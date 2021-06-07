Киевский ВУЗ лишил Александра Лукашенко звания почётного доктора

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко лишил Александра Лукашенко звания почётного доктора, сообщила украинская служба Би-би-си. Это первое подобное решение за всю историю университета.

Поводом стал арест оппозиционера Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги после вынужденной посадки 23 мая в аэропорту Минска самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины – Вильнюс. После этого ректор КНУ Владимир Бугров призвал учёный совет лишить Лукашенко почётного звания. Для этого члены совета провели голосование в тайном режиме.

"Считаю, что Александр Лукашенко не достоен звания почётного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета", - писал в Facebook Владимир Бугров.

Ранее – в августе 2020 года – лишить Лукашенко звания почетного доктора призывали студенты и выпускники киевского ВУЗа.

Звание почётного доктора Лукашенко получил в 2009 году, когда приезжал в Киев с официальным визитом. Президентом Украины в то время был Виктор Ющенко.



На церемонии Лукашенко назвали "выдающимся политическим и государственным деятелем". Владимир Бугров рассказал белорусским активистам, что решение принималось по инициативе Ющенко и символизировало "проявление уважения Украины ко всему белорусскому народу, а не только к руководителю страны". Лукашенко к тому времени уже был у власти в Беларуси 15 лет и подавлял оппозицию.