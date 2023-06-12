Ким Чен Ын, Лукашенко, Бжания и Гаглоев поздравили Путина с Днём России

Лидеры стран СНГ, Северной Кореи, самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии поздравили российского президента Владимира Путина с Днём России, который отмечается 12 июня.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын, прямо не упоминая войну в Украине, выразил Путину поддержку.

«Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что сегодня борьба российского народа против усиливающейся угрозы и вызова враждебных сил, пытающихся подорвать суверенитет, безопасность и мирную жизнь страны, встречает новую переломную фазу», — говорится в телеграме, которую опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В нём также сказано о дружбе между российским и северокорейским народами и о том, что «народ КНДР оказывает полную поддержку и солидарность российскому народу в его тотальной борьбе за осуществление священного дела по сохранению суверенных прав».

Радио Свобода напоминает, что КНДР – одна из трёх стран мира, кроме самой России и Сирии, признавших объявленную Москвой аннексию четырёх украинских областей осенью прошлого года. В ходе войны сообщалось о поставках оружия в Россию из КНДР, официально они не подтверждены.

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко пожелал жителям России «мира и согласия» и отметил, что политика Путина, по его мнению, «последовательно укрепляет позиции на международной арене».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравлении указал на «союзнические отношения между двумя странами». Он выразил уверенность, что «Армения и Россия, последовательно развивая конструктивные связи, продолжат поступательное развитие многопрофильного сотрудничества, в том числе в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страну с Россией «связывают многовековые традиции дружбы, добрососедства и взаимоподдержки».

«Сегодня на этом прочном фундаменте успешно развиваются наши межгосударственные связи, тесные и надежные партнерские отношения, охватывающие все новые сферы день ото дня», – отметил он.

По словам абхазского лидера Аслана Бжания, этот праздник «объединяет всех россиян, которые живут в этой великой многонациональной стране, чтут ее богатую культуру и многовековые традиции, вносят посильный вклад в укрепление ее социального и экономического потенциала, в защиту и отстаивание ее интересов на мировой арене».

«Славные страницы российской истории дают каждому ее жителю много поводов для гордости и патриотизма. Россия явила миру множество величайших ученых, деятелей искусства, спортсменов, писателей и поэтов, первой освоила космос», – добавил Бжания.

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев заявил, что День России – «поистине всенародный праздник, который объединяет всех, кто верит в Россию, гордится ее многовековой историей, великим культурным наследием, ощущает свою причастность к великой стране и связывает с ней свое будущее».

В адрес Путина поступили поздравления и от лидеров ряда других стран, которые Москва считает дружественными.

День России — государственный праздник, который отмечается ежегодно 12 июня. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, это событие многие историки и политологи считают одним из важных шагов на пути к распаду СССР. Публично сожалея о распаде Советского Союза, нынешние власти России не стали отказываться от праздника, напротив, они используют его в пропагандистских целях.

Минобороны России записало в качестве поздравления с праздником видеоряд с военнослужащими, читающими стихотворение "Я – русский! Спасибо, Господи!". Бывший президент Дмитрий Медведев опубликовал в телеграме картинку киевского Майдана независимости с российским флагом.

Владимир Путин, как ожидается, вручит сегодня в Кремле звёзды героев труда награждённым этим званием.

Независимые российские СМИ, выступающие против войны в Украине, в День России проводят марафон солидарности с политзаключёнными.