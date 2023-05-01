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Китай и Армения проголосовали в ООН за резолюцию, где РФ названа агрессором
Китай проголосовал за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, которая содержит жёсткие формулировки по отношению к России в связи с её вторжением в Украину. Ранее представители Китая, как правило, воздерживались при голосовании за проекты подобных резолюций.
Голосование состоялось ещё 26 апреля, однако внимание на текст резолюции и на то, что Китай оказался в числе проголосовавших «за», СМИ и комментаторы обратили только сегодня.
Всего резолюцию, посвящённую сотрудничеству ООН с Советом Европы, поддержали 122 страны, в том числе Грузия.
Помимо Китая, за проголосовал и ряд других стран, которые считаются дружественными России, в том числе Казахстан и Армения, а также Индия и Бразилия.
В документе в частности говорится о «беспрецедентных вызовах», которые стоят перед Европой «после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии». В ней также содержится призыв «возместить ущерб», нанесённый жертвам агрессии. Россия – одна из пяти стран, голосовавших против документа (вместе с Беларусью, Сирией, КНДР и Никарагуа).
Война в Украине не является главным предметом резолюции, поэтому неясно, является ли голосование Китая и других стран в её поддержку сигналом изменения их позиции относительно действий России в Украине. Ранее Китай воздерживался от критики действий Москвы, заявляя о необходимости достижения мира с учётом интересов всех сторон. Представители КНР голосование не комментировали.
Российский представитель при обсуждении документа призывал исключить из документа пункт с осуждением России, обвиняя страны Запада в «политизации» резолюции.
- Председатель КНР Си Цзиньпин в конце марта посетил с визитом Москву. Он заявлял о стратегическом партнёрстве и дружбе Пекина и Москвы. Страны Запада высказывали опасения, что Китай может начать поставки России оружия, однако каких-либо признаков изменения позиции Пекина по отношению к войне в Украине с тех пор не было замечено. Несколько дней назад состоялся телефонный разговор Си Цзиньпина с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Другие новости дня
Авиасообщение между Индией и Грузией может быть запущено с конца июля
Авиакомпания IndiGo планирует начать прямые регулярные рейсы между Индией и Грузией с 31 июля текущего года. Об этом сообщили в компании TAV Georgia, управляющей международными аэропортами Тбилиси и Батуми.
Рейсы Дели-Тбилиси-Дели будут выполняться трижды в неделю. Представители авиакомпании прибудут в Грузию на следующей неделе, чтобы обсудить технические детали, связанные с осуществлением рейсов.
IndiGo планировала начать авиасообщение между Индией и Грузией в 2020 году, однако планам помешала пандемия коронавируса.
ISW: кадровые решения Путина ослабили боеспособность армии РФ
Решение президента России начать широкомасштабное вторжение в Украину без чётко структурированного командования российскими войсками, а также последовавшие в ходе войны многочисленные перестановки в руководстве российской группировки привели к уменьшению ударных возможностей российских войск в Украине, дезорганизации структуры командования и отсутствию единства в руководстве армией. Такие утверждения содержатся в опубликованном 30 апреля докладе американского Института изучения войны ISW), который занимается анализом событий, связанных с войной в Украине.
Как говорится в докладе, отсутствие единства в российском военном командовании и формирование в нём различных группировок – не новый феномен, однако в последнее время этот процесс достиг необычно высокого уровня интенсивности.
В докладе отмечается, что в начале вторжения Путин не стал назначать единого командующего российской группировкой, что способствовало неэффективности командования в первый период войны. Вероятно, как отмечают аналитики, Владимир Путин рассчитывал на быстрое взятие Киева и победу в войне и хотел представить её как свой собственный геополитический успех. Действия Путина сравниваются с поведением советского диктатора Иосифа Сталина во время и после Второй мировой войны, в частности, по отношению к маршалу Георгию Жукову, с которым Сталин не хотел делиться славой победителя.
В апреле прошлого года, после неудачи наступления на Киев, Путин наконец назначил генерала Александра Дворникова командующим группировки в Украине. Утверждается, что перед ним была поставлена задача к 9 мая полностью взять под контроль Донецкую и Луганскую области. После того, как она не была выполнена, на место Дворникова в конце мая был назначен генерал Геннадий Жидко.
Эти генералы, как утверждается, входили в число приближённых начальника Генштаба Валерия Герасимова. Успешное контрнаступление Украины в августе-сентябре прошлого года, однако, привело к новым изменениям в российском командовании. Путин тогда обратился, как утверждается, к людям не из орбиты Герасимова. К этому же времени относится взлёт главы Чечни Рамзана Кадырова и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В конце концов, Путин, как утверждается, в поисках поддержки ультранационалистического сообщества назначил командующим группировкой генерала Сергея Суровикина.
Впоследствии, как утверждают источники, Герасимов на встрече с Путиным в Ростове-на-Дону 18 декабря попытался убедить президента вернуть «старую гвардию» – генералов, ранее отстранённых от командования. Это сопровождалось кампанией против ЧВК «Вагнер» в подконтрольных Минобороны медиаресурсов. 11 января Герасимов был назначен командующим российской группировкой в Украине.
При этом Путин по-прежнему не отдал предпочтения ни одной из противоборствующих «фракций». Утверждается, что 22 февраля он устроил встречу между министром обороны Сергеем Шойгу и Пригожиным для того, чтобы снять разногласия между ними.
