этих олигархов», - сказал Кобахидзе.
Российские войска штурмуют поселки к югу от Северодонецка
Российские войска ведут артобстрел и штурмуют поселки к юго-востоку от города Северодонецк, сообщает генеральный штаб украинской армии.
Утверждается, что штурм населенного пункта Сиротино был отбит, а в поселке Метелкино российские военные добились «частичного успеха, пытаются закрепиться».
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в воскресенье о взятии поселка Метелкино под контроль и больших потерях украинских войск. Ранее он заявлял о взятии самого города Северодонецк, однако там продолжаются бои.
Северодонецк и соседний Лисичанск - последние крупные населенные пункты Луганской области, находящиеся под контролем Украины. Он остается наиболее напряженным местом боевых действий. Уличные бои в городе продолжаются уже несколько недель. Большая часть жилой застройки сейчас под контролем российских военных, украинские военные удерживают позиции вокруг завода «Азот».
Россия перебрасывает под Северодонецк большие резервы с других направлений, чтобы попытаться наконец полностью захватить город, заявил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
В субботу поддерживаемые Россией сепаратисты «ДНР» и корреспонденты российских СМИ сообщают о многочисленных обстрелах Донецка. Согласно утверждениям сепаратистов, по городу было, помимо прочего, выпущено около 20 снарядов из артиллерии, поставленной Украине странами НАТО. Независимого подтверждения этого нет, украинская сторона обстрелы не комментировала. По данным сепаратистов, в Донецке погибли 5 мирных жителей, есть раненые.
По данным украинских властей, российские военные в субботу обстреляли газоперерабатывающее предприятие в Харьковской области, возник масштабный пожар. О жертвах не сообщается. В телеграм-каналах также появились фото столба дыма, поднявшегося после еще одного удара - как сообщается, в Днепропетровской области. О том, какой объект был поражен, пока нет данных.
Есть сообщения и о ракетных ударах по Николаеву.
Сегодня 115-й день российского полномасштабного вторжения в Украину.
Югоосетинский Минздрав планирует провести реорганизацию в Ахалгорской больнице
Минздрав самопровозглашенной республики Южная Осетия планирует провести реорганизацию в Ахалгорской больнице. По словам и.о. главы Минздравсоцразвития Сослана Наниева, больница была неоднократно проверена Минздравом и смежными заинтересованными структурами.
«В результате проверок было выявлено большое количество отклонений от норм деятельности в данном учреждении. В частности, в медучреждении есть кадровый дефицит, который невозможно покрыть имеющимися специалистами, поскольку все отказываются там работать. Никто не хочет ехать в Ленингорскую больницу на тех условиях, которые предлагает Минздрав. Если ранее работникам предлагалось посещать больницу раз в неделю, то сейчас такой порядок дел министерство не устраивает. Если специалист работает, то от его деятельности должен быть конкретный результат и эффективность», - цитирует Наниева информагентство «Рес».
Как рассказал министр, для решения проблемы Минздрав размещает вакансии на российских сервисах по подбору персонала. Наниев отметил, что качество оказания медицинской помощи в районной больнице низкое.
«Районные больницы сейчас, к сожалению, находятся в сложной ситуации. Это объясняется тем, что уровень и спектр оказания медпомощи крайне низкий. Министерство ставит перед собой задачу открыть хирургическое направление, для этого мы приглашаем специалистов. На данный момент мы проводим переговоры с тремя врачами, которые будут работать в Ленингорской и Дзауской больницах», - поделился министр.
Он напомнил, что ранее в районе отсутствовали госаптеки. «В районе были открыты две государственные аптеки – в районной больнице и в селе Цинагар. Деятельность аптек в плане ценовой политики регулируется. На 62 позиции препаратов, которые названы жизненно важными, наценка составляет не более 10%, на все остальные препараты не более 20%. В государственной аптеке Ленингорской больницы цены на препараты ниже, чем в частных аптечных сетях», - подчеркнул министр. Он дополнил, что госаптеки также будут реорганизованы.
