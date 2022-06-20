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Китай в мае импортировал из России рекордный объем нефти
Импорт сырой нефти из России в Китай вырос на 55% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордных значений в мае. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
В мае этого года общий объем импорта нефти из России в Китай составил почти 8,42 млн тонн, что эквивалентно примерно 1,98 млн баррелей в сутки. Это на 25% больше, чем в апреле текущего года.
Россия заняла первое место среди экспортеров нефти в Китай, сместив на вторую строчку Саудовскую Аравию. Как пишет Reuters, эти данные показывают, что Россия способна найти покупателей несмотря на западные санкции, хотя ей и пришлось снизить цены.
- Ранее тало известно, что в конце мая и начале июня Индия резко увеличила закупки в России угля и нефти – на фоне решений США и Евросоюза о введении эмбарго на поставки этих видов топлива из России в связи с войной в Украине. Как утверждают трейдеры, энергоносители продаются с существенными скидками, которые могут достигать 30 процентов.
Другие новости дня
Премьер Грузии заявил, что не завидует ни Украине, ни Молдове
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что не завидует ни Украине, ни Молдове. Эти страны, в отличие от Грузии, могут получить статус кандидатов на членство в ЕС уже по итогам встречи Европейского совета 23-24 июня. Грузии такой статус пока рекомендовано не предоставлять до выполнения страной списка условий из 12 пунктов, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мы хорошо понимаем, что Украина находится в тяжелейшем положении, 20% ее территории уже потеряно и война продолжается.
Также и Молдова находится в очень тяжелой ситуации. Молдова одна из первых пострадала от войны. Это соседняя страна и там был большой поток беженцев. Это значительно увеличило риски как в экономике, так и в сфере безопасности.
Европейские коллеги говорили мне, и я сказал открыто, что Украине этот статус дают потому, что она находится в войне.
Вы видели несколько дней назад, что национальные лидеры подтверждают этот факт, что это решение приняли потому, что Украина в состоянии войны и в личных разговорах со мной было сказано, что Молдова также в тяжелом положении.
Так что я действительно не завидую ни Украине, ни Молдове.
Я хочу поздравить украинский и молдавский народ и хочу пожелать им мира и объединения страны», – сказал Гарибашвили на заседании правительства.
Он добавил, что рекомендации относительно европейской перспективы для Грузии, Украины и Молдовы идентичны.
«У Молдовы и Украины абсолютно идентичная [с Грузией] запись в связи с перспективой, им также написали, что Еврокомиссия обращается к Евросовету с рекомендацией, что им должен быть предоставлена перспектива статуса и также статус. Реально им дают статус авансом. Это поощрительный аванс для Украины, которая находится в тяжелейшей войне, и для Молдовы, которая также в тяжелом положении.
В нашем случае все наоборот – сначала мы должны выполнить все те условия, которые представлены, реформы, осуществить приоритеты и, конечно же, Грузии после этого предоставят статус», – сказал он.
Источник: систему «Безопасный город» развернут на границе с Украиной
МЧС России планирует запросить 15 миллиардов рублей из федерального бюджета на развертывание в граничащих с Украиной регионах системы "Безопасный город". Об этом пишет "Коммерсантъ".
В неё входят специализированное программное обеспечение, промышленные даатчики движения, камеры видеонаблюдения с аналитикой и мониторинг экологического состояния.
Развернуть систему в Краснодарском крае, Воронежской и Белгородской областях, а также в аннексированном Россией Крыму МЧС планирует за полтора года.
По словам источника издания в министерстве, внедрение "Безопасного города" стало "чрезвычайно актуальной задачей", в том числе с учетом "кратно увеличившихся угроз диверсионных атак на объекты гражданской инфраструктуры".
Официально в МЧС эти планы комментировать отказались.
В приграничных с Украиной районах после начала полномасштабного российского вторжения был введен "желтый" уровень террористической опасности. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали с украинской стороны, в результате которых есть жертвы и разрушения.
МЧС России начало разработку системы "Безопасный город" в 2014 году при участии Ростеха. Общие затраты на разработку и внедрение проекта оценивали в 150 миллиардов рублей. Позже МЧС предлагало потратить до 2030 года ещё 97 миллиардов рублей на модернизацию "Безопасного города". Однако Минэкономики резко раскритиковало проект из-за высоких затрат. В результате выделение средств, по словам источника, так и не было одобрено.
К 2020 году о запуске системы отчитались 12 регионов.
В Абхазии голодающий активист объявил о проведении митинга
Голодающий активист Джансух Адлейба призвал жителей самопровозглашенной республики Абхазия утром 23 июня выйти на сухумскую площадь Свободы.
Как пишет D News Abkhazia, Адлейба пригласил на площадь тех граждан, кого не устраивают цены на топливо, повышение цен на лекарства и продукты питания.
«Как соберутся все, кому это важно, мы пригласим чиновников к нам на площадь», – сказал Адлейба.
Ранее активист не исключил, что может потребовать отставки абхазского премьер-министра Александра Анкваба.
