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Китайская теннисистка пропала после обвинений в адрес крупного политика
Глава Женской теннисной ассоциации Стив Саймон высказал тревогу и сомнения относительно электронного письма от пропавшей китайской теннисистки, победительнице двух турниров Большого шлема в парном разряде Пэн Шуай.
По словам Саймона, ему трудно поверить в подлинность письма, в котором Пэн отказывается от ранее высказанных ею в адрес влиятельного китайского политика, бывшего вице-премьера Чжана Гаоли, обвинений в сексуальном насилии. В письме, появившемся в государственных медиа, теннисистка пишет, что всё, что она говорила раньше, – это неправда, и что сейчас она "отдыхает у себя дома и всё у неё хорошо".
С обвинениями Пэн выступила две недели назад. Тогда она рассказала, что её принудили к сексуальной связи с Чжаном Гаоли, отношения с которым продолжались несколько лет. Впоследствии этот пост с сайта Weibo быстро удалили, а сама спортсменка перестала появляться на публике.
Электронное письмо, подписанное Пэн Шуай, лишь укрепило опасения по поводу её судьбы и безопасности, говорит глава WTA Стив Саймон. По его словам, он несколько раз, но безуспешно пытался связаться с теннисисткой. Саймон призвал предъявить "независимые и убедительные доказательства, что с Пэн всё в порядке". Он также призвал расследовать ситуацию.
В самом Китае до сих пор хранят молчание. Разоблачения, с которыми изначально выступила Пэн Шуай, стали первым случаем публичного обвинения в сексуальном насилии представителя высшего руководства Коммунистической партии КНР.
Пэн Шуйа – китайская профессиональная теннисистка, бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге, неоднократная победительница турниров WTA. Сейчас ей 35 лет. В 2013 году она одержала победу в парном разряде на Уимблдоне, а в 2014 году – на Открытом чемпионате Франции.
Другие новости дня
Президенту Турции подарили карту тюркского мира с российскими регионами
Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карту «тюркского мира», в который оказались включены порядка 20 российских регионов и часть Китая.
Согласно карте, тюркский мир представляют собой республики Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Адыгея), Краснодарский край и часть Ростовской области, Поволжье, Восточная Сибирь и Якутия.
Кроме среднеазиатских республик и Казахстана, как часть тюркского мира обозначены и территория Балкан в Европе, и Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая.
К тюркским народам на Северном Кавказе относят ногайцев, карачаевцев, балкарцев и кумыков, пишет портал Кавказ.Реалии.
В Грузию из России вернули музейные экспонаты, вывезенные в 2003 году. ФОТО
Министр культуры Грузии Тея Цулукиани сообщила, что в Тбилиси вернули музейные экспонаты, вывезенные в Россию в 2003 году на временную экспозицию.
По информации министра, картины долгие годы находились в хранилищах Российской академии наук и искусств. Экспонаты теперь возвращены в Государственный художественный музей им. Шалвы Амиранашвили.
В Грузию вернули следующие картины:
По информации Министерства культуры, переговоры о возвращении музейных экспонатов в Грузию прошли при активном участии первого заместителя министра культуры Кахи Сихарулидзе и руководитель отдела интересов Грузии в посольстве Швейцарии в России Георгия Каджая.
Смерть оппозиционного депутата сакребуло Батуми в ЕНД связали с давлением после выборов
Депутат новоизбранного сакребуло (совещательного органа) Батуми от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нугзар Путкарадзе умер на 58-м году жизни. Об этом сообщает телеканал «Мтавари». Причиной скоропостижной смерти политика называется диабетический кризис.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в «Национальном движении» потрясены известием о кончине Путкарадзе. В партии не исключают, что состояние здоровья мужчины ухудшилось из-за угроз и давления, оказываемых на него после выборов.
«Несколько дней назад в офисе «Национального движения» новоизбранные члены сакребуло сделали заявление о том, что на некоторых членов оказывается давление со стороны властей… В последние дни Нугзар во время всех коммуникаций отмечал, что это давление принимало еще более серьезные масштабы», – заявил член аджарского отделения ЕНД Каха Микеладзе.
Он добавил, что на данном этапе «воздержится от конкретных оценок», допустив при этом, что речь дело может содержать признаки уголовного преступления.