Как рассказал министр, деятельность ГУП «Югосетмедпрепарат» также вызывает сомнения. «Все проблемы учреждения известны, план решения составлен. Как только он будет обсужден с руководством, деятельность ГУП «Югосетмедпрепарат» будет приведена к нормативно-правовому полю», - сказал Наниев и дополнил, что ранее уже была проведена большая работа в отношении всей деятельности ГУП «Югосетмедпрепарат».
Индия в разы увеличила импорт угля и нефти из России
Индия резко увеличила закупки в России угля и нефти в конце мая и начале июня - на фоне решений США и Евросоюза о введении эмбарго на поставки этих видов топлива из России в связи с войной в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трейдеров и данные из открытых источников.
Как утверждается, с 27 мая по 15 июня Индия закупила в 6 раз больше российского угля, чем за тот же период в прошлом году, и в 31 раз больше нефти.
Всего за этот период времени Индия купила российский уголь на общую сумму более 330 млн долларов, а нефть - на сумму более 2,2 млрд. При этом энергоносители продаются с существенными скидками, которые могут достигать 30 процентов, утверждают трейдеры. Сделки совершаются в Дубае и Сингапуре, российские трейдеры принимают оплату как в долларах, так и в индийских рупиях или дирхамах Объединённых арабских эмиратов.
Индия не присоединилась к санкциям, введённым странами Запада против России, и не осудила агрессию против Украины, хотя и не поддержала её. Сообщалось, что США, признавая за Индией право покупать российские энергоносители, просили Дели резко не наращивать объём поставок.
Согласно данным Центра по изучению энергетики и чистого воздуха (CREA), Индия даже несмотря на рост импорта по-прежнему не входит в число основных импортёров российских энергоносителей. По состоянию на начало июня она была на 9-м месте по объёмам поставок, после таких стран, как Китай, Турция и Южная Корея, а также ряда стран ЕС.
- 3 июня Совет ЕС официально утвердил шестой пакет санкций в связи с российским вторжением в Украину. Было принято решение отказаться от импорта российской нефти в течение шести месяцев и от импорта нефтепродуктов в течение восьми месяцев. Исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу. Ранее в ЕС было введено эмбарго на поставки угля из России.
Джонсон выступил за то, чтобы «Евровидение-2023» прошло в Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за то, чтобы Украина получила возможность провести в будущем году конкурс «Евровидение».
Об этом он заявил по возвращении из Киева, который он посетил накануне - во второй раз с начала российского вторжения в Украину.
Накануне организатор «Евровидения» - Европейский вещательный союз - заявил, что, вопреки правилам, по которым конкурс должна проводить страна-победитель предыдущего года, в будущем году из-за военных действий и связанных с ними угроз «Евровидение» не сможет пройти в Украине. При этом победу на конкурсе в этом году одержала украинская группа Kalush Orchestra - за счет единодушного голосования телезрителей почти во всех странах Европы.
По словам Джонсона, украинцы победили на конкурсе «честно и справедливо» и должны получить возможность провести его в 2023 году. Британский премьер отметил, что до следующего конкурса еще почти год, и он надеется, что к тому моменту «все будет хорошо», и Украина получит возможность его провести. По его словам, страна этого заслуживает. Конкурс, по мнению Джонсона, может пройти в Киеве или другом «безопасном городе».
При этом организаторы предложили провести «Евровидение-2023» именно Британии, чей представитель занял в этом году второе место. Джонсон сказал, что был бы рад проведению конкурса в Великобритании, но Украина заслуживает этого больше.
Организаторы накануне заявили, что совместно с украинскими партнерами и сторонними специалистами оценили возможность проведения конкурса в Украине, в том числе по вопросам безопасности, и пришли к выводу, что это невозможно. В министерстве культуры Украины, однако, заявили, что оспорят это решение.
