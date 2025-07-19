Киев призывает РФ высылать депортированных граждан Украины к общей границе, а не к Грузии

Глава МИД Украины комментирует ситуацию на российско-грузинской границе, где в подвальном помещении находятся депортированные из России граждане Украины. Из-за отсутствия необходимых документов они не могут попасть на территорию Грузии. Андрей Сибига заявляет, что Кремль «использует депортацию украинских граждан через Грузию как средство ведения войны».

«С июня Россия значительно увеличила количество депортированных украинских граждан, в основном бывших осуждённых, к границе с Грузией. В результате десятки людей, многие из которых не имеют необходимых документов, застряли в транзитной зоне. Украинские консулы активно работают над оформлением документов и их переправкой в Украину через Молдову. 43 гражданина, включая бывшего политзаключённого Андрея Коломийца, уже эвакуированы этим маршрутом. Однако ещё больше людей остаются в тяжёлых условиях на границе», - пишет Сибига в социальной сети X.

Он также отмечает, что украинские власти предложили России «отправлять эти категории украинских граждан непосредственно к границе с Украиной»:

«Мы будем готовы принять их оттуда. Существуют соответствующие участки границы, где это возможно. Мы передаем это предложение напрямую и через международные организации по официальным каналам».

Сибига подчеркивает, что Киев активно работает с грузинской и молдавской сторонами над переправкой остальных граждан в Украину, «однако нет никаких гарантий, что Россия не увеличит число депортированных ещё больше».

Россия направляет к российско-грузинской границе заключённых, которые изначально были осуждены на территориях Украины, впоследствии оккупированных Россией. Чаще всего они отбывали наказание уже в российских колониях, куда были насильственно вывезены. Украинские правозащитники связывают рост потока депортированных с указом Владимира Путина, вступившим в силу: согласно документу, украинцы до 10 сентября 2025 года должны либо легализовать свой статус, либо покинуть Россию. По мнению правозащитников, к сентябрю число депортируемых из России украинцев может значительно возрасти.

По словам грузинских правозащитников и самих украинцев, они находятся на территории пограничного пункта без доступа к адекватной медицинской помощи и питанию. В подвальном помещении нет достаточного количества спальных мест – украинцам приходится спать по очереди.