Отмечается, что Путин, как правило, прибегает к ротации командиров, а не прямо их увольняет или отстраняет от должности. Те командиры, об отставке которых сообщалось, например Александр Лапин или Михаил Теплинский, спустя несколько месяцев получали новые должности. Цель ротации - добиться того, что ни одна фигура не приобретет слишком большого политического влияния. В условиях войны, отмечают эксперты, такой стиль управления, однако, может оказаться неэффективным.
Какая из группировок в российском командовании в конце концов одержит верх в аппаратной борьбе, зависит, по мнению аналитиков, от того, как будет развиваться предстоящее украинское контрнаступление. При этом отмечается, что Путину будет непросто снять с должности Герасимова, который является начальником Генштаба российских Вооружённых сил и проявлял себя как полностью лояльный президенту человек.
Аслан Бжания: «Надеемся, что священное дерево удастся спасти»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания посетил село Лыхны. На исторической поляне Лыхнашта он осмотрел Кавказскую липу, которую называют «духовным символом Абхазии».
Напомним, что дерево 5 апреля повредили бензопилой. Теперь крона липы покрылась зелеными листьями. Недавно дерево начали лечить капельницами из Китая.
«С Божьей помощью, а также благодаря своевременному лечению и участию специалистов, мы надеемся, что священное дерево удастся спасти», – сказал Бжания.
Как сообщалось ранее, в Абхазии возбудили уголовное дело по статье «незаконная порубка деревьев и кустарников». Подозреваемых, братьев Ираклия и Даура Багателия, задержали 11 апреля. Ираклия суд заключил под стражу, в отношении Даура избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Глава Священной митрополии Абхазии, архимандрит Дорофей (Дбар) 19 апреля рассказал о возможной причастности к повреждению липы «православного священника, приехавшего в Абхазию из Донецка».
В соцсетях также писали, что к акту вандализма могут быть причастны еще двое граждан Абхазии. Эту информацию в СГБ опровергли. При этом в ведомстве сообщили, что один из братьев Багателия ранее «совершил аналогичное действие» в селе Арасадзихи Очамчирского района.
Эрдоган: разведка Турции ликвидировала главаря ИГ в Сирии
Главарь организации «Исламское государство» (ИГ) Абу аль-Хусейн аль-Курейши был уничтожен в Сирии турецкой разведкой. Такое заявление сделал 30 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRK Turk.
По его словам, операция по нейтрализации аль-Курейши состоялась в Сирии в субботу, а турецкая разведка MIT следила за ним длительное время. Турция продолжит противодействие террористическим организациям, «не проводя между ними различий», отметил Эрдоган в интервью телеканалу.
Между тем, как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники, операция по ликвидации Абу аль-Хусейна аль-Курейши была проведена около города Джандарис на севере Сирии, недалеко от границы с Турцией. Местные жители сообщили агентству о перестрелке и мощном взрыве в городе. Место проведения операции, по их словам, было оцеплено сотрудниками сил безопасности.
3 февраля 2022 года президент США Джо Байден сообщил, что американские военные в Сирии ликвидировали главу «ИГ» Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши, который возглавил экстремистскую группировку после смерти Абу Бакра аль-Багдади.
«Прошлой ночью по моему приказу военные США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, направленную на защиту американского народа и наших союзников, а также на то, чтобы сделать мир более безопасным местом», – говорилось в заявлении Байдена.
Новым главарем организации тогда был избран Абу Хасан аль-Хашими аль-Курейши. Однако в декабре 2022 года группировка ИГ заявила и о его гибели. Тогда же появилась информация, что руководство огранизацией возложено на Абу Хусейна аль-Хашими аль-Курейши.
Абу-Хусейн, о гибели которого сообщил Эрдоган, был третьим по счету лидером ИГ с фамилией аль-Курейши, речь, по всей видимости, идёт о псевдонимах.
«Исламское государство» в середине 2010-х годов контролировала значительные территории в Ираке и Сирии. В результате кампаний США и их союзников, армии Ирака, Турции, сирийских правительственных сил, поддержанных Россией, и сирийской вооружённой оппозиции, группировка утратила свои позиции и сейчас не контролирует какие-либо населённые пункты, перейдя к партизанской войне. Сторонники ИГ также ведут вооружённую борьбу в Африке и Афганистане.
Грузинская певица Нуца Бузаладзе выбыла из американского мегапроекта
Грузинская певица Нуца Бузаладзе выбыла из американского мегапроекта American Idol. Конкурс стартовал в эфире американского телеканала АВС 19 февраля. Бузаладзе стала первой конкурсанткой из Грузии и одной из самых ярких и запоминающихся участниц проекта. В результате она вошла в ТОП-12, пишет СОВА.
По итогам очередного концерта, на котором все желающие могли поддержать Бузаладзе, грузинской участнице не хватило голосов. Попасть в ТОП-10 ей не удалось.
«Думаю, я – уже победитель, потому что то, что сделала я, не было сделано никем за всю историю American Idol», — так певица Нуца Бузаладзе прокомментировала свое выбывание из американского мегапроекта American Idol в видеобращении, опубликованном в социальной сети Facebook.