- Голодовка Джансуха Адлейба продолжается с 13 июня. Адлейба протестует против поднятия цен на нефтепродукты и требует их возвращения к уровню мая 2021 года.
«Домой, в Европу» – в Грузии пройдут акции в поддержку евроинтеграции
Акция в поддержку евроинтеграции Грузии под названием «Домой, в Европу» пройдет сегодня в Тбилиси.
Организатор митинга – молодежное движение «Сирцхвилиа» («Позор»), которое возникло в Грузии на волне протестов летом 2019 года. Приурочена акция к третьей годовщине «ночи Гаврилова» – жесткого разгона масштабного антиправительственного митинга, вызванного визитом депутата Госдумы РФ.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», митинг состоится за пару дней до того, как ЕС объявит свое окончательное решение по предоставлению Грузии, Украине и Молдове статуса страны-кандидата на вступление в сообщество. Его примут с учетом рекомендации Еврокомиссии, которая сочла, что Грузия заслуживает европейскую перспективу, но статус сможет получить только после того, как выполнит длинный список реформ. Организаторы призывают присоединиться «всех, кому важно быть в европейской семье», чтобы продемонстрировать «западным партнерам волю грузинского народа», а правящей партии «Грузинская мечта» – «что их политика неприемлема для граждан.
Акция начнется в 20:00 перед парламентом Грузии на проспекте Руставели. Там уже все подготовлено к собранию – большая сцена, экран, звуковая система. Оттуда участники акции проведут шествие к площади Европы.
К митингу присоединятся общественные деятели, звезды шоу-бизнеса, гражданские активисты, студенты нескольких тбилисских вузов, политики. Последние подчеркивают, что идут на акцию, как рядовые граждане и без партийных флагов.
Параллельно митингу в Тбилиси, под слоганом «Домой, в Европу» граждане соберутся в нескольких крупных городах страны – Зугдиди, Озургети, Батуми и Кутаиси. Кроме того, на митинги в поддержку евроинтеграции Грузии выйдут эмигранты в Лондоне, Праге, Вене, Ганновере, Париже, Берлине, Будапеште, Гамбурге, Рейкьявике, Афинах и Брюсселе.
Поскольку акция «Домой, в Европу» протестная, в правительстве к ней отнеслись крайне негативно. Премьер Ираклий Гарибашвили выразил уверенность, что митинг организуют «деструктивные силы», которые «после всех неудач» не смогли втянуть страну в войну. Он призвал граждан не поддаваться на провокации и предупредил, что они будут защищать мир и стабильность «с предоставленным законом правом и силой».
За последние дни в Грузии прошло уже несколько акций в поддержку евроинтеграции. Одна из них состоялась по инициативе президента Саломе Зурабишвили, но собрать большое количество людей президенту не удалось.
YouTube заблокировал канал медиагруппы Аркадия Ротенберга
Администрация YouTube заблокировала каналы медиакомпании "Красный квадрат", владельцем которой является приближённый к Владимиру Путину бизнесмен Аркадий Ротенберг. Официальная причина блокировки - нарушение условий использования видеохостинга. В чём именно оно заключается - не уточнено.
"Красный квадрат" продюсирует несколько рейтинговых телепроектов, выходящих на российском Первом канале, среди них - "Давай поженимся", "Голос", "Модный приговор", "Кто хочет стать миллионером?". Отмечается, что ютьюбе-каналы "Давай поженимся" и "Модного приговора" также на данный момент заблокированы, при этом канал шоу "Голос" пока доступен.
Аркадий Ротенберг находится в санкционных списках США, Великобритании и ЕС, как человек из ближайшего окружения президента России. Кроме того, под санкциями США находится Первый канал.
NYT: Россия многократно применяла запрещённое оружие в Украине
Российские войска постоянно обстреливают украинские города и поселки с применением боеприпасов, запрещенных к использованию международными конвенциями. Об этом пишет The New York Times в своём новом расследовании.
Журналисты издания изучили более одной тысячи фотоснимков из Украины и определили тип более двух тысяч применённых там боеприпасов, подавляющее большинство из них - неточное оружие, которое запрещено применять в жилых кварталах. Более 330 боеприпасов разорвались около или прямо во время попадания по жилым зданиям. В 210-ти случаях речь шла об оружии, которое запрещено для использования международными конвенциями, в частности, о кассетных боеприпасах, отмечается в расследовании .Они оснащены поражающими элементами, которые при подрыве в воздухе поражают площадь в сотни квадратных метров.
В тексте упоминаются также боеприпасы с флешеттами – мелкими металлическими дротиками, которые способны сильно травмировать мягкие ткани человека.
Авторы материала пишут, что масштаб использования запрещенного оружия во время конфликта в Украине значительно выше, однако сейчас боевые действия продолжаются, и это осложняет сбор доказательств.
Ранее расследование телеканала CNN подтвердило, что генерал российской армии Александр Журавлёв в конце февраля отдал приказ стрелять по Харькову кассетными боеприпасами "Смерч".
