Киев уже сегодня может получить от США «умные бомбы» большой дальности

Украина уже в среду может получить новейшие американские высокоточные ракеты большой дальности GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb). Об этом со ссылкой на источники написало издание Politico, позже эту информацию подтвердило агентство Reuters.

По данным этих СМИ, отправка GLSDB в Украину была одобрена после их успешных испытаний 16 января над Мексиканским заливом во Флориде.

Речь идёт о высокоточных планирующих ракетах с дальностью полёта 150 километров. Система состоит из бомбы малого диаметра с ракетным двигателем. Эти самонаводящиеся ракеты американо-шведской разработки запускаются, в том числе с установок HIMARS.

Как отмечает Politico, Киев получит новейшую разновидность этого боеприпаса, который запускается с земли. На вооружении американской армии пока есть только вариант этого боеприпаса с воздушным базированием.

По данным Reuters, новое оружие «позволит Украине поражать цели на вдвое большем расстоянии по сравнению с ракетами, которые она сейчас запускает при помощи поставленных США систем HIMARS». Это может заставить Россию переместить свои склады ещё дальше от линии фронта, считают собеседники агентства.

Украина нуждается в GLSDB, чтобы дополнить ими ограниченную партию ракет ATACMS с дальностью стрельбы до 160 километров, переданных США в начале осени.

Начиная с марта 2023 года, министерство обороны России как минимум четыре раза сообщало о перехвате реактивных снарядов GLSDB, в последний раз — 26 октября. Источники Reuters утверждают, что США не поставляли Украине ни одной «умной бомбы».