Нуца уверена, что все только начинается, поскольку быть в числе 12 лучших конкурсантов самого резонансного проекта США – уже большая победа.
«Я получила много писем, и я точно знаю, что вы чувствуете… Этим ничего не заканчивается. Я чувствую себя победителем. Конечно, мне печально из-за того, что пять месяцев я провела с этими людьми. Всех хорошо знаю – продакшен, людей, участников. Наверно, больше всего мне будет не хватать этого. Хотя, когда ты попадаешь в ТОП-12, затем тебя приглашают в финал, где появляется возможность петь на одной сцене с другими известными певцами, – все это касается только ТОП-12. Поскольку именно ТОП-12 называют «Мы – семья», то есть тогда мы становимся одной семьей… Я очень счастлива с утра – нет ощущения, что у меня чего-то не получилось. И я думаю, что я уже – победитель, поскольку то, что я сделала, не было сделано никем за всю историю American Idol», — говорит Бузаладзе.
В ставшем для нее финальном выступлении в качестве конкурсантки American Idol Нуца исполнила песню The Show Must Go On культовой рок-группы Queen: «Я спела эту песню, чтобы оставить месседж, что я приехала в Америку ради мегапроекта, у меня есть планы, и я не волнуюсь».
Грузинскую участницу подбодрил один из членов жюри American Idol Лайонел Ричи.
«Забудь цифры – 1, 5, 7, 10, 20 – это не имеет значения. Ты – звезда… и помни – ты сделала это!».
Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», где она одержала победу в 2014 году. Кроме того, Бузаладзе принимала участие в ряде грузинских шоу-проектов, таких, как «Танцы со звездами» и «Один в один». Участвовала в российском конкурсе «Ну-ка, все вместе!», выходящем на «Россия 24» и в турецком «Голосе».
21-й сезон мегашоу American Idol стартовал 21 февраля на канале АВС. Ментором грузинской участницы на конкурсе был Адам Ламберт.
В Брянской области после подрыва путей с рельсов сошёл грузовой состав
В Брянской области сошёл с рельсов грузовой железнодорожный состав, который перевозил в том числе нефтепродукты. Об этом сообщил телеграм-канал «База».
Губернатор Брянской области Александр Богомаз впоследствии сообщил, что на железнодорожной линии Брянск – Унеча сработало неустановленное взрывное устройство. По словам губернатора, с рельсов сошёл локомотив грузового состава. Пострадавших нет.
«База» публикует фотографию, как утверждается, потерпевшего крушение поезда. По данным издания, на перегоне Рассуха – Унеча железнодорожный состав с 60 вагонами, гружённый нефтепродуктами и пиломатериалами, сошёл с рельсов из-за повреждения полотна.
«По нашей информации, 7–8 вагонов в данный момент лежат на боку. Произошёл пожар. На месте находятся экстренные службы», – пишет «База». Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что местные жители ранее слышали в районе «громкий хлопок». Опубликовано также видео с места событий, на кадрах видно, что с рельсов сошли цистерны, возник пожар.
В РЖД сообщили, что с рельсов сошли локомотив и семь вагонов, а причиной происшествия стало «вмешательство посторонних лиц». Движение на участке остановлено.
- Брянская область граничит с Украиной, от города Унеча до украинской границы примерно 50 километров. После начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в прошлом году несколько раз сообщалось о сработавших взрывных устройствах на железнодорожных путях в области. В частности, в октябре прошлого года взрыв случился на перегоне между станциями Новозыбков и Злынка. Пострадавших в результате этих происшествий не было, Украина официально не брала на себя ответственность за диверсии, которые происходят и в других приграничных регионах России. Ответственность за часть из них берут на себя группы, называющие себя партизанами, их участники выступают против войны.
Дмитрий Медведев: «Мы цинично использовали твиттер»
Заместитель председателя Совета безопасности России, бывший президент Дмитрий Медведев заявил, что российские власти «вполне цинично» использовали социальную сеть Twitter для продвижения своих «пропагандистских целей».
Такие формулировки содержатся в ответе Медведева на вопрос агентства «РИА Новости», опубликованном в телеграм-канале политика. Вопрос был о том, почему последнюю запись Медведева в твиттере заблокировали. На это бывший президент России ответил, что соцсеть «прогнулась под госдепом» и украинцами (Медведев использовал пейоративный термин для обозначения представителей этой нации). По словам бывшего президента, Россия использовала твиттер в своих целях, но может обойтись и без него.
«В конце концов, это всего лишь иностранная соцсеть, действующая в интересах американского истеблишмента», – заявил Медведев, добавив, что целью России является нанесение поражения «всем врагам» и возвращение «всех земель», которые он охарактеризовал как «наши».
Твиттер ранее скрыл запись в англоязычном аккаунте Медведева, в которой говорилось, что такое государство, как Польша, «не должно существовать для нас, пока там у власти нет никого, кроме русофобов». Медведев после этого опубликовал ту же запись в своём русскоязычном аккаунте и обратился к владельцу корпорации Twitter Илону Маску с просьбой разобраться. Эту запись тоже скрыли по причине того, что она нарушает правила твиттера.
При Маске при этом политика модерации соцсети изменилась, и многие записи, которые ранее скрывались как оскорбительные, теперь не скрываются. Недавно миллиардера подвергали критике в связи с тем, что твиттер не стал ограничивать другой пост Медведева, в котором тот писал, что Украина якобы должна развалиться.