По итогам муниципальных выборов «Грузинская мечта» получила 16 из 35 мест в сакребуло Батуми. Обеспечить себе большинство в совещательном органе столицы Аджарии партия власти может только при условии поддержки членов оппозиции.
До кончины Микеладзе в батумском сакребуло у «Национального движения» было 15 мест, одно – у партии «Лело», два – у партии «За Грузию».
Еще один депутат горсовета – беспартийный. Речь идет об Ираклии Тавдгиридзе, который покинул основанную экс-премьером Георгием Гахария партию «За Грузию» вскоре после первого тура муниципальных выборов. Свое решение он объяснил неприемлемостью сотрудничества с оппозицией.
Новый состав сакребуло Батуми соберется после того, как заседание назначит Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии.
Бжания представил коллективу абхазского МИДа нового руководителя – Инала Ардзинба
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания представил коллективу Министерства иностранных дел нового руководителя – Инала Ардзинба.
Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», указ о назначении Ардзинба главой ведомства был подписан накануне. Ардзинба сменил на этом посту Даура Кове, занимавшего должность министра с октября 2016 года.
Аслан Бжания выразил надежду на то, что у нового руководителя МИД сложатся конструктивные и доверительные отношения с коллективом, что будет способствовать достижению новых успехов в работе министерства.
Как пишет «Апсныпресс», Даур Кове поблагодарил коллег за совместную работу в министерстве и пожелал своему преемнику успехов в новой должности.
Инал Ардзинба поблагодарил Аслана Бжания за оказанное доверие и отметил, что несмотря на сложности во внешнеполитической ситуации, при слаженной работе удастся достичь хороших результатов.
31-летний Инал Ардзинба родился в Сухуми. Он родственник первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзинба.
В 2007—2012 гг. Ардзинба в Москве учился на факультете мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики.
В 2012 году занял должность советника президента по GR (взаимодействию с органами государственной власти) в компании «Росгосстрах».
С 2014 по 2018 год Ардзинба работал в Администрации президента РФ.
До мая 2018 года – сотрудник управления Президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
В декабре 2017 года указом Президента РФ Владимира Путина Иналу Ардзинба присвоен ранг действительного государственного советника 3 класса.
2 июня 2017 года он инициировал создание Благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии».
24 октября 2018 года возглавил общественный Совет по делам молодежи при Патриархе Кирилле.
В 2020 году основал конкурс молодых управленцев «Гордость Абхазии».
С 2021 года вместе с абхазским президентом Асланом Бжания является почетным председателем платформы по поддержке молодых лидеров «Будущее Абхазии».
В январе прошлого года Ардзинба объявил о возможном создании новой партии в Абхазии. Позже заявил об отсутствии планов на президентство в Абхазии.
Байден запретил въезд в США членам правительства Никарагуа
Президент США Джо Байден во вторник издал постановление о запрете въезда в страну членам правительства Никарагуа. Об этом говорится в распространенных Белым домом документах.
«Я решил, что в интересах Соединенных Штатов ограничить и приостановить въезд в США в качестве иммигрантов и неиммигрантов членов правительства Никарагуа, возглавляемого президентом Даниэлем Ортегой, включая его супругу и вице-президента Росарио Мурильо, и других лиц, которые разрабатывают, осуществляют или получают выгоду от политики или действий, которые подрывают или наносят ущерб демократическим институтам или препятствуют возвращению к демократии в Никарагуа», – говорится в документе.
Байден считает, что «репрессивные и жестокие действия правительства Ортеги и тех, кто его поддерживает, вынуждают Соединенные Штаты действовать».
В список персон нон грата также входят избранные должностные лица, члены их аппаратов, мэры и их заместители, а также ряд чиновников высокого ранга из служб безопасности, госучреждений, пенитенциарных служб, судебных органов и МВД. Членам семей тех, кто попал под санкции, также запрещен въезд в США. Байден также продлил на один год санкционный режим в отношении Никарагуа, сообщает ТАСС.
Как ранее писало «Эхо Кавказа», победителем прошедших 7 ноября президентских выборов стал действующий лидер страны Даниэль Ортега.