Ранее Россию обвиняли в использовании кассетных бомб в Сирии. Минобороны России это отрицало, но в 2019 году показало их на выставке оружия, применяемого в ходе ведения военных действий в Сирии.
Ни Россия, ни Украина не являются участниками Конвенции, запрещающей кассетные боеприпасы.
Кассетные боеприпасы детонируют в воздухе, разбрасывая более мелкие заряды по значительной территории, в результате чего может подвергаться риску гражданское население. Некоторые из этих мелких зарядов (суббоеприпасы) могут не взрываться во время обстрела, фактически превращаясь в наземные мины, а затем представляют угрозу долгие годы.
«МК» объяснил опиской новость, где военные РФ названы оккупантами
Издание "Московский комсомолец" объяснило "грубейшей опиской" новость, размещённую в своём телеграм-канале, в которой российские военные были названы "оккупантами".
Сообщение появилось накануне. Полностью оно звучало так: "Украинского парамедика Юлию Паевскую, которую оккупанты захватили в середине марта в Мариуполе, освободили из плена".
Позже пост был отредактирован. В новой версии Паевская стала "ярой националисткой", которая "была взята в плен".
В понедельник руководство "МК" опубликовало специальное заявление, в котором сообщило, что "виновные в произошедшем наказаны строжайшим образом, вплоть до увольнения". Других подробностей не приводится.
Украинский волонтёр и парамедик Юлия Паевская, известная под позывным "Тайра", оказалась в плену у войск РФ вместе с частью военнослужащих Украины, которые защищали Мариуполь.
В российских военно-патриотических пабликах "Тайру" называли "снайпершей", которая якобы совершила "массу военных преступлений", и требовали физической расправы над ней. Тем не менее, на прошлой неделе российские военные обменяли Паевскую. Подробности и условия этого обмена не озвучивала ни одна из сторон.
Обвиняемый по делу «Весны» экс-сотрудник ФБК снял браслет ФСИН и выехал в Грузию
Обвиняемый по делу движения «Весна» бывший сотрудник ФБК, участник экологического движения «РазДельный сбор» Иван Дроботов снял геолокационный браслет Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), который должен был носить по решению суда, и уехал из России в Грузию. Об этом он написал в своем фейсбуке.
«В Россию вернусь нескоро, зато посмотрю мир и снова смогу делать что-то полезное», – написал он, уточнив, что находится в Тбилиси. Он не сообщил, когда ему удалось скрыться и как он пересек границу.
Ранее Иван заявлял, что планирует остаться в России, чтобы, как он говорит, «у людей была надежда».
«Мне кажется, что я тут буду чуть более полезен: людям важно знать, что кто-то продолжает жить в России. В нашей стране был режим хуже, чем сейчас, но он закончился. В самые темные времена остаются люди, готовые продолжать борьбу, и это дает надежду», – говорил он в интервью Радио Свобода.
Дело против участников «Весны» было возбуждено в мае. Участников обвиняют в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Нескольким обвиняемым, включая Дроботова, суд выбрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее из-под такой же меры пресечения из России удалось скрыться нескольким сотрудникам ФБК и участницам Pussy Riot Люсе Штейн и Марии Алехиной.
- Ранее сообщалось, что российскую активистку, блогера из Кабардино-Балкарии Инсу Ландер (настоящее имя – Инса Огуз Солтан-Хамидовна), находящуюся под уголовным преследованием в России, не пускают в Грузию.
Президентская коалиция потеряла большинство в парламенте на выборах во Франции
Президентская коалиция «Вместе» потеряла большинство в Национальной ассамблее Франции после выборов в воскресенье. Это следует из предварительного результата подсчета голосов, его публикует газета Le Figaro.
У сторонников Эммануэля Макрона будет не меньше 205 и не больше 235 мандатов, тогда как для большинства нужно было получить 289 мест. Коалиция левых партий под лидерством Жан-Люка Меланшона занимает второе место, получив 170-190 мест.
Третье место - у Национального объединения Мари Ле Пен. Оно получает от 75 до 95 мест. Это в десять раз больше, чем было у них до выборов. И это лучший результат в их истории - до того лучшими для них были выборы 1986 года, когда они получили 35 мандатов.
В тбилисском районе Санзона начато расследование по факту обнаружения тухлого мяса в квартире
Полиция опечатала квартиру в Тбилиси после того, как обнаружила в ней контейнеры с гнилым мясом и фекалиями, пишет SOVA.
Как сообщают грузинские телеканалы, жители многоэтажного дома в районе Санзона пожаловались на неприятный запах, доносившийся из одной из квартир, на место прибыла полиция, которая обнаружила в холодильнике контейнеры с вышеупомянутым содержимым.
Кроме того, сообщается, что были найдены баночки, предположительно, с кровью. Не исключено, что дело может касаться каннибализма.
Хозяйка квартиры – 44-летняя врач-терапевт, сообщает телеканал «Пирвели». Она отказывается общаться со СМИ, не делают комментариев также ее родственники и сотрудники.