Медведев стал одним из первых высокопоставленных российских чиновников, который завёл аккаунт в твиттере – это было в 2010 году. Тогда он был президентом России и пользовался репутацией сторонника «модернизации» и инноваций. В особенности после начала широкомасштабной войны в Украине Медведев позиционирует себя как крайний милитарист, постоянно выступая с угрозами в адрес стран Запада, рассуждая о ядерной войне и прибегая к хлёсткой риторике, граничащей с площадной бранью. Главной площадкой для его высказываний, однако, стал телеграм, а не твиттер. Твиттер в России после российского вторжения в Украину был заблокирован.
В Грузии пресечена попытка незаконной продажи урана
В городе Поти на западе Грузии задержан мужчина, который пытался продать за 2 миллиона долларов радиоактивное вещество – уран. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности Грузии.
«Согласно заключению радиологической экспертизы, представленная на экспертизе масса, изъятая при обыске, содержит радиоактивное вещество уран и относится к категории ядерных материалов», – сказано в заявлении СГБ.
Задержанному грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Дело возбуждено по 1-й части статьи 230 УК Грузии — незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами.
Расследование проводит Департамент контрразведки СГБ Грузии. Другие подробности пока не сообщаются.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, задержанный – 52-летний житель Чхороцкуского муниципалитета Илья Белкания. По информации родителей, его задержали 27 апреля, после чего в доме провели обыск.
Отметим, что в Грузии ранее несколько раз пресекались попытки незаконного сбыта радиоактивных веществ.
Папа римский рассказал об участии в пока секретной миссии по Украине
Папа римский Франциск сообщил об участии Ватикана в миротворческой миссии, цель которой – содействовать завершению конфликта вокруг Украины.
«Работа в рамках миссии уже идёт, но подробности пока не предаются общественной огласке», – сказал понтифик, отметив, что в своё время он сам сообщит детали. При этом он заметил, что готов помочь репатриировать украинских детей, вывезенных в Россию или на оккупированные территории.
О миссии по достижению мира Франциск рассказал журналистам, возвращаясь на самолёте из Венгрии, где он побывал с трёхдневным визитом.
«Я думаю, что мир всегда достигается путём открытия каналов связи. Вы никогда не сможете достичь мира, если они закрыты. Это непросто», – цитирует понтифика Reuters.
Глава Римско-католической церкви сказал, что говорил о ситуации в Украине с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, а также с митрополитом Будапештским и Венгерским Иларионом. РБК отмечает, что Иларион ранее руководил отделом внешних связей Русской православной церкви.
- С тех пор как Россия вторглась в Украину в феврале прошлого года, Франциск практически каждую неделю призывал к миру и неоднократно выражал желание выступить посредником между Киевом и Москвой, но его предложения до сих пор не привели к какому-либо результату.
- 86-летний понтифик также ранее заявлял, что хочет посетить украинскую столицу, равно как и Москву - с миротворческой миссией.
Власти ЮАР попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС
Власти ЮАР просят президента России Владимира Путина не приезжать на саммит БРИКС, который состоится в Южной Африке этим летом. Причина в ордере на арест российского президента, который выдал Международный уголовный суд (МУС) по обвинению в военных преступления в Украине. Об этом пишет южноафриканская газета Sunday Times со ссылкой на источники.
Южно-Африканская республика входит в число стран, подписавших Римский статут, что что обязывает её исполнять решения МУС.
«У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать», – сказал газете представитель правительства ЮАР.
Как пишет Sunday Times, на прошедшей неделе президент ЮАР Сирил Рамапоса назначил специальный правительственный комитет во главе с вице-президентом страны, который должен изучить варианты действий властей в связи с выдачей ордера на арест Владимира Путина.
По мнению собеседника издания, комитет не сможет найти других вариантов, кроме как участия Путина в саммите по видеосвязи из Москвы.
Неназванные высокопоставленные чиновники подтвердили изданию, что Претория ведет переговоры об этом с Москвой.
В конце марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что решения об участии президента России в саммите в Дурбане пока нет.
- Южно-Африканская Республика имеет тесные связи с Москвой. Кремль в своё время поддерживал борьбу АНК против режима апартеида.
- После начала российского вторжения в Украину в феврале прошлого года ЮАР публично не осудила действия Москвы, заявив, что хотела бы сохранить нейтралитет и предпочитает диалог с целью завершения вооружённого конфликта.
- Ордер на арест Владимира Путина Международный уголовный суд выдал после обвинений в адрес Кремля о незаконной депортации украинских детей.
Сборная Грузии по гандболу впервые вышла на чемпионат Европы
Сборная Грузии по гандболу впервые в своей истории сыграет на чемпионате Европы.
Команда одержала победу в финальном матче квалификационного турнира – обыграла в гостях команду Венгрии. Судьба матча решилась в последнюю секунду: после точного семиметрового броска Георгия Глеванадзе счет стал 31:30 в пользу сборной Грузии.
Чемпионат Европы в январе 2024 года примет Германия, пишет агентство «Новости-Грузия».
Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. Есть погибшие
В городе Павлодар Днепропетровской области Украины в результате ночного ракетного удара армии России пострадали 25 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.