Украина принимала Евровидение дважды: в 2005 и 2017 годах - после побед своих представителей. После победы Kalush Orchestra президент Владимир Зеленский выражал надежду, что в будущем конкурс пройдет в Мариуполе, который в момент проведения «Евровидения-2022» был осажден российской армией. Сейчас этот город, чрезвычайно сильно пострадавший в ходе боев, под контролем России и сепаратистов «ДНР».
Российские войска в апреле отступили от Киева, и украинская столица сейчас вне зоны действия артиллерии. Однако иногда по ней все же наносятся ракетные удары.
Cенатор Ирландии удивлен тем, что Грузии не предоставили статус кандидата в ЕС
Независимый сенатор Ирландии Джерард Крогвелл удивлен, почему Грузии не предоставили статус кандидата члена ЕС:
«Я рад видеть статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы. Однако почему не допустили Грузию, непонятно. Мы забыли о 8 августа 2008 года, когда российские войска начали вторжение в Грузию. Тогда в ЕС мы бросили их, но почему сейчас?»
- Еврокомиссия предоставила Грузии европейские перспективы вместо ожидаемого статуса кандидата на вступление в ЕС. Накануне, 17 июня, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия может получить статус кандидата на членство в ЕС лишь при выполнении ряда условий.
- В рекомендациях, опубликованных Еврокомиссией, говорится, что Грузия для получения статуса кандидата на членство в ЕС должна провести «деолигархизацию». В документе, в частности, сказано о необходимости устранить «чрезмерное влияние корыстных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь» страны.
Ираклий Гарибашвили отбыл с рабочим визитом в Ереван
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с членами правительства отправился с однодневным рабочим визитом в Ереван по приглашению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает Общественный вещатель со ссылкой на пресс-службу премьера.
Рабочая встреча Гарибашвили и Пашиняна прошла в Дилижане. Коллеги обсудили текущие политические и экономические отношения между Грузией и Арменией. Было отмечено плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурной сферах между двумя странами.
В ходе беседы стороны акцентировали внимание на ситуации в регионе и важности совместных усилий для решения существующих проблем. Они также выразили готовность к будущему сотрудничеству между двумя странами и углублению существующих тесных и дружественных отношений.
20-21 июня премьер-министр также посетит экономический форум высокого уровня в Катаре, где Ираклий Гарибашвили выступит на одной из панельных дискуссий.
А 28-30 июня премьер-министр Ираклий Гарибашвили примет участие в саммите НАТО в Мадриде.
В Херсоне произошло покушение на российского руководителя региональных тюрем
В Херсоне 18 июня произошло покушение на назначенного российскими властями руководителя регионального Управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева. Он госпитализирован, утверждается, что его жизни ничего не угрожает.
Рядом с внедорожником Audi Соболева взорвалась бомба, она была прикреплена к дереву. Кроме Соболева пострадали также водитель его машины и проезжавший мимо велосипедист. Ответственность за взрыв никто на себя не взял.
Сразу после случившегося бывший боец украинского добровольческого батальона «Донбасс» Евгений Шевченко заявил, что Соболев погиб в результате покушения, приводит его словам в телеграме советник главы украинского МВД Антон Геращенко. Российские СМИ со ссылкой на источники предполагают, что покушение организовали украинские диверсанты.
Соболев до войны занимал должность начальника украинской исправительной колонии №90 в Херсоне. Покушение на него - не первая попытка убийства чиновников на занятых Россией территории Украины, ставших сотрудничать с российскими властями.
12 июня у здания МВД в Мелитополе состоялся взрыв, местный работающий на Россию чиновник заявил, что это была попытка его убить. В мае при взрыве бомбы в подъезде был ранен российский мэр Энергодара Андрей Шевчик. 20 марта в Херсоне был застрелен помощник перешедшего на сторону Росси бывшего мэра города Владимира Сальдо Павел Слобочиков.