Соседи рассказали, что женщина жила одна и почти не разговаривала с ними. Перечисляя подозрительные обстоятельства, они указывают, что уже долго не видели пожилую мать терапевта, а также ее бойфренда.
В МВД просят дождаться заключения экспертизы. В ведомстве подтвердили, что начато следствие, однако по какой именно статье не уточнили.
Умер бывший госсекретарь России Геннадий Бурбулис
Бывший госсекретарь России, бывший первый заместитель главы правительства и депутат Госдумы двух созывов Геннадий Бурбулис умер в Баку на 77 году жизни. В начале 1990-х годов он был одним из ближайших соратников президента России Бориса Ельцина и участвовал в подготовке и подписании Беловежских соглашений о прекращении существования СССР.
Бурбулис преподавал марксизм-ленинизм и диалектический материализм в Свердловске, в начале перестройки был одним из основателей городского политического дискуссионного клуба. В 1989 году был избран народным депутатом СССР, в Москве сблизился с бывшим председателем свердловского обкома КПСС Ельциным. Занял должность главы его избирательного штаба на выборах президента РСФСР.
После победы Ельцина президент пятым указом назначил Бурбулиса на учрежденную должность государственного секретаря, он был единственным человеком, занимавшим эту должность. На ней он отвечал за работу Государственного совета. Этот орган фактически копировал советское политбюро ЦК КПСС и должен был определять политику страны.
Его возглавлял Борис Ельцин, но Бурбулис, согласно многочисленным воспоминаниям, занимался большей части организационной работы и принимал многие ключевые решения.
В частности, именно он предложил пригласить молодых экономистов, предлагающих рыночные реформы, в состав руководства страны и убедил Ельцина возглавить реформационное правительство. После формирования первого состава кабинета министров Бурбулис был первым заместителем Ельцина и фактически руководил работой кабинета.
«Все вопросы с президентом министры решали через Геннадия Эдуардовича, то есть заходили в его кабинет, и, если было нужно, он нажимал кнопку и говорил со мной», - писал в мемуарах Ельцин. Экономический блок правительства возглавлял, по предложению Бурбулиса, Егор Гайдар.
Позже Бурбулис потерял расположение Ельцина. Он оказался в конфликтных отношениях с парламентом, министрами и окружением президента. Весной 1992 года он стал руководителем группы советников при президенте, а уже зимой, после отставки правительства Гайдара, потерял и этот пост.
После этого он дважды избирался в парламент, занимал должность вице-губернатора одного из регионов и был членом Совета Федерации, но положения, которого занимал до этого, не достиг и к заметным решениям допущен не был.
Геннадий Бурбулис неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода. Критиковал аннексию Крыма. Был советником председателей Совета Федерации - Сергея Миронова и Валентины Матвиенко. О времени и месте его похорон не сообщалось.
- Беловежские соглашения подписывали шесть человек, после смерти в 2022 году Станислава Шушкевича, Леонида Кравчука и Бурбулиса, в живых из них остался только бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин.
Теннисистка Натела Дзаламидзе вместо России будет представлять Грузию
Теннисистка Натела Дзаламидзе выступит на Уимблдоне под флагом Грузии, следует из заявочного листа, опубликованного на сайте турнира.
На сайте WTA 44-я ракетка мира в парном разряде теперь также указана как представительница Грузии.
Ранее уроженка Москвы выступала под флагом России. В мае Дзаламидзе выступала в паре с россиянкой Камиллой Рахимовой на «Ролан Гаррос», уступив в первом круге.
На Уимблдоне-2022 Дзаламидзе сыграет в паре с Александрой Крунич из Сербии, пишет Матч ТВ.
Ранее представителей России и Беларуси отстранили от Уимблдона и других турниров в Великобритании из-за российского вторжения в Украину.
Раскрыта сеть дезинформаторов о Сирии, поддерживаемая Россией
Международный Институт стратегического диалога (ISD) опубликовал доклад о сети дезинформаторов, которые с 2015 года распространяли в интернете, как утверждается, недостоверные сообщения о положении дел в Сирии. Удалось идентифицировать 28 авторов, действовавших сообща. По опубликованным данным, кампанию по дезинформации поддерживали российские власти, преимущественно через посольства России в Сирии и Великобритании.
Гражданские волнения в Сирии начались в 2011 году, но сеть дезинформаторов заработала в 2015, когда в сирийский конфликт вмешались российские военные. Главной мишенью дезинформаторов стала организация «Белые каски», которая занималась спасением пострадавших и публиковало информацию о реальном положении дел. Так, «Белые каски» первыми сообщили о применении войсками Башара Асада химического оружия в 2017 году: тогда в результате газовой атаки погибло как минимум 83 человека, треть из них - дети. Использование ядовитых газов в Сирии подтвердило расследование ООН, однако сеть дезинформаторов выступала с утверждениями, будто опубликованные кадры являются постановочными с использованием нанятых актеров. Дезинформаторы обвиняли «Белые каски» в сотрудничестве с террористической организацией «Аль-Каида», а финансирование заговора, по их мнению, осуществляли структуры Джорджа Сороса.