По его словам, российская армия нанесла удар крылатыми ракетами, семь из которых были сбиты. «Но есть и попадания, – написал Лысак. Одна из ракет попала в промышленное предприятия, начался пожар. В жилом районе повреждено 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования, пять магазинов». Пострадали также около 40 жилых домов и школа в нескольких районах региона, уточнил глава администрации Днепропетровской области.
После появления информации об ударе по Павлограду в соцсетях появилось видео, на котором видны яркие вспышки и разрывы. В городе начался пожар, предположительно, удар был нанесен по складу боеприпасов. В квартирах и домах взрывной волной были вынесены закрытые окна и балконные двери.
В телеграм-канале администрации города попросили жителей не выходить на улицу и оставаться в безопасных местах. Иной официальной информации о произошедшем пока нет.
Проверить эти сведения не представляется возможным.
Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российского обстрела Никополя в Днепропетровской области, сообщает Лысак.
Ударом из тяжелой артиллерии были повреждены шесть многоэтажных домов и ещё шесть частных домов, а также несколько хозяйственных построек, два газопровода и линия электропередач.
Минувшей ночью в результате российского ракетного обстрела Херсонской области погиб местный житель. Об этом заявили в областной военной администрации.
Украинские военные подтвердили, что в ночь на 1 мая российские военные атаковали Украину при помощи стратегической авиации и выпустили 18 крылатых ракет воздушного базирования. 15 из них были уничтожены, написал в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Ранее администрация Киева сообщила, что все выпущенные по столице Украины ракеты были сбиты.
Минобороны России очередную ракетную атаку по Украине пока не комментировало.
- 28 апреля в результате ракетного удара по Умани в Черкасской области Украины был полностью разрушен подъезд многоэтажного жилого дома. Спасательные работы завершились в субботу. Погибли 23 человека, в том числе шестеро детей.
- Минобороны России заявило, что в результате ракетного удара были поражены районы сосредоточения резервов в тылу ВСУ, и удар достиг цели. Власти Украины обвиняют Россию в терроре против мирного населения.
Умер российский модельер Вячеслав Зайцев
Несколько российских СМИ, в том числе Mash, Shot и «Известия», вечером в воскресенье сообщили о смерти художника и модельера Вячеслава Зайцева. Ему было 85 лет.
Сообщается, что он умер в больнице подмосковного города Щелково, куда его доставили с внутренним кровотечением. Зайцев в последние годы тяжело болел.
Вячеслав Зайцев получил известность как модельер еще в 1960-е годы, став одним из первых советских модельеров, получивших признание на Западе, в особенности во Франции, где его называли «Красным Диором». В 1979 году открыл свое ателье, позже преобразованное в Дом моды. Был автором костюмов, в том числе, для советских спортсменов на московской Олимпиаде 1980 года, эстрадных исполнителей, театральных постановок, в 1991 году разработал новую форму для российской милиции.
Особенной популярностью на Западе Зайцев пользовался в годы перестройки в СССР, когда он стал автором коллекций «1000-летие крещения Руси» и «Агония перестройки». В начале 2000-х годов для визита в Лондон Зайцев разработал костюмы для бывшей жены нынешнего президента России, Людмилы Путиной.
Был обладателем ряда советских и российских государственных наград, звания «народный художник России».
ВМС Швеции и Финляндии повысили уровень боеготовности
Военно-морские силы Швеции и Финляндии находятся в состоянии повышенной боевой готовности в связи с тем, что российские суда были замечены в районах, где проложены подводные силовые кабели, и вблизи ветряных электростанций. В Хельсинки и Стокгольме опасаются возможного российского удара по энергетическим сетям. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.
О том, что возможность диверсии против подводных кабелей рассматривается как серьезная, заявила командующая ВМС Швеции Эва Скуг Хаслум.
Она не подтвердила и не опровергла утверждение о том, что российские корабли могли заходить в шведские территориальные воды.
Источники в сфере внешней политики и безопасности подтвердили Iltalehti, что финский флот также находится в состоянии повышенной готовности. Представители ВМС обеих стран подтвердили, что в случае гипотетического российского вторжения окажут друг другу помощь - Швеция в обороне финских Аландских островов, а Финляндия в обороне шведского Готланда.
Российская сторона пока не комментировала публикацию.
Ранее сообщалось о том, что в документальном фильме «Война теней», снятом общественными телерадиокомпаниями Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции, утверждалось, что приписанное к российскому Балтийскому флоту судно занимается картографированием морских кабелей и газопроводов в водах вокруг скандинавских стран и Финляндии. Это может быть использовано в случае полноценного военного конфликта между Россией и НАТО.
Команда журналистов получила доступ к радиоперехвату российского океанографического судна «Адмирал Владимирский» и на основе отправленных с него сообщений составила карту его походов. Судно, предположительно, картографировало ветряные электростанции, газопроводы, силовые и интернет-кабели в Балтийском и Северном морях.
Эксперты из разведслужб НАТО рассказали авторам фильма, что российские суда создают такие карты на случай войны блока с Россией. Карты требуют постоянного обновления, следует из фильма, их наличие может позволить российскому флоту нанести удары по критической инфраструктуре стран Северной Европы.
