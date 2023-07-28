Китай и Грузия устанавливают стратегическое партнерство – Си Цзиньпин

В рамках визита в Китай премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

По информации пресс-службы грузинского правительства, Си Цзиньпин заявил, что КНР и Грузия устанавливают стратегическое партнерство.

«Это выведет наши двусторонние отношения на новый уровень. Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы придать толчок лучшему развитию нашего стратегического партнерства, способствовать развитию различных сфер двух стран и благополучию человечества», – сказал он.

Си Цзиньпин также отметил, что за последний 31 год, прошедший с момента установления дипломатических отношений, Китай и Грузия укрепили политическое взаимное доверие и добились успехов в сотрудничестве в различных областях.



Ираклий Гарибашвили, в свою очередь, поблагодарил Си Цзиньпина за решение повысить отношения до уровня стратегического партнерства. Гарибашвили подчеркнул, что Тбилиси твердо поддерживает принцип «одного Китая».

«Грузия привержена идее углубления торгово-экономических связей с Китаем по многим направлениям, и мы рады, что в рамках этого визита будут подписаны важные документы», – заявил грузинский премьер, прибывший в Китай на открытие Всемирных студенческих игр в Чэнду.