Долину реки По в Италии поразила сильнейшая за 70 лет засуха
Река По, питающая несколько регионов на севере Италии, обмелела в пять раз по сравнению со средним июньским показателем. Главы четырех итальянских областей заявили, что готовы к объявлению чрезвычайного положения в своих регионах. По прогнозам, в ближайшие месяцы ситуация ухудшится. Об этом рассказывает издание The Guardian.
«Эта засуха уникальна из-за сочетания двух аномалий - отсутствия дождя и повышенной температуры, что напрямую связано с изменением климата», - объясняет Лука Меркалли, президент Итальянского метеорологического общества.
Кроме того, в южных Альпах, где находится исток По, растаял почти весь снег. «Недавно мы измерили уровень снега на высоте 3000 метров. Обычно в июне там два метра снега, а в этом году его нет и уже расцвели цветы», - говорит Меркалли.
В речной обсерватории Италии засуху, поразившую долину По, назвали «сильнейшей за 70 лет». Сейчас глубина реки доходит до 2,7 метра ниже нулевой отметки, что значительно меньше среднего июньского показателя. Скорость стока По в Адриатическое море снизилась до 300 кубометров в секунду, что в пять раз меньше среднего показателя для этого времени года.
Ситуация настолько острая, что главы Ломбардии, Пьемонта, Венеции и Эмилии-Романьи заявили, что потребуют объявить чрезвычайное положение в своих регионах. Итальянская компания по федеральному водоснабжению обратилась к мэрам 125 городов с просьбой приостановить подачу питьевой воды для пополнения резервуаров. В некоторые города на севере Италии воду подвозят грузовиками.
В нескольких районах долины По дождя не было более 110 дней. «Ситуация будет только ухудшаться, поскольку следующие несколько месяцев, по прогнозам, ожидаются жаркими и сухими», - говорит Меркалли.
- Река По, протяженностью 650 километров, берет начало в южных Альпах на северо-западе Италии, протекает через всю северную часть страны и впадает в Адриатическое море, образуя сложную дельту. Дельта реки По и город Феррара внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Река По - крупнейший резервуар пресной воды в Италии, значительную часть воды используют фермеры. Засуха угрожает более 30% сельскохозяйственного производства страны и около 50% животноводства в долине По. Кроме того, река используется для коммерческого судоходства и рыболовства. Сейчас в некоторых районах реки судоходство приостановлено.
- Долина реки По переживала засухи в 2007, 2012 и 2017 годах. Ученые считают, что увеличение их частоты является одним из признаков климатического кризиса.
Подвергшийся пыткам за песню на украинском черкесский активист уехал из России
Черкесский активист Касе Кик, подвергшийся пыткам в полиции после заказа песни на украинском языке в караоке, уехал из России, пишет Кавказ.Реалии.
Активиста черкесского национального движения задержали после того, как он в кафе в Черкесске заказал песню на украинском. Он заявил, что в полиции его подвергали пыткам, вынуждая признаться в связях с иностранными государствами и с российской оппозицией, а затем, насильно опоив алкоголем, арестовали на семь суток за мелкое хулиганство. Сразу после освобождения Кик был вынужден эмигрировать, пишет «Кавказский узел» со ссылкой на Центре защиты прав человека «Мемориал».
«Он отправился за границу, не желая больше рисковать. А заявления на пытки пока остались не поданными», – сказал сотрудник правозащитного центра.
По словам самого Кика, для подачи заявлений ему пришлось бы вернуться в Россию. «Для меня это неприемлемо, потому что это сопряжено напрямую с моей безопасностью, и я буду задержан. А проходить этот кошмар ещё раз, у меня нет желания», – сообщил он корреспонденту издания.
Касе Кик связывает преследование со стороны правоохранительных органов со своей общественной деятельностью: ранее он принимал участие в общественном черкесском национальном молодежном движении «Адыгэ-Хасэ КЧР», возглавлял «Черкесский конгресс КЧР», участвовал в организации траурных шествий 21 мая в г. Черкесске, посвященных окончанию Русско-Кавказской войны, и в мероприятиях, связанных с признанием Грузией геноцида черкесов.
- Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии его задержали по обвинению в мелком хулиганстве, а после выхода из спецприемника арестовали участника «Независимой ассоциации врачей», ковид-диссидента и блогера Аслана Наптугова. В настоящее время его местонахождение неизвестно.
- В 2021 году черкесского активиста Мартина Кочесоко признали виновным в хранении наркотиков. Сам он утверждает, что обвинение сфальсифицировано, а преследование связано с его общественной деятельностью.
Токаев отказался принять орден за сотрудничество с Россией
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался принять российский орден Александра Невского, которым предложила накануне наградить его Москва. В его пресс-службе заявили, что политик решил не принимать никакие награды, пока находится на посту. Об этом сообщает Tengrinews.
Награждение, предположительно, могло состояться на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, который Токаев посетил накануне. Там президент Казахстана выступил против позиции Москвы по сепаратистским республикам Донбасса, заявив, что не планирует их признавать.
Орден Александра Невского может вручаться зарубежным политическим деятелям за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией и оказании содействия в её социально-экономическом развитии. По сообщению пресс-службы Токаева, перед российской наградой политик уже отказался от награды во время визита в Бишкек.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 18 июня заявил изданию «Подъем», что награждать Токаева в России и не планировалось.
Сторонники «Мемориала» создали новую правозащитную организацию
Сторонники правозащитного центра «Мемориал», который был объявлен в России «иностранным агентом» и ликвидирован по решению суда, создали Центр защиты прав человека «Мемориал». Об этом сообщается в соцсетях общественной организации. Уточняется, что новый центр создан без образования юридического лица.
Центр защиты прав человека «Мемориал» «будет документировать и предавать гласности информацию о существенных нарушениях прав человека и содействовать защите прав жертв грубых нарушений, в том числе политических заключенных и уязвимых групп», - говорится в сообщении.
29 декабря прошлого года Мосгорсуд принял решение о ликвидации центра «Мемориал» по иску столичной прокуратуры. Днем ранее Верховный суд России ликвидировал по иску генеральной прокуратуры страны международное историко-просветительское общество «Мемориал», также признанное в России НКО-«иноагентом».
Правозащитников обвинили в нарушении законодательства об иностранных агентах. «Мемориал», в свою очередь, назвал действия российских властей политически мотивированными и непропорциональными.
ЕСПЧ потребовал приостановить выполнение вынесенных решений. Обе организации обжаловали решения судов, но апелляции не были удовлетворены. 30 мая
30 мая Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра «Мемориал» по требованию Генпрокуратуры.
Ардзинба - Токаеву: От признания Абхазии в мире не станет больше хаоса
«Абхазия - страна с тысячелетней историей государственности, ее народ веками сражался за свободу и независимость и давно доказал миру, что имеет право на законное место в системе международных отношений», - заявил глава МИД самопровозглашенной республики Инал Ардзинба, комментируя выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на ПМЭФ.
«От расширения международного признания Республики Абхазия, от нашего участия в работе Организации Объединенных Наций в мире точно не станет больше хаоса», - подчеркнул Ардзинба. Абхазия открыта для диалога со всеми странами, уважающими позицию республики, добавил глава абхазского МИД.
Как сообщает EADaily, во время пленарного заседания на площадке Петербургского международного экономического форума президент Казахстана заявил, что, «если принцип самоопределения наций будет претворен в жизнь, это приведет к хаосу в мире, поэтому страна не признает независимость Косово, Абхазии, Южной Осетии и квазигосударственных территорий», которыми, по мнению Токаева, «являются Луганск и Донецк». Как полагает Токаев, тогда вместо 193 государств-членов ООН на земле возникнет «500 или даже 600 новых государств».