Финляндия недавно официально стала 31-й страной-членом НАТО, а заявка Швеции на вступление в эту организацию пока не одобрена двумя странами - Венгрией и Турцией. При этом Швеция получила от союзников по НАТО гарантии безопасности.
- Ранее на этой неделе министерство обороны Дании подтвердило, что располагает десятками фотоснимков российского судна SS-750, сделанными в Балтийском море в сентябре прошлого года, за несколько дней до взрывов на подводных газопроводах «Северный поток». Об этом сообщило датское издание Information.
- Российское судно было замечено 22 сентября датским патрульным кораблем к востоку от острова Борнхольм. Спустя четыре дня произошел подрыв трех из четырех веток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», проложенных по дну Балтийского моря неподалеку от того места, где было замечено российское судно. Военные эксперты, которых цитируют издание, утверждают, что суда подобного типа могут быть задействованы для подводных диверсий. При этом Дания, как и другие страны, расследующие взрывы, официально не заявляли о том, что подозревают Россию в причастности к диверсии на газопроводах. Расследование продолжается.
В Карабахе призвали Совбез ООН принять «срочные и практические» шаги
Власти непризнанного Нагорного Карабаха вновь призвали Совет Безопасности ООН принять «срочные и практические» шаги для соблюдения Азербайджаном своих международных обязательств и норм международного права.
По информации Радио Азатутюн, в заявлении по случаю 32-й годовщины начала операции «Кольцо», в которой отряды ОМОН МВД Азербайджанской ССР совместно с внутренними войсками МВД СССР и подразделениями 4-й Армии предприняли крупномасштабную военную операцию по депортации армянского населения Карабаха, Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха, в частности, подчеркнуло:
«Сегодня мы вновь склоняем головы перед памятью всех невинных жертв жестокой преступной операции «Кольцо» и еще раз призываем международное сообщество, и в первую очередь Совет Безопасности ООН, несущий прямую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, отказаться, наконец, от протокольных выражений обеспокоенности и призывов к обеим сторонам и принять срочные и практические шаги для недопущения повторения подобных зверств и массовых нарушений прав человека, а также предотвращения геноцидальных и экспансионистских намерений Азербайджана по отношению к Арцаху [Нагорному Карабаху – ред.] и Армении. Уверены, что первым шагом в этом направлении может стать убеждение, а при необходимости - принуждение авторитарных властей Азербайджана к соблюдению своих международных обязательств и норм международного права, в том числе выполнению юридически обязательных решений Международного суда ООН, без чего ссылки на международный порядок, основанный на международном праве, несостоятельны».
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
- 23 апреля 2023 года Азербайджан заявил об установке контрольно-пропускного пункта на дороге, проходящей через так называемый Лачинский коридор, который связывает Нагорный Карабах и Армению. Минобороны РФ назвало действия Азербайджана «односторонними и несогласованными».
Транскам закрыт до особого распоряжения из-за камнепада
Транскам вновь закрыт из-за ухудшения погодных условий, камнепада, сообщает МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия в телеграмм-канале.
«В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор «Кавказ» запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля», - говорится в сообщении.
Движение приостановлено в обоих направлениях с 19.00 30 апреля до особого распоряжения.
В Тбилиси проходит митинг сторонников «Грузинской мечты»
В центре Тбилиси, на площади Первой Республики проходит митинг в поддержку правящей партии «Грузинская мечта». Участники акции держат в руках флаги Грузии.
Со сцены к собравшейся толпе обращаются организаторы митинга, которые повторяют главный месседжбокс правящей партии о том, что страна нуждается в мире, сообщает SOVA.
«Сегодня на наших глазах возникает новая реальность, я имею в виду геополитическую ситуацию в мире. Мы должны думать о том, как стоит действовать, что нужно сделать, чтобы Грузия заняла достойное место в этом новом мировом порядке. Мы должны обсудить, что является реальной гарантией безопасности в этом новом мировом порядке, гарантией сохранения мира, нереальные планы и цели по вступлению в какой-либо военный альянс или нейтралитет и беспристрастность, которые могли бы помочь нам сохранить мир, укрепить безопасность и объединиться», - заявил бывший член «Грузинской мечты» Вато Шакаришвили.
На площади Республики установлены специально оборудованная сцена и монитор, где до этого собравшиеся на месте наблюдали за игрой футбольного клуба «Наполи». В связи с акцией протеста автомобильное движение ограничено.
Петербургских полицейских призвали использовать в Украине опыт НКВД
Главам подразделений полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области разослали справку о борьбе НКВД с «националистическими формированиями» в западных регионах Советского Союза. Об этом пишет «Фонтанка». Издание опубликовало фото первой страницы документа, всего в нем 28 листов.
Полицейским советуют опираться на опыт сотрудников советской госбезопасности во время командировок на территорию Украины «при проведении специальной военной операции». Документ подготовили во ВНИИ МВД России, полицейским надо было изучить материал в апреле.
В мае 2022 года 130 сотрудников спецполка ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отправили на войну в Украину. Полицейские охраняют объекты на подконтрольных российским войскам территориях Донецкой и Луганской областей, - сообщает Север.Реалии.
Неясно, идет ли в документе речь о деятельности НКВД только на территории Западной Украины, или же и в странах Балтии и в Беларуси.
