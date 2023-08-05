Киев объявил зоной военной угрозы акватории шести портов России

Киев объявил акватории шести российских портов в Черном море зоной военной угрозы. Об этом сообщает Госгидрография, подразделение Министерства инфраструктуры Украины.

Речь идет о портах Анапы, Геленджика, Новороссийска, Туапсе, Сочи и Тамани.

Уведомление опубликовано 4 августа. Оно будет действовать до последующей отмены. Других подробностей нет.

Обстановка в акватории Черного моря обострилась после выхода России из зерновой сделки 17 июля. Вскоре после этого Москва объявила военными целями все суда, которые идут в порты Украины.

В ответ украинское Минобороны заявило, что будет считать перевозящими грузы военного назначения все суда, следующие в порты России и на неподконтрольные Киеву порты Украины.

В ночь на 4 августа в результате атаки морских беспилотников по базе в Новороссийске получил повреждения российский корабль «Оленегорский горняк». Поздно вечером 4 августа морские дроны атаковали в Керченском проливе танкер SIG.

По данным источников украинских СМИ, атаки организовала Служба безопасности Украины, но ее руководитель Василий Малюк прямо это не подтвердил. Он назвал что взрывы на российских кораблях и на Крымском мосту логичным и эффективным шагом в отношении врага.