С мая этого года спецслужбы Никарагуа арестовали семь возможных кандидатов в президенты, назвав их «агентами империи янки». В августе МВД Никарагуа запретило работу в стране последних шести западных НКО.
В тюрьмах в Никарагуа сидят студенческие лидеры, политические активисты, вожаки крестьянских общин и сотни общественных деятелей. При этом Ортега, непримиримый борец с «американским империализмом» – друг России, Кубы, Венесуэлы, Китая, Ирана и КНДР.
С победой Ортегу поздравили Аслан Бжания и Анатолий Бибилов – президенты самопровозглашенных республик, Абхазии и Южной Осетии, независимость которых он признал в 2008 году. Представители югоосетинских и абхазских властей наблюдали за выборами в Никарагуа и заявили, что они «характеризовались прозрачностью».
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии превысило 800 тысяч
Число выявленных за время пандемии случаев коронавируса в Грузии превысило 800 тысяч. Таким образом, новая коронавирусная инфекция лабораторно подтвердилась у каждого пятого жителя страны.
Отметим, что Грузия – в тройке мировых лидеров по числу случаев коронавируса на 100 тысяч жителей. По данным The New York Times, в Грузии этот показатель составляет 21 392. Лидируют по числу случаев COVID-19 Черногория (24 646 случаев на 100 тысяч жителей) и Сейшельские Острова (23 335).
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 77 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 11 289.
За сутки в стране выявили 4446 новых случаев коронавируса. Накануне провели 50 026 тестов: PCR-тестов – 18 954, экспресс–тестов на антиген – 31 072.
Выздоровели еще 5320 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 800 293, выздоровевших – 737 316.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,89%, за последние 14 дней составляет 9,63%, за неделю – 9,05%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 7307 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 074 270.
НАТО «накачивает вооружением Украину, Грузию» – Захарова
НАТО агрессивно расширяет орбиту своих интересов, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Давит на балканские страны с тем, чтобы они форсировали переход своих вооруженных сил на стандарты НАТО, накачивает вооружением Украину, Грузию», – отметила она.
Представитель российского внешнеполитического ведомства считает, что «НАТО уже давно превратилось из оборонного союза в инструмент продвижения геополитических интересов».
По её же словам, Североатлантический альянс продолжает «информационную обработку населения стран Европы, обвиняя Россию во вмешательстве в дела других стран».
Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию о твёрдой поддержке Украины со стороны Североатлантического союза.
«Мы видим значительное наращивание российской военной силы», –сказал Столтенберг, выступая 15 ноября в Брюсселе на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
«Шаман», штурмовавший Капитолий, получил более трёх лет тюрьмы
Суд в США приговорил жителя Аризоны Джейкоба Ченсли, который в костюме шамана штурмовал Капитолий в начале года, к трём годам и пяти месяцам тюрьмы.
Обвинение требовало для шамана более четырёх лет заключения. Адвокаты настаивали на 10 месяцах тюрьмы. Защита утверждает, что Ченсли страдает вялотекущей шизофренией, тревожным расстройством и депрессией. Осуждённый признал вину.
Ченсли во время беспорядков в Капитолии запомнился своим костюмом и меховой шапкой с рогами. Американец позировал за столом вице-президента Майка Пенса в Сенате. Эти снимки широко разошлись в СМИ и соцсетях.
Американца задержали 9 января. В тот же день ему предъявили обвинения в умышленном проникновении в Капитолий и в нарушении общественного порядка, а затем арестовали.
Группа сторонников действующего президента США Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия 6 января, пытаясь сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на президентских выборах 3 ноября. После штурма стало известно о гибли пяти человек, в том числе одного офицера полиции.
Незадолго до событий в Капитолии Дональд Трамп в тот же день выступил на митинге своих сторонников вблизи Белого дома. Он повторил недоказанные его юристами в судах обвинения, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы.
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Bellingcat: Зеленский сорвал операцию по аресту бойцов «ЧВК Вагнера»
Десятки бойцов российской частной военной компании "Вагнера", которых летом прошлого года задержали на территории Беларуси, а затем выдали обратно России, должны были быть арестованы в Киеве. Туда их выманили украинские спецслужбы, но в последний момент из офиса президента Украины поступило распоряжение о переносе спецоперации, из-за чего она полностью сорвалась. Такие выводы содержатся в совместном расследовании международной группы Bellingcat и российского издания The Insider (признано российскими властями "иностранным агентом").
