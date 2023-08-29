Киев возмущён словами папы римского о «великой России»

Министерство иностранных дел Украины подвергло критике высказывания папы римского Франциска в рамках прошедшей в Санкт-Петербурге X Всероссийской встречи католической молодежи. Об этом сообщает «Европейская правда».
Представитель МИД Украины Олег Николенко обвинил понтифика в распространении российских великодержавных идей, которыми Кремль оправдывает убийства украинцев. Миссия Ватикана, по мнению Киева, состоит в том, чтобы «открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс» нынешнего руководства России, развязавшего войну против соседней страны, сказал Николенко и привёл цитату папы римского, возмутившую Киев.
«Никогда не забывайте о наследии. Вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра Первого, Екатерины Второй, той империи – великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы – потомки великой России-матушки, идите вперед с этим».
Текст обращения Франциска к российской молодежи опубликован на сайте главы Святого престола. Однако высказывание, возмутившее МИД Украины, в нём отсутствует. Но его можно найти в репортаже о мероприятии, опубликованном на сайтах католических епископов России и Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.
Украинская грекокатолическая церковь (УГКЦ) ожидает от Святого престола разъяснений по ситуации с целью избежать «любых манипуляций относительно намерений, контекста и высказываний, приписываемых» понтифику. Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) заявил, что «в контексте агрессии России против Украины подобные высказывания вдохновляют неоколониальные амбиции страны-агрессора».
По мнению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, слова папы римского Франциска о великой России означают, что он «очень хорошо знает российскую историю».
- 86-летний папа Франциск не раз призывал к прекращению войны, осуждал насилие и выражал сочувствие жителям Украины. При этом он прямо не называл Россию агрессором, из-за чего в его адрес звучала критика.
- Папа римский также инициировал миротворческую миссию, в рамках которой специальный посланник Ватикана кардинал Маттео Дзуппи провел переговоры в Украине, России и США. В ближайшее время кардиналу предстоит поездка в Китай.
- В мае президент Украины Владимир Зеленский встречался с Франциском в Ватикане. Позже в эфире итальянского телевидения Зеленский сказал: «При всём уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир. Путин только убивает. Нам не нужно посредничество с ним».