Сеть опубликовала в интернете более 47 000 постов, которым удавалось вводить в заблуждение даже официальные структуры и СМИ. Самая заметная из ее участников, британская блоггер Ванесса Били, неоднократно прилетала в Москву с докладами о ситуации в Сирии, где встречалась, в частности, с замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым и представителем МИД Марией Захаровой. Позднее Российская Федерация представила ее доклады в Совет безопасности и Генеральную ассамблею ООН как свидетельства против деятельности «Белых касок».
Один из собеседников британской газеты The Guardian, ранее занимавший пост в Государственном департаменте США, считает, что Сирия выступила тренировочным полигоном для информационной войны, а отработанные там приемы сейчас применяются Россией при описании ситуации в Украине и других странах.
Верховная Рада запретила российскую музыку в общественных местах
Верховная Рада Украины одобрила законопроект о запрете исполнения российской музыки в общественных местах и в медиа. В поддержку документа высказались 303 депутата, это явное большинство.
Законопроект запрещает публичное исполнение, а также использование фонограмм и видеозаписей произведений российских исполнителей, а также тех, кто публично поддержал российскую агрессию против Украины. Запрет будет действовать, как сказано в документе, до освобождения всех украинских территорий и прекращения агрессии.
Речь идет именно о произведениях российских авторов, а не о написанных на русском языке.
Требование касается песен исполнителей, имевших гражданство России с 1991 года. При этом сообщается, что будет создан список музыкантов, публично осудивших агрессию, на их песни или музыку запрет распространяться не будет.
Также Верховная Рада приняла законопроект о запрете распространения на территории Украины печатной продукции из России, Беларуси или оккупированных территорий Украины.
- После российского широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля власти ряда городов и регионов уже ввели подобные запреты на публичное исполнение российской музыки. Кроме того, обсуждаются и другие запреты, связанные с российской культурой. В ряде городов начали переименовывать улицы, названные в честь связанных с Россией людей или исторических событий. Сообщалось также о нескольких случаях демонтажа памятников Александру Пушкину.
- Идут обсуждения и возможности исключения из школьной программы русской литературы и языка. Накануне сообщалось, в частности, о том, что власти Николаева, который с февраля подвергается ударам российской армии, приняли решение с 1 сентября полностью отменить преподавание русского языка в школах. На оккупированных территориях сотрудничающие с Россией власти, в свою очередь, заявляют о переводе школьного образования на русский язык.
Путин: Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация в Армении была стабильной
Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация в Армении была стабильной. Об этом в ходе встречи с президентом Армении Ваагном Хачатряном на полях Петербургского международного экономического форума-2022 17 июня заявил президент России Владимир Путин, передает Радио.Азатутюн.
«Армения не просто наш партнер – наш союзник стратегический, мы ценим это. Понимаем все, что происходит сегодня в Армении, вокруг Армении. Настроены на то, чтобы развивать наши отношения партнерские. Заинтересованы в том, чтобы ситуация в стране была стабильной, гарантировала бы поступательное развитие. Очень рассчитываю на то, что и наша с Вами сегодняшняя встреча тоже будет этому способствовать», - в частности, заявил Путин, согласно официальном сайту Кремля.
В свою очередь, согласно Кремлю, Хачатрян отметил, что как экономист всегда следил за форумами в Санкт-Петербурге, которые, по его словам, всегда были интересными в экономическом смысле.
Президент Армении, в частности, выразил согласие с выводами, сделанными Путиным во ходе своего выступления. «В действительности это новое время. Вообще-то, наверное, надо задуматься о том, как дальше развиваться в новых условиях, которые дают новые возможности. И я согласен, например, с теми выводами, которые сделала руководитель Центрального банка [России]: не надо задумываться, что эта ситуация изменится, санкции прекратятся или в скором времени окончатся, – надо просто привыкать к этому и готовить экономику к совсем другим испытаниям. Я уверен, что экономика России выдержит, исходя из того, какие ресурсы есть, какие возможности есть и учитывая два месяца, которые прошли. Те ожидания, предсказания, которые – Вы тоже об этом сказали – были даже со стороны российских специалистов, финансистов и экономистов, не сбылись», - в частности, заявил Ваагн Хачатрян.
Президент Армении также подчеркнул роль Путина в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
«Я думаю, армянский народ ценит Ваши усилия в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Я могу Вам сказать, что то, что Вы делали во время военных действий, Ваши усилия, при помощи которых война остановилась, – это тоже оценивается не только мною как личностью. Я знаю, что население Армении это тоже ценит.
В действительности мы хотели пораньше прекратить, как-то закончить войну, и я знаю Ваши усилия. У Вас возможность была 19 октября [2020 года] еще – мы об этом говорили с Сергеем Викторовичем [Лавровым], когда он был в Ереване. Но так получилось, что 9 ноября [2020 года], но самое важное, что война остановилась.