СМИ на основе полученных документов, включающих в себя расшифровку телефонных переговоров, утверждают, что спецоперация по поимке "наиболее значимых" бойцов "ЧВК Вагнера", причастных к военным преступлениям в Донбассе, разрабатывалась Главным управлением разведки министерства обороны Украины (ГУРМО) с сентября 2019-го года по июль 2020-го.
Украинским разведчикам удалось завербовать бывшего офицера ГРУ России, воевавшего в Донбассе. Тот, в свою очередь, под видом руководителя несуществующей частной военной компании нанял более тридцати россиян - якобы для охраны объектов нефтяной компании "Роснефть" в Венесуэле. Среди тех, кто согласился на такую работу - заместитель командира штурмовой бригады самопровозглашённой "ДНР" Артём Миляев с позывным "Шаман", подполковник Александр Кривенко, формировавший в 2014 году в Астрахани батальон для боевых действий на востоке Украины, бойцы, принимавшие участие в военных действиях под Иловайском и Дебальцево, сепаратисты, сбившие в июне 2014 года украинский военно-транспортный самолёт под Луганском (тогда погибли 49 украинских военнослужащих), и потенциальные свидетели уничтожения малазийского "Боинга" над территорией Донбасса.
Отмечается, что для оформления на работу российские наёмники заполнили анкеты со всеми личными данными, включая данные о боевом опыте. Благодаря этому украинским спецслужбам удалось получить нигде не публиковавшиеся видео- и фотоматериалы о военных преступлениях в Донбассе. При этом многие из бойцов описали своё присутствие на востоке Украины как прямое развёртывание там регулярных подразделений российской армии.
Далее украинская разведка организовала для бойцов "ЧВК Вагнера" перелёт в Венесуэлу через Минск и Стамбул. По планам ГУРМО, один из самолётов должен был быть принудительно посажен в момент пролёта над территорией Украины (якобы из-за угрозы взрыва на борту), после чего наёмников должны были арестовать.
Bellingcat, ссылаясь на опрошенных экс-сотрудников ГУРМО, утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский был проинформирован о спецоперации и одобрил её. В последний момент, когда россияне следовали в первый пункт маршрута - Минск, офис Зеленского, а именно его руководитель Андрей Ермак, потребовал перенести операцию на неделю - предположительно в связи с тем, что Зеленский в этот же момент достиг соглашения с Россией о прекращении огня в Донбассе, и спецоперация могла бы сорвать перемирие.
При этом опрошенные журналистами бывшие оперативники ГУРМО высказали и другую версию: якобы причиной срыва операции могло стать предвзятое отношение президента Украины и его аппарата к тогдашнему начальнику украинской разведки Василию Бурбе.
В итоге руководство спецоперации перебронировало билеты членам "ЧВК Вагнера" на более поздний срок, в связи с чем те, приехав в Минск, были вынуждены пересидеть пять дней в санатории за чертой города, пишет Bellingcat. Там на группу из 33 человек обратил внимание персонал санатория и доложил о них в правоохранительные органы. Спустя сутки белорусский спецназ задержал россиян, поначалу приняв их за участников протестов против режима Лукашенко. После разбирательств их выдали России.
Группа Bellingcat отмечает, что ни президент Зеленский, ни его офис не отреагировали на просьбу прокомментировать расследование и назвать причину переноса операции по аресту бойцов "ЧВК Вагнера".
- "ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе министерства обороны и в реестре юридических лиц, однако её бойцы, по данным журналистских расследований, принимали участие в наземных операциях в Сирии и в войне на Востоке Украины. Спонсором "ЧВК Вагнера" называют приближённого к президенту России Владимиру Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.
Депутат Валерий Рашкин признался в убийстве лося
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, подозреваемый в незаконной охоте, признался в убийстве лося. Он опубликовал видеообращение на ютьюбе, в котором рассказал подробности своего задержания в Саратовской области с тушей лося в багажнике автомобиля. Ранее он утверждал, что нашёл убитое животное в лесу и собирался отвезти его в полицию.
