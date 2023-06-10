Киев: уже 20 стран официально поддержали вступление Украины в НАТО

Число государств, которые официально поддержали вступление Украины в НАТО, достигло 20. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

Он указал на подписанную в субботу во время визита в Киев премьер-министра Канады Джастина Трюдо канадско-украинскую декларацию, в которой говорится, что Оттава официально поддерживает вступление Украины в НАТО, «как только это позволят условия». Жовква отметил, что эта формулировка является сильнейшей среди всех стран «Группы семи» (G7), которые одновременно являются членами НАТО (не входит в союз Япония - РС).

Ранее Украина подписала совместные декларации с еще 19 государствами Североатлантического союза. Во всех говорится о поддержке вступления Украины в НАТО, но формулировки несколько отличаются. В частности, в документах, подписанных с Италией, Германией и Францией говорится лишь, что Украина вступит в НАТО в будущем. Другие страны, в частности Польша и страны Балтии, высказываются более определенно и призывают двигаться к скорейшему принятию Украины в союз. Всего в НАТО сейчас 31 страна.

В Вильнюсе в июле пройдет саммит НАТО, на котором, как ожидается, будут обсуждаться перспективы присоединения Украины к Североатлантическому союзу. Власти Украины, признавая, что во время войны страны с Россией ее вступление в НАТО вряд ли возможно, добиваются от НАТО четких гарантий принятия Украины после завершения войны и разработки алгоритма ее вступления в союз.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в субботу высказал уверенность в том, что такой алгоритм на саммите будет создан. «Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет, в определенном формате», - сказал Гаврилов. Официально представители НАТО это пока не подтверждали и не отрицали.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно ее вступления в НАТО.

Против присоединения Украины к НАТО резко возражает Россия, называя стремление Киева к вступлению в союз угрозой и одной из причин начала так называемой специальной военной операции, то есть широкомасштабного вторжения в Украину. В НАТО заявляют, что у России нет право вето на прием в Североатлантический союз новых членов.