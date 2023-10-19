Казахстан запретил продажу России 106 видов товаров из-за санкций

Казахстанские власти запретили поставки 106 наименований товаров в Россию. В перечень входит продукция, которая может использоваться для военных действий, сообщает KazTAG.

«Мы экспортируем все товары, кроме тех, что относятся к войне – на них наложены ограничения. Это 106 наименований товаров – их экспорт мы полностью запретили», – сказал замминистра торговли и интеграции Кайрат Торебаев.

Под запрет попали электрочипы и разные электронные приборы. В основном это товары иностранного производства. Торебаев отметил, что они запрещены именно к экспорту, а импорт разрешен по-прежнему.

В мае «Важные истории», Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось, что Россия в обход санкций закупает чипы и беспилотники для войны в Украине через компании в Казахстане.

Власти Казахстана утверждают, что полностью запретили поставки в Россию товаров военного назначения с мая 2022 года, а по товарам двойного назначения ввели специальную сертификацию и разрешения на вывоз.

Вместе с тем казахстанский МИД признал, что частные фирмы могут заниматься реэкспортом запрещённых товаров, но власти страны стараются пресекать такие поставки.

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