Депутат рассказал, что отправился в Саратовскую область отдохнуть после длительного избирательного цикла. Там он встретился с друзьями, которые предложили ему поохотиться и порыбачить. На охоте он убил лося, которого принял за кабана. Депутат утверждает, что был уверен, что охотится законно. По словам Рашкина, пригласившие его люди заверили его, что у них есть все необходимые на это разрешения. Депутат считает, что стал жертвой провокации. Он также настаивает на том, что в тот день алкогольные напитки не употреблял, в отличие от его знакомых.
Валерий Рашкин был задержан полицией при участии сотрудников охотнадзора 29 октября в Саратовской области. Представители правоохранительных органов утверждают, что депутат в нетрезвом виде управлял автомобилем, а в багажнике его машины была обнаружена туша лося. Сообщается, что в автомобиле также нашли топор и два ножа со следами крови. Позже полицейские заявили, что обнаружили на месте разделки туши лося карабин с прицелом ночного видения и охотничий билет на имя Валерия Рашкина. В охотнадзоре подчеркнули, что на этой территории охотиться на лосей запрещено.
Полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы. Генеральная прокуратура направила в Госдуму запрос о снятии депутатской неприкосновенности с Рашкина.
- Депутат от КПРФ Валерий Рашкин, лидировавший в одномандатном округе в Москве без учета "электронных" голосов, был одним из инициаторов двух акций протеста против итогов голосования на выборах в Госдуму.
Регулятор ЕС рассматривает заявку на индийскую вакцину Novavax
Европейское агентство лекарственных средств начало ускоренное рассмотрение заявки индийской компании Novavax на регистрацию вакцины против коронавируса. В сообщении регулятора говорится, что одобрение может быть получено в течение нескольких недель. Это произойдёт в том случае, если данные испытаний покажут эффективность и безопасность препарата.
Если агентство одобрит вакцину, то Еврокомиссия в ускоренном порядке выдаст разрешение на использование препарата в ЕС.
По данным производителя, вакцина Novavax эффективна на 90 процентов, в том числе против разных штаммов COVID-19.
Во многих странах Евросоюза наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Некоторые страны, например Чехия и Австрия, на этом фоне ввели для невакцинированных граждан ряд ограничений.
В Европе для вакцинации населения используются четыре препарата: Johnson&Johnson, Moderna, AstraZeneca и Pfizer/BioNTech. Полную вакцинацию в ЕС, по последним данным, получили 65 процентов жителей, с учётом подростков с 12 лет. Медики и научное сообщество не искслючают, что препарат Novavax можно будет использовать в качестве бустера для последующей ревакцинации населения.
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В Абхазии выявили 110 случаев коронавируса, 3 пациента скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 478 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 110 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 60 пациентов. Состояние 19 человек оценивается как тяжелое, 41 пациента – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались две женщины - 65 и 60 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 22 пациента, в Гагрской ЦРБ - 24, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 93 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
- В Сухумской инфекционной больнице скончалась женщина 59 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33 574 человека. Зарегистрировано 495 летальных случаев. Выздоровели 27 809 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Врачи заявили, что в тюремной больнице Саакашвили не вылечат
Тюремная больница не соответствует тем условиям, которые необходимы для лечения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сказано в заключении мультифункциональной группы врачей, созданной по инициативе Народного защитника Грузии, передает агентство «Новости-Грузия».
Вечером 16 ноября группа врачей от имени Народного защитника навестила Саакашвили в тюремной больнице. Они обследовали экс-президента, который голодает уже 48-й день подряд, а также осмотрели оснащение тюремной больницы. В обнародованном спустя менее суток заключении сказано, что Саакашвили действительно голодает 48 дней и к этому времени находится в критическом состоянии.
Саакашвили были поставлены следующие диагнозы: энцефалопатия Вернике, прогрессирующая гипокалиемия, анемия, талассемия и вероятность желудочного кровотечения.
Кроме того, подчеркивается в заключении, состояние Саакашвили ухудшается из-за отказа от полноценного лечения и повышенного стресса. Врачи считают, что в ближайшее время все выявленные диагнозы могут закончиться обострением – эпилептическим статусом или комой, желудочным кровотечением, летальной аритмией, почечной недостаточностью, рабдомиолизом, пульмональным эмболизмом и сердечной недостаточностью. Кроме того, отмечают специалисты, в случае прекращения голодовки есть большая вероятность развития рефидинг-синдрома.