Литва прекратила транзит санкционных грузов в Калининградскую область
Литовские железные дороги в ночь с пятницы на субботу перестанут осуществлять транзит ряда российских товаров, попавших под санкции Евросоюза, в Калининград. Об этом они уведомили руководство региона, сообщил губернатор Калиниградской области Антон Алиханов.
Под запрет ЕС попало почти 50 процентов всех грузов, доставляемых из регионов России. Алиханов сообщил, что теперь на паромную линию Усть-Луга - Балтийск потребуются дополнительные суда для доставки товаров. По словам главы региона, запретив транзит грузов в Калининградскую область, Литва грубо нарушила правила ее вступления в ЕС.
Калининградская область - российский анклав, граничащий с Литвой и Польшей. Железнодорожное пассажирское сообщение с ним осуществляется через территорию Литвы без изменений, а самолеты летают над Балтийским морем, поскольку воздушное пространство стран ЕС для России закрыто.
В начале июня Евросоюз принял шестой пакет санкций против России, в котором, среди прочего, расширил список лиц и организаций, на которых распространяются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Кроме того, расширен перечень товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России. В него вошли 80 химикатов, которые могут быть использованы для производства химического оружия.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Грузинский саблист Сандро Базадзе стал чемпионом Европы по фехтованию
Грузинский саблист Сандро Базадзе стал победителем чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в эти дни в Турции, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В финале мужского сабельного турнира Базадзе победил итальянца Луку Куратоли – 15:11. На пути к финалу он также одержал убедительную победу над трехкратным олимпийским чемпионом, венгром Аароном Шилаги (15-7).
Для Базадзе это первая победа на Чемпионате Европе. За всю свою карьеру 28-летний саблист, который является лидером сборной Грузии по фехтованию, трижды зарабатывал бронзу континентального первенства.
Токаев: Казахстан не признает «квазигосударственные» «ДНР» и «ЛНР»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума с участием Владимира Путина сказал, что Казахстан не признает независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР».
Токаев отвечал на вопрос модератора дискуссии, главного редактора RT Маргариты Симоньян, о том, как в Казахстане относятся к так называемой спецоперации в Украине. Токаев начал с того, что в Казахстане есть разные точки зрения на войну в Украине, поскольку в стране развитое гражданское общество. Говоря о сепаратистских республиках, он отметил, что два основных принципа Устава ООН - право наций на самоопределение и территориальная целостность государств - пришли во взаимное противоречие. «Подсчитано, что если право нации на самоопределение будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств на Земле возникнет более 500-600 государств. Это будет хаос. По этой причине, мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. Этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», - сказал президент Казахстана.
Его слова прозвучали как полемика с мнением президента России, который чуть ранее заявил, что «ДНР» и «ЛНР» не должны были спрашивать «разрешения» у украинского правительства. Путин сослался на пример Косова. При этом в России существует уголовная статья за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности государства. Она предусматривает до пяти лет колонии, - отмечает Сибирь.Реалии.
Отвечая на вопрос об импортозамещении, Токаев заявил, что в современном мире оно во многом невозможно, и сказал, что его страна выступает за международное сотрудничество и против самоизоляции. Президент Казахстана, подчеркнув дружеские отношения с Россией, отметил, что ряд российских депутатов, журналистов и деятелей культуры допускали различные высказывания о Казахстане, которые, по его словам, «льют воду на мельницу» деструктивным силам. По его словам, он поднимал этот вопрос на встрече с Путиным. Симоньян сказала, что согласна с Токаевым, отметив при этом, что хорошо знает одного из тех, о ком говорил президент Казахстана. По всей видимости, имеется в виду ее муж Тигран Кеосаян, который ранее обвинял власти Казахстана в «неблагодарности» и «предательстве» в связи с непроведением парада 9 мая и предлагал им посмотреть на пример Украины. После этих высказываний МИД Казахстана заявил о запрете на въезд в страну для Кеосаяна.