И после этого Ваши усилия, чтобы никаких военных действий не произошло, чтобы эти договоренности между Вами, премьер-министром [Армении] и президентом [Азербайджана] в действительности закрепились и соблюдались, – это тоже очень важно для нас», - отметил Хачатрян, согласно официальному сайту Кремля.
По словам Хачатряна, то, что между армянским и русским народами существуют «братские отношения», решили предки двух народов.
«Это, между прочим, не я решил – это 200 лет назад или больше наши предки решили, что мы должны жить вместе, использовать наши совместные усилия для того, чтобы просто развиваться. Это моя позиция как гражданина и как человека. Сейчас как президенту это, конечно, тоже мне помогает, потому что я понимаю, что правительство и лично премьер-министр тоже настроены именно так .
Я уверен, что наши дальнейшие отношения, конечно, будут развиваться. Надо только руководству страны, я имею в виду Армении, просто помогать, если какие-то проблемы есть – просто искоренить эти проблемы, создать нормальные условия.
Тем более я тоже, когда был министром, уже успел встретиться и с министрами России, и особенно с представителями военно-промышленного комплекса. Я понял, что для нас в разговорах никаких ограничений, границ нет: мы можем обо всем открыто говорить, вместе, если какие-то программы есть, осуществить», - подчеркнул президент Армении.
В Минобороны Армении подтвердили гибель военнослужащего на границе
Министерство обороны Армении подтвердило Радио Азатутюн, что на армяно-азербайджанской границе погиб армянский военнослужащий.
В Минобороны пообещали сообщить подробности позже.
Сегодня утром Баку, в свою очередь, сообщил, что в восточном направлении границы вечером и ночью велась стрельба.
Начальник Генштаба: Британия должна готовиться к новой войне в Европе
Новый начальник Генштаба британской армии генерал сэр Патрик Сандерс заявил, что в свете войны России в Украине британские войска должны быть готовы к боевым действиям против России. По его словам, вторжение России в Украину стало для всей Европы началом «новой эры небезопасности».
Сандерс отметил, что ранее задачей британской армии было защищать саму Великобританию, но если противостояние с Россией обострится, британские войска должны быть готовы воевать вместе с союзниками и на европейском континенте.
Патрик Сандерс вступил в должность в понедельник, сменив предыдущего командующего - генерала сэра Марка Смита. Обращаясь к армии, Сандерс заявил, что стал первым с 1941 года главой Генштаба, который принимает командование в ситуации угрозы большой войны на европейском континенте. «У нас есть срочная необходимость создать армию, способную сражаться плечом к плечу с союзниками и победить Россию». Речь не идет об отправке британских военных в Украину.
До начала вторжения России в Украину Великобритания последовательно сокращала свои вооруженные силы: так, к январю 2022 года личный состав британской армии был урезан приблизительно на 20%, в первую очередь за счет рядовых бойцов, а не офицеров. Таким образом, генерал Сандерс на данный момент командует самой малочисленной армией в истории Соединенного Королевства за 300 лет: всего 73 000 военнослужащих. Однако сейчас европейские политики признают, что после начала российско-украинской войны они должны укреплять военный потенциал своих стран.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, на этой неделе посетивший Киев, заявил, что российско-украинская война будет долгой, и страны НАТО должны быть к этому готовы, а также что если президенту России Владимиру Путину удастся подчинить себе Украину, он не остановится на этом.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны в Брюсселе 15 июня призвал к усилению присутствия НАТО на восточных рубежах Североатлантического альянса в Европе - это означает развертывание дополнительных боевых формирований для укрепления восточного фланга союза, а также увеличение запасов вооружений для повышения его обороноспособности.
- Ранее, через несколько дней после начала вторжения России в Украину, генеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своей программной речи в Бундестаге объявил, что государство выделит 100 миллиардов евро на расширение и модернизацию Бундесвера, и предложил внести в конституцию Германии параграф, согласно которому страна будет ежегодно выделять на нужды армии не менее 2% от госбюджета.
Украина: Россия снова пытается сделать Харьков «прифронтовым городом»
Российские войска пытаются пробиться к Харькову и вновь сделать его прифронтовым городом. Об этом заявил в воскресенье советник главы МВД Украины Вадим Денисенко. Его слова приводит Би-би-си.
По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, в Белгородской области на границе с Украиной собрано 5-7 российских батальонно-тактических групп, а также штурмовики и вертолеты, которые в ближайшее время могут вместе с артиллерией быть задействованы для ударов по городу.
Фронт в первые недели войны в феврале-марте проходил фактически по окраинам Харькова, тогда в городе были отмечены большие разрушения вследствие обстрелов. В апреле-мая украинские войска отодвинули фронт по направлению к российской границе. В последнее время вновь поступают сообщения о наступлении российских войск, вновь занявших несколько поселков.
Наиболее упорные бои идут сейчас на западе Луганской области. Минобороны России в своей сводке заявило о взятии поселка Метелкино под Северодонецком. «Частичный успех» россиян там признал и Генштаб ВСУ.
