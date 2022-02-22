Киев отозвал временного поверенного по делам Украины в России

Президент России Владимир Путин 21 февраля во время телеобращения к гражданам страны заявил о признании Москвой независимыми государствами сепаратистских республик востока Украины. Сразу после этого по телевидению была показана церемония подписания договоров о дружбе и сотрудничестве Российской Федерации с "Донецкой Народной Республикой" и "Луганской Народной Республикой".

Заявление о признании "ДНР" и "ЛНР" прозвучало после часового телевыступления Путина, в котором он рассказал о своём видении современной российской и украинской истории, обвинив западные страны во главе с США в подрыве системы международной безопасности.

Путин назвал Украину "созданной Лениным" страной "без устойчивой истории собственной государственности", собранной из исторических областей" России: "Если Украина, созданная большевиками, хочет настоящую декоммунизацию, то Россия это устроит". Власти Украины Путин обвинил в некомпетентности и в фактической неспособности управлять страной, считая, что за принятием важнейших решений Киева стоят Вашингштон и другие западные столицы. США и НАТО, как считает Путин, нарушили данные в конце 1980-х годов советскому руководству обещания о нерасширении Североатлантического альянса на страны Центральной и Восточной Европы.

По утверждению президента России, Москва, несмотря на негативные последствия исчезновения СССР, сотрудничала с Киевом, но не получала в ответ признания и уважения. Путин считает, что в итоге Украина превратилась во враждебное государство, угрожающее России. Он назвал Украину "колонией с марионеточным режимом", которая "может быть использована как передовой плацдарм" для атаки на Россию и "предрешённо" вступит в НАТО. "Если бы это услышали наши предки, то они бы в это не поверили. И нам не хочется в это верить", — заявил Путин. По его словам, после вступления Украины в НАТО время подлёта гиперзвуковых ракет до стратегических объектов Москвы составит 4-5 минут. По словам Путина, такое развитие событий стало возможным вследствие событий 2014 года в Киеве, которые президент России вновь назвал "государственным переворотом". По словам Путина, "геноциду в Донбассе подвергаются почти четыре миллиона человек", которые "не поддержали госпереворот" и выступили против "пещерного национализма".

Этим, по заявлению Путина, и обусловлена необходимость признания независимости "ДНР" и "ЛНР". Президент России призвал Совет Федерации в ближайшее время ратифицировать соответствующие документы.



Ранее в понедельник на заседании Совета безопасности России обсуждался вопрос признания сепаратистских территорий. Были заслушаны доклады высокопоставленных российских чиновников — глав ФСБ, СВР, МВД, Минобороны, МИД, заместителя председателя СБ и председателей Государственной думы и Совета Федерации.

Все они выступили за признание суверенитета "ДНР" и "ЛНР". Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что независимость сепаратистских территорий нужно признавать в границах Луганской и Донецкой областей, а не только тех районов этих областей, которые сейчас не контролирует правительство Украины.