Путин, в свою очередь, назвал Казахстан братской страной и сказал, что если бы власти Украины вели себя так, как власти в Нур-Султане, то не было бы ни «спецоперации», ни, возможно, аннексии Крыма.
Страны-«скептики» готовы поддержать кандидатский статус Украины
Несколько стран Евросоюза, которые недавно высказывали сомнения в возможности предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, теперь заявляют о готовности поддержать рекомендацию Еврокомиссии о том, чтобы дать Украине этот статус.
Рекомендация исполнительного органа Евросоюза будет обсуждаться лидерами 27 стран во время саммита на следующей неделе в Брюсселе. Для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС требуется единогласное одобрение всех стран-членов.
Еврокомиссия рекомендует предоставить статус без предварительных условий, учитывая особые обстоятельства, связанные с войной. Однако для достижения Киевом прогресса на пути к членству ему необходимо будет выполнить целый ряд условий. Об этом прямо заявляет Еврокомиссия. Всего этих требований семь, они касаются борьбы с коррупцией, верховенства права и прав меньшинств.
В правительстве Нидерландов - страны, которая выражала наибольшие сомнения в возможности предоставить Украине статус кандидата - заявили о готовности поддержать рекомендацию ЕС. Премьер Марк Рютте назвал ее «разумным компромиссом». «Давайте примем это ради единства в Европе. Нидерланды положительно относятся к этому», - заявил в свою очередь глава МИД Вопке Хукстра. Он отметил, что пройдут годы, прежде чем Украина и Молдова, которой Еврокомиссия также рекомендовала дать кандидатский статус, смогут присоединиться к ЕС.
Глава МИД Дании также заявил, что Копенгаген не возражает против предоставления Украине статуса. О том же заявляют и в Швеции.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью DPA, что оптимистично настроен относительно возможности договоренности лидеров 27 стран ЕС. Германия, Франция и Италия заявили о поддержке кандидатского статуса для Украины.
Президент России Владимир Путин в пятницу заявил, что Москва не против вступления Украины в ЕС, поскольку это, в отличие от НАТО, не военный союз. При этом он сказал, что это не будет выгодным ни для ЕС, ни для Украины.
Статус кандидата не означает, что страна непременно станет членом ЕС в будущем. Переговоры с Турцией, которые велись много лет, фактически зашли в тупик. Сейчас кандидатами являются несколько стран Балкан, переговоры с ними далеки от завершения.
Западные СМИ пишут, что, несмотря на быстрое получение статуса, Украине понадобятся долгие годы для вступления в ЕС. The New York Times напоминает, что рекомендации Еврокомиссии – это технический документ, который описывает готовность страны к кандидатскому статусу в соответствии с заданными критериями. По большинству из них Украина пока отстает, отмечает The New York Times. Газета обращает внимание на коррупцию и трудности, с которыми страна столкнется после войны.
Российский военный корабль дважды нарушил морскую границу Дании
Российский военный корабль в ночь на пятницу дважды нарушил границу территориальных вод Дании в Балтийском море рядом с островом Борнхольм. На острове в это время проходил Фестиваль демократии - крупный праздник, на котором присутствовали премьер-министр Дании Метте Фредериксен и многие официальные лица. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод назвал такое поведение российских военных «грубой и недопустимой» провокацией.
Из-за инцидента с кораблем посол РФ в Копенгагене был срочно вызван в датский МИД. МИД России пока не дал официальных комментариев. Название корабля не сообщается.
Прямой угрозы Дании или фестивалю не было, заявил министр обороны страны Мортен Бодсков. Однако он подчеркнул, что ситуация в Балтийском море становится напряженной.
Сегодня же Би-Би-Си со ссылкой на НАТО сообщило, что российские военные самолеты ежедневно летают в непосредственной близости от воздушных границ НАТО - настолько близко, что входят в риск столкновения с самолетами Североатлантического союза.
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