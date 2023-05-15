Кемаль Кылычдароглу победил на избирательных участках, открытых в Грузии

На прошедших в воскресенье 14 мая президентских выборах в Турции ни один из кандидатов не преодолел порог в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре. Государственный турецкий телеканал TRT, ссылаясь на результаты подсчёта 100% бюллетеней, показывает, что у нынешнего главы государства Реджепа Эрдогана 49,35% голосов. У его основного соперника – кандидата от шестипартийного оппозиционного объединения «Национальный альянс» Кемаля Кылычдароглу - 45%.

Таким образом, победитель определится во втором туре 28 мая. Такое развитие событий прогнозировалось перед выборами.

Оба кандидата уже прокомментировали предварительные результаты.

Выступая на митинге своих сторонников возле центрального офиса правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, Эрдоган заявил, что всё ещё верит в возможность победы в первом туре, но, если волей народа будет суждено провести второй тур, он не будет возражать.

Его соперник, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу сказал, что уверен в победе во втором туре.

«Если будет объявлен второй тур, мы обязательно выиграем. Воля к переменам в обществе выше 50 процентов», – сказал политик, сообщает Русская служба «Би-би-си».

Третий кандидат на выборах представитель политического блока «Альянс АТА» («альянс предков») Синан Ога, получивший более 5% голосов, пообещал вскоре определиться, кого из соперников поддержать во втором туре.

Накануне после закрытия участков в 17 часов по местному времени государственные медиа на протяжении нескольких часов показывали лидерство Эрдогана, и что у него более 50%.

При этом Кылычдароглу утверждал на протяжении вечера, что собственные подсчёты его Национально-республиканской партии показывают его лидерство, а не Эрдогана. Оппозиция резко критикует данные по итогам голосования, приводимые «Анадолу», называя их «ненадёжными».

Нынешнее голосование на выборах президента называют самым напряжённым для Эрдогана за более чем 20 лет его нахождения у власти – в качестве президента и главы правительства. Большинство предвыборных опросов показывали небольшое преимущество оппозиционного кандидата.

В Турции 14 мая проходили также парламентские выборы. Глава избирательной комиссии Йенер заявил, что голосование прошло без ситуаций, которые могли бы негативно сказаться на результатах. Реджеп Эрдоган написал в твиттере после закрытия участков, что процесс голосования «соответствовал демократии».