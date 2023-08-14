Киев заявил об успехах ВСУ в Урожайном и вблизи Бахмута

Силы обороны Украины за прошедшую неделю вернули под свой контроль небольшую территорию вблизи Бахмута, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Она уточнила, что были освобождены 3 квадратных километра территории. В целом на южном фланге Бахмутского сектора с июня, когда началось украинское контрнаступление, освобождены 40 квадратных километров, добавила Маляр.

В понедельник она также заявила об «определённом успехе» ВСУ в селе Урожайное Донецкой области. Его штурм украинские военные начали 8 августа. «На этой неделе продолжались бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенные успехи», — сказала Маляр на брифинге. По её же словам, есть успехи южнее и юго-восточнее Старомайорского, рядом с Урожайным, где ВСУ закрепляются на определенных участках.

В минувшие выходные появилась информация, что российская армия начала отступать из Урожайного. В этом населённом пункте располагался укрепрайон россияских войск на берегу реки Мокрые Ялы. Сообщения появились, в частности, в российских провоенных блогах.

Министерство обороны России в субботу сообщало, что отразило атаку на село. Официальной информации об отступлении не было.

Газета The New York Times 13 августа написала, что Вооруженные силы Украины добились «тактически значимого» прогресса по двум основным направлениям на юге Украины. По оценке издания, украинские войска взяли под контроль от 16 до 20 километров территории в направлении Бердянска и Мелитополя, которые были захвачены российскими войсками, пишет «Медуза».