В конце Второй мировой войны и в течение более чем десятилетия после ее завершения на западе Украины вооруженную борьбу с советской властью вели отряды Украинской повстанческой армии. По официальным советским данным, в результате деятельности украинского вооруженного подполья в 1944-1956 годах на западе Украины погибли более 8 тысяч советских военнослужащих и сотрудников НКВД. Были убиты также десятки тысяч повстанцев, многие были осуждены к длительным срокам заключения. Репрессии коснулись также жителей западных регионов Украины, которые прямо не участвовали в деятельности УПА. Организованное сопротивление отрядов УПА удалось сломить только к середине 1950-х годов, отдельные партизанские группы существовали до конца 1950-х.
Какие именно уроки должны извлечь полицейские из деятельности НКВД в западных регионах СССР, неизвестно - полный текст справки МВД не опубликован.
Сборная Украины по дзюдо бойкотирует чемпионат мира после допуска россиян
Сборная Украины по дзюдо приняла решение бойкотировать чемпионат мира, который пройдет в мае в столице Катара Дохе. Об этом сообщил главный тренер украинской сборной Виталий Дуброва в комментарии изданию «Суспільне спорт». Решение связано с допуском на соревнования дзюдоистов из России и Беларуси.
Накануне Международная федерация дзюдо объявила о том, что российские и белорусские борцы будут допущены на чемпионат в нейтральном статусе. Дуброва подчеркнул, что решение было принято в последний день подачи заявок на чемпионат мира.
На первенство допущены 17 «индивидуальных нейтральных атлетов» - граждане России и Беларуси. Как сообщило ранее «Суспільне Спорт», по меньшей мере 7 дзюдоистов из этого списка представляют армейский клуб ЦСКА, а некоторые являются военнослужащими российской армии. Дуброва обратил внимание на то, что Международный олимпийский комитет в своих рекомендациях о допуске к соревнованиям российских и белорусских спортсменов не рекомендовал допускать атлетов с действующими контрактами с Вооруженными силами этих стран.
Дуброва назвал решение Международной федерации дзюдо «унижением всех олимпийских принципов».
- Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. В марте МОК рекомендовал допустить их до соревнований в нейтральном статусе, при условии, если они не высказывались в поддержку войны и не связаны с армией. Это решение вызвало резкую критику в Украине и ряде других стран. При этом международные федерации по различным видам спорта автономны в принятии решений о том, допускать ли россиян и белорусов к соревнованиям или нет. В частности, запрет продолжает действовать практически во всех командных видах спорта.
Чемпионом мира по шахматам стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь
Новым чемпионом мира по шахматам стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь. В матче на первенство мира в столице Казахстана Астане он победил россиянина Яна Непомнящего.
Чемпион определился на так называемом тай-брейке - после того, как по итогам 14 партий с нормальным контролем времени победитель не был выявлен. Три партии тай-брейка с контролем времени 25 минут завершились вничью, четвертую, заключительную выиграл Дин Лижэнь.
Он стал первым китайским обладателем чемпионского титула среди мужчин и 17-м чемпионом мира по общепринятой версии (без учета победителей турниров, проводившихся ФИДЕ в 2000-е годы во время раскола в шахматном мире). В июле 16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен отказался защищать свой титул против россиянина Яна Непомнящего. Российский гроссмейстер выиграл свое право на турнире претендентов в Мадриде. Второе место там занял Дин.
- Карлсен сказал, что у него нет мотивации защищать титул, он уже встречался с Непомнящим в чемпионском матче в 2021 году. Тогда он разгромил его со счетом 7,5:3,5, это было самое крупное поражение российского шахматиста.
- Непомнящий играл под нейтральным флагом – после российского вторжения в Украину шахматная федерация ФИДЕ не стала дисквалифицировать российских спортсменов, однако запретила использовать российские государственные символы. Гроссмейстер высказывался против войны.
WP: развивающиеся страны стараются избегать противостояния США и РФ
Индия, Бразилия, Пакистан, Египет и другие развивающиеся страны стремятся дистанцироваться от возрастающего противостояния между США с одной стороны и России и Китая – с другой. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на утечку документов американской разведки.
Газета отмечает, что президент Соединенных Штатов Джо Байден стремится получить глобальную поддержку в борьбе с распространением авторитаризма и воинственности России, а также с растущим влиянием Китая. При этом ряд стран хочет остаться в стороне или даже использовать ситуацию в своих целях.
The Washington Post приводит в пример Пакистан. Исламабад получили миллиарды помощи США в сфере экономики и безопасности после терактов 11 сентября 2001 года, но теперь сильно зависит от кредитов Китая и называет сотрудничество с Пекином стратегическим. Помощник премьер-министра Пакистана предупреждал, что поддержка резолюции ООН с осуждением России за начало войны против Украины поставит под угрозу переговоры с Россией в сфере энергетики и торговли.
Индия, как и Пакистан, боится занять позицию США из-за сотрудничества с Россией в сферах энергетики и экономики.
Египет, получает помощь от США, но несмотря на это, укрепляет связи с Россией – в том числе военные.
Противостояние США и Москвы используют страны Центральной Азии, которые стремятся уменьшить экономическую зависимость от России, но конкретные страны газета не называет.
