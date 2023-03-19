КГБ Беларуси утверждает, что в Гродно убит иностранец, готовивший теракт

КГБ Беларуси утверждает, что в городе Гродно на западе страны был убит иностранный гражданин, якобы готовивший теракт. Об этом сообщает государственное агентство БЕЛТА со ссылкой на спецслужбу.

Как сказано в сообщении, сотрудники КГБ проводили «специальные мероприятия по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь с целью совершения террористической акции». Иностранец, которого в сообщении называют Л., «с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат» оказал вооруженное сопротивление и был убит. Как говорится в сообщении, гражданские лица и сотрудники силовых структур не пострадали.

О гражданине какого государства идет речь и какую именно акцию он намеревался совершить в Беларуси, КГБ не сообщает. Также неясно, действовал ли он в одиночку - в сообщении упоминаются «лица, проникшие на территорию» страны во множественном числе.

Как отмечает Белорусская служба Радио Свобода, ранее ряд телеграм-каналов, ссылаясь на жителей Гродно, сообщал о стрельбе или взрывах на улице Курчатова. Один из очевидцев сообщал, что милиционеры «погрузили в машину человека» - не уточнялось, жив он был или мертв.

Власти Беларуси неоднократно обвиняли Украину и страны Запада в подготовке неких провокаций, в Киеве и на Западе такие планы отрицали.