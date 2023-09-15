Ким Чен Ын посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил заводы по производству военной и гражданской авиации в Комсомольске-на-Амуре, завершив визит в Россию. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

По его словам, Ким Чен Ын побывал на авиазаводе имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, где производят истребители Су-35 и Су-57. Кроме того, глава КНДР ознакомился с производством гражданских самолетов SJ-100 на предприятии ПЦ «Яковлев». Из Комсомольска-на-Амуре Ким Чен Ын на бронепоезде уехал в Пхеньян.

После визита в Россию Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за «пособничество России», а также «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

Ким Чен Ын приехал в Россию 13 сентября для переговоров с Владимиром Путиным. Он посетил космодром «Восточный», где ознакомился с инфраструктурой по запуску космических ракет-носителей.

На переговорах Ким Чен Ын сказал, что Пхеньян хочет развивать отношения, поскольку всегда поддерживал «все решения президента Путина и правительства России». Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия откажется от санкций против КНДР. По его словам, санкции «принимались в совершенной другой геополитической обстановке». В закрытой части переговоров принимал участие также министр обороны России Сергей Шойгу.