Киев ввел санкции против 198 граждан России, Беларуси и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января подписал указ о введении санкций против 198 человек, граждан России, Беларуси и Украины. В список, по предложению Совета национальной безопасности и обороны, попали российские и украинские культурные деятели, бывшие депутаты Верховной рады, блогеры и журналисты, в том числе российских государственных каналов.

Среди попавших под санкции: живущий во Франции режиссер Андрей Кончаловский, российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков (известный под псевдонимом Гоблин), освещающие войну блогеры Борис Рожин и Юрий Котенок, певец Юрий Лоза, продюсеры Юрий Вайнштейн и Борис Яновский, телеведущие Борис Корчевников, Павел Зарубин и Яна Рудковская, актеры Андрей Соколов и Эвелина Бледанс и бывшая ведущая детской программы «Спокойной ночи, малыши» Ангелина Вовк.

Среди граждан Украины в список попали директор оппозиционной «Партии Шария» Алла Бондаренко, бывший депутат Верховной рады и бывший советник четырех президентов Украины Дмитрий Выдрин, бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров, телеведущая Диана Панченко, живущий в Германии писатель Владимир Сергиенко.

Попавшим в санкционные списки блокируются активы в Украине, перед ними прекращаются финансовые обязательства, они лишаются государственных наград, иностранцам запрещается въезд на территорию страны.