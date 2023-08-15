Киев отреагировал на слова главы офиса генсека НАТО о сдаче территорий

В украинском МИД назвали «совершенно неприемлемыми» разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от некоторых территорий.

Комментарий сделал представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко после того как ряд СМИ, ссылаясь на публикацию в норвежском издании VG, распространили заявление Стиана Йенссена - руководителя офиса генсека НАТО. VG пишет, что, по мнению Йенсенна, одним из этапов завершения войны мог бы стать отказ Украины от части своей территории в обмен на членство в Североатлантическом союзе.

Йенссен сказал об этом в ходе дебатов в Арендале, пишет VG. Сам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, как отмечает норвежское издание, неоднократно заявлял, что условия любых переговоров c Россией о прекращении оккупации должна формулировать Украина.

«Всегда предполагал, что Альянс, как и Украина, не торгует территориями. Осознанно или неосознанно участие чиновников НАТО в формировании нарратива о возможности ухода Украины со своих территорий играет на руку России», - написал в фейсбуке представитель МИД Украины Олег Николенко, реагируя на появившуюся во вторник публикацию.