По словам главы Луганской областной администрации Сергея Гайдая, минувшей ночью российские войска вели интенсивные обстрелы Лисичанска, где погибли не менее двух человек. Бои идут и в соседнем Северодонецке, большая часть города находится под контролем России, однако украинские военные удерживают оборону на территории завода «Азот». Бои идут и по другим направлениям, однако российским военным по-прежнему не удается окружить Лисичанск и Северодонецк.
Патриарх Кирилл: Наши ребята защищают Россию на поле боя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что российскими военными в Украине движет внутреннее нравственное чувство, основанное на православной вере. Как заявил предстоятель РПЦ, выступая в Пензе после освящения Спасского кафедрального собора, «наши молодые ребята сейчас защищают Россию на поле боя».
По словам Кирилла, священники, которые «опекают» российских военных, рассказывают ему о многочисленных примерах мужества и самопожертвования среди них. Патриарх считает, что это «не от высокой зарплаты», а от «нравственного чувства».
Кирилл также высказал мнение, что западный мир сейчас переживает «упадок веры», а в России постоянно открываются новые храмы, что он назвал «божьим чудом». По словам Кирилла, храмы строятся «к ужасу западного мира».
Официально так называемая специальная военная операция в Украине была начата для защиты самопровозглашенных «народных республик» Донбасса, однако российские официальные лица выдвигают тезис о том, что Украина угрожала самой России. О том, что, по его мнению, движет теми российскими военными, которые не являются православными, Кирилл не сказал.
- Ранее на этой неделе Великобритания внесла патриарха Кирилла в санкционный список. В обосновании решения британских властей сказано, что патриарх сделал множество публичных заявлений в поддержку российского вторжения в Украину.
- Помимо прочего, патриарх Кирилл после начала войны отслужил литургию в главном храме Минобороны России, говорил о том, что в Донбассе идет «метафизическая борьба», и обвинял власти Украины в поощрении церковного раскола. Он также утверждал, что Россия в своей истории никогда ни на кого не нападала. О войне в Украине как «защите России на поле боя» он сказал впервые.
Представители югоосетинских властей установили новые конструкции близ села Хурвалети
18-19 июня близ села Хурвалети Горийского муниципалитета представители властей самопровозглашенной республики Южная Осетия установили незаконные конструкции, сообщили в Службе государственной безопасности Грузии.
По заявлению СГБ, уже активирована горячая линия, проинформированы сопредседатели МНЕС и Женевских переговоров.
«Незаконная т.н. бордеризация препятствуют свободному передвижению, усложняет повседневную жизнь местного населения и наносит ущерб обстановке безопасности на местах. Оккупационные силы несут полную ответственность за происходящее», - говорится в заявлении СГБ.
Германия примет чрезвычайные меры по сокращению потребления газа
Германия - на фоне существенного сокращения поставок российского газа в последнее время - намерена ввести новые чрезвычайные меры по сокращению потребления газа и переходу на другие источники энергии. Об этом заявил вице-канцлер, министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Документ цитирует агентство DPA.
В частности, должно быть сокращено использование газа для производства электроэнергии и в промышленности. Приоритетом должно стать наполнение газохранилищ - чтобы обеспечить наличие газа зимой. Власти намерены выделить до 15 млрд евро в качестве кредита на дополнительные закупки газа за пределами России - с целью заполнения хранилищ. Кроме того, как пишет Deutsche Welle, промышленные потребители, которые смогут сократить использование газа, получат компенсацию.
Предполагается, что для производства электричества будет задействовано большее число угольных электростанций.
Министр Хабек предлагает также меры по ограничению потребления газа домохозйствами, однако решения об этом не принято. Канцлер Олаф Шольц выступил против каких-либо ограничений для граждан, во всяком случае до тех пор, пока не будет готов четкий план на случай дальнейшего снижения поставок из России.
«Газпром» в последние дни существенно сократил поставки газа в Германию по трубопроводу «Северный поток». Он объяснил это необходимостью ремонта газовых турбин Siemens, который из-за санкций сейчас невозможен - утверждается, что одна из турбин, отправленная на ремонт в Канаду, не возвращается в Россию в связи с введенными санкционными ограничениями. Сейчас через «Северный поток» ежедневно прокачивается не более 67 млн кубометров газа, что более чем в 2 раза ниже его пропускной способностью. Транзит газа продолжается также через территорию Украины, однако также в меньших объемах, чем ранее.
- В долгосрочной перспективе ЕС намерен отказаться от поставок российского газа, обвиняя Россию в ненадежности в связи с ее агрессией против Украины. Большинство стран ЕС, однако, выступает против эмбарго на поставки российского газа в ближайшее время, утверждая, что без них трудно будет обеспечить работу промышленности, а возможно и отопление. Многие компании согласились на предложенную Москвой схему оплаты, включающую в себя открытие рублевых счетов в «Газпромбанке». Ряд стран на это не пошел, и поставки российского газа туда прекратились, однако речь пока идет об очень небольшой доле на рынке.