Об утечке данных Пентагона стало известно в апреле. По информации Reuters, опубликованных секретных документов США может быть больше сотни. Утечка считается самой серьезной с тех пор, как в 2010 году на сайте WikiLeaks появилось более 700 тысяч документов, видео и дипломатических телеграмм. Ту утечку Пентагон называл «умышленным преступным актом».
По обвинению в утечке секретной информации из Пентагона арестован американский военнослужащий Джек Тейшейра. В Минобороны США не комментируют содержание попавших в сеть документов. Об их подлинности также не сообщается.
На акцию в поддержку «Грузинской мечты» привозят людей из регионов
На площади Первой Республики в Тбилиси собираются участники акции в поддержку правящей партии Грузии. Ранее ее анонсировал грузинский шоумен и певец Георгий Гачечиладзе, известный под псевдонимом «Уцноби», пишет SOVA.
Несмотря на то, что в Тбилиси сегодня льет дождь, люди прибывают на место проведения митинга, где уже установлена сцена. Примечательно, что время акции перенесли на час из-за матча итальянского клуба «Наполи», где играет грузинский спортсмен Хвича Кварацхелия.
Большую часть участников митинга привезли из регионов Грузии, на площади можно заметить многочисленные автобусы и микроавтобусы.
Некоторые собравшиеся отмечают, что вышли на сегодняшний митинг, потому что не хотят, чтобы Европа вмешивалась во внутриполитические дела Грузии.
Грузия должна стремиться в НАТО: президент поздравила страну с Днем Сил обороны
В Грузии отмечается День Сил обороны, которым исполнилось 32 года. В этой связи президент страны Саломе Зурабишвили опубликовала обращение, в котором поблагодарила ветеранов и их семьи, а также напомнила о высоком значении вооруженных сил страны.
«Мы живем в эпоху, когда угрозы стали очень частыми. Вместе со старыми формами появился ряд новых угроз. Таким образом, роль сил обороны возрастает и требует большего профессионализма, большей гибкости, а также знаний.
Даже сегодня, в XXI веке, агрессивный империализм, как бы анахронично это ни звучало, проявляет себя с новой свирепостью и беспощадностью. Война, начатая Россией против Украины 14 месяцев назад, потрясла мир, поскольку были проигнорированы все принципы международного права и гуманизма. Однако, несмотря на жестокость и баланс сил, мы видим, что вторгающаяся сила не может победить ту, что защищает свою страну. Это тот пример, который Грузия в своей истории демонстрировала множество раз.
Эта беспощадная агрессия разоблачила перед всеми природу русского империализма. Это вызвало новое восприятие опасности в мире, а тем более на Европейском континенте, за чем последовало оказание беспрецедентной помощи Украине, увеличение военных бюджетов и усиление значения Североатлантического союза. Это доказывают и кандидатуры Швеции и Финляндии.
Новые геополитические реалии означают для нас то, что для укрепления мира и безопасности в стране необходимо использовать все возможности. Мы не должны жалеть усилий для укрепления нашего пути интеграции в Североатлантический альянс. Следует надеяться, что Вильнюсский саммит окажется знаковым в этом отношении.
Россия должна убедиться в том, что ее агрессивные действия и угрожающий тон никоим образом не повлияли на нашу постоянную и закрепленную Конституцией решимость и ориентацию. Наши партнеры должны понимать, что сегодня время принимать твердое решение и не колебаться, сообщение России должно быть четким и единым», - заявила президент.
- 30 апреля в Грузии отмечают День сил обороны. Именно эта дата (30 апреля 1991 года) считается официальной датой основания Вооруженных сил страны. В декабре 1990 года решением Верховного совета Грузии при МВД были сформированы внутренние войска – Национальная гвардия. Дальнейшее развитие грузинской армии происходило на базе Нацгвардии. 24 апреля 1991 года кабинет министров Грузии издал распоряжение о призыве на военную службу. И призыв в армию официально начался 30 апреля.
Ираклий Гарибашвили: Грузинская армия достойна всего наилучшего
«Грузинская армия является сильной опорой, главным гарантом защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Грузинская армия заслуживает всего наилучшего, наш долг - максимально ценить ваши заслуги и достойную службу», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на торжественном мероприятии, посвященном 32-летию Сил обороны Грузии, которое прошло на сборном плацу 4-й пехотной бригады в Вазиани, пишет Общественный вещатель.
Гарибашвили поблагодарил военнослужащих за самоотверженность и верную службу Родине. Кроме того, премьер в своем обращении к военным коснулся сложной ситуации всем мире.
«Нам, правительству, нашим властям нужна особая мудрость на фоне агрессии России в Украине, войны, которая не прекращается, в и без того трудно предсказуемой, турбулентной геополитической обстановке. В то же время мы очень хорошо понимаем, что должны еще больше укреплять институты нашего государства, и в первую очередь, грузинскую армию, как важнейшую силу для безопасности и мира нашей страны. Мы продолжаем развивать наши оборонные возможности в соответствии с долгосрочным планом, мы продолжаем процесс преобразования Сил обороны, и я верю, что наша армия станет еще сильнее. Сегодня я хотел бы еще раз поблагодарить наших международных партнеров, США, страны-члены НАТО, всех, кто помогал и помогает укреплять нашу грузинскую армию», - сказал Ираклий Гарибашвили.
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