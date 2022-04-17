Киев заявил об отсутствии соглашения по гуманитарным коридорам на 17 апреля

Украинские власти сообщили, что на воскресенье, 17 апреля, с российской стороной не удалось согласовать гуманитарные коридоры.

Сегодня гуманитарные коридоры работать не будут, поскольку не удалось договориться с российскими военными «о прекращении огня на маршрутах эвакуации», сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она отметила, что украинская сторона требует открытия гуманитарного коридора из осажденного Мариуполя для эвакуации мирных граждан и специального маршрута для вывоза из города раненых военных.

Накануне российские военные заявили, что вывезли из Мариуполя почти 139 тысяч человек.

До этого, как отмечает телеканал «Настоящее время», власти Украины заявляли, что Россия принудительно депортирует жителей Мариуполя и области на российскую территорию. Городские власти и некоторые жители, которые позже смогли выехать из России, рассказывают также о существовании «фильтрационных лагерей» в Донецкой области, через которые проводят вывозимых украинцев. По данным украинской стороны, в этих лагерях людей проверяют на наличие татуировок и причастности к украинским Вооруженным Силам или полку «Азов».

В ночь на воскресенье российские военные предложили украинским военным, заблокированным в Мариуполе, с шести утра по московскому времени прекратить любые боевые действия. «Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни», - подчеркнул начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Он отметил, что речь идет о бойцах, заблокированных на комбинате «Азовсталь».

Позднее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сославшись на данные радиоперехвата, заявил, что власти Украины запретили формированиям на «Азовстали» сдаваться. «Если они не сложат оружие, их уничтожат», - сказал Конашенков.

Президент Украины Владимир Зеленский субботу предупредил, что убийство в Мариуполе украинских военнослужащих поставит точку в переговорном процессе с Россией.

Бои за Мариуполь начались на следующий день после вторжения российской армии в Украину. 1 марта город был блокирован со всех сторон, с тех пор украинская армия вела бои в полном окружении. По состоянию на 17 апреля большая часть Мариуполя была захвачена российскими войсками и подразделениями самопровозглашенной «ДНР». Под контролем украинской армии остается комплекс металлургического завода «Азовсталь», отмечает «Би-би-си».