- Еще до российского вторжения в Украину наблюдался рост цен на газ на рынке, эта же тенденция продолжается и сейчас. Рост цен на энергоносители стал одной из главных причин роста инфляции, которая в ряде стран ЕС превысила 10 процентов.
Канцлер Германии на саммите ЕС предложит облегчить процедуру приема новых стран
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за реформу Евросоюза для облегчения приема новых членов и намерен поставить этот вопрос на саммите ЕС 23-24 июня.
«ЕС должно модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Не всегда возможно единогласно вынести решение», - цитирует Шольца портал Deutsche Welle.
Канцлер ФРГ также надеется, что саммит пошлет импульс Западным Балканам, которые ожидают вступления в ЕС уже почти два десятилетия.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», главы государств и правительств 27 стран-членов ЕС рассмотрят заявки на членство Украины, Молдовы и Грузии. Еврокомиссия рекомендовала присвоить первым двум странам статус официальных кандидатов на вступление в Евросоюз.
Шольц ранее сам высказался в поддержку этого подхода во время визита в Киев 16 июня. Вопрос с Грузией рекомендовано временно отложить - стране предложено предварительно выполнить 12 условий, после чего Еврокомиссия вернется к обсуждению.
В Крыму снесут автосервис, отказавший российским военным в ремонте
Власти аннексированного Крыма распорядились снести автосервис, который ранее отказался обслуживать российскую военную технику.
Ранее в соцсетях появились видеоролики, в которых утверждалось, что сотрудники отказали в починке военному грузовику с буквой Z на бортах. После этого «внезапная» проверка заключила, что автосервис был построен незаконно и должен быть снесен в ближайшие две недели.
Как следует из видеозаписей, российские военные обратились в автосервис в поселке Видное Красногвардейского района Крыма с просьбой провести вулканизацию шин. Сотрудники автосервиса отказались их обслуживать, несмотря на то, что военные были готовы оплатить услугу. Позже владелец сервиса Вилен Сейтосманов объяснил, что отказ не был основан на идеологических причинах: сервис рассчитан преимущественно на легковые машины и не может обслуживать тяжелые армейские грузовики.
Однако вскоре после появления видеороликов в интернете в автосервис пришла проверка, которая пришла к выводу, что предприятие было построено в Видном с нарушением законодательства и должно быть ликвидировано в течение 14 дней.
Глава российского парламента Крыма Владимир Константинов прямо заявил, что решение имеет идеологическую подоплеку и должно послужить предпринимателю Сейтосманову «уроком патриотизма». «Пользуется благами гражданина великой державы - пусть живет по закону. Власть нашу он может не любить - насильно мил не будешь. А вот уважать ее придется. Поперек России лучше пусть больше не становиться. И другим подобным не советую», - заявил Константинов. Он также посоветовал владельцу сервиса уехать в Украину.
Казахстан предложил к 2045 году ликвидировать ядерное оружие
Казахстан на фоне войны в Украине призвал страны мира, в том числе владеющие ядерным оружием, разработать план полной ликвидации этого оружия к 2045 году, когда ООН будет отмечать столетие. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в статье, приуроченной к встрече государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия в Вене.
Актуальность своей инициативы министр обосновал конфликтом в Украине. «Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься... о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия», - пишет Тлеуберди.
Как в преддверии, так и в особенности после российского вторжения в Украину в первую очередь российские представители намекают или прямо заявляют о возможности использовать ядерное оружие. Прямым текстом о такой возможности, в частности, говорила главный редактор RT Маргарита Симоньян - по ее мнению, Владимир Путин отдаст такой приказ, если Россия будет проигрывать в войне. Сам Путин предупреждал страны Запада о катастрофических последствиях, если они вмешаются в конфликт, и приказал перевести силы ядерного сдерживания в особый режим несения службы. При этом одной из причин вторжения российские представители называли якобы существовавшие у Украины планы обзавестись ядерным оружием.
Казахстан после распада СССР некоторое время был обладателем ядерного арсенала и, как и Украина, добровольно от него отказался.
На днях привлекли внимание высказывания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который в присутствии Владимира Путина назвал «ДНР» и «ЛНР» квазигосударственными образованиями и сказал, что Казахстан их не признает, а также отметил, что по отношению к так называемой спецоперации России в Украине в Казахстане есть разные точки зрения. Эти высказывания - прямо или непрямо - подверг критике ряд российских политиков. Так, депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Казахстану могут ответить мерами «как с Украиной», а глава Чечни Рамзан Кадыров призвал лидеров стран ОДКБ прямо поддержать Россию: «Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры». Один из руководителей «Единой России» Андрей Турчак одернул Затулина, сказав, что у России нет территориальных споров с Казахстаном.
Договор о запрещении ядерного оружия подписали 86 государств, в том числе Казахстан. Ядерных держав среди стран, подписавших этого договор, нет. В Вене на будущей неделе пройдет первая встреча стран-участников договора.
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