Что касается самой больницы при тюрьме N18 в Глданском районе Тбилиси, то, по мнению побывавших на месте врачей, учреждение находится на стадии формирования, в больнице функционирует только часть медицинской аппаратуры, а на месте нет необходимых специалистов.
«В случае ухудшения состояния пациента это создаст проблемы, так как постоянно находящейся на месте группы врачей не достаточно. Энцефалопатия Вернике не была диагностирована из-за отсутствия невролога, не исследована вероятность желудочного кровотечения, не рассмотрена необходимость постоянной кардиологической телеметрии на фоне гипокалиемии», - сказано в заключении.
Специалисты также выяснили, что если состояние Саакашвили ухудшится, дежурящая на месте реанимационная бригада не сможет оказать необходимую помощь и пациента придется перевозить в другую клинику. «В случае определенных осложнений для жизни, например инфаркт, инсульт, тромбоэмболия, по словам местных врачей, планируется перевести пациента в другую клинику, что исходя из его состояния, означает потерянное время, что будет критично для жизни пациента», - сказано в заключении.
Группа собранных по инициативе Народного защитника врачей пришла к выводу, что Саакашвили надо незамедлительно перевозить в гражданскую мультипрофильную клинику. «Исходя из критичности состояния пациента, его лечение незамедлительно рекомендовано в фунциональном полипрофильном госпитале с большим опытом, в частности в отделении интенсивной терапии, которого нет в тюремном учреждении №18», - сказано в заключении.
Деятели культуры выступили в поддержку «Международного Мемориала»
Деятели культуры опубликовали письмо, в котором призывают российские власти и президента России Владимира Путина сохранить «Международный Мемориал», внесенный в реестр иностранных агентов.
«В эти дни в России решается судьба общества Международный Мемориал, которое многие годы исследует историю о преступлениях и массовых нарушениях прав человека, совершенных тоталитарными режимами в прошлом. […] Сегодня Международный Мемориал подвергается беззаконным гонениям, его мероприятия срываются налетчиками, ему грозит закрытие через суд по надуманным основаниям», – говорится в тексте письма, которое опубликовано на сайте COLTA.RU.
Среди подписантов этого письма британский драматург Том Стоппард, южноафриканский писатель Джон Максвелл Кутзее, российский композитор Леонид Десятников, британский писатель Стивен Фрай и десятки других деятелей культуры.
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- 11 ноября стало известно, что Генеральная прокуратура России подала иск в Верховный суд о ликвидации правозащитной организации «Международный Мемориал», обвинив ее в систематическом нарушении законодательства об «иностранных агентах». А прокуратура Москвы подала иск в Мосгорсуд с требованием ликвидировать внесенный российскими властями в реестр «иностранных агентов» правозащитный центр «Мемориал».
- 17 ноября Совет Европы призвал российские власти прекратить ликвидацию «Мемориала» и в первоочередном порядке отменить закон об «иностранных агентах».
- Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» было внесено в реестр НКО-«иноагентов» в 2016 году. Правозащитный центр «Мемориал» – в 2014 году, став одним из первых НКО, признанных в России «иностранными агентами».
- Общество «Мемориал» существует более 30 лет, оно было создано в 1989 году. Главным направлением его деятельности первоначально было увековечение памяти жертв советских репрессий, впоследствии добавились другие историко-просветительские и правозащитные проекты.
Для президента Грузии неприемлемо оскорбление чести и достоинства Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась категорически против распространения видеокадров, которые подрывают честь и достоинство экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом она заявила на специальном брифинге.
«В первую очередь должна быть защищена честь и достоинство бывшего президента, несмотря на его поведение, поэтому распространение видеокадров, подрывающих его честь и достоинство для меня категорически неприемлемо», – сказала Зурабишвили.
Грузинский лидер также говорит, что не видит возможности перевести в гражданскую клинику голодающего в тюремной больнице Саакашвили.
«Мы слышим требования, чтобы экс-президента, как любого другого заключенного, перевели в гражданскую мультипрофильную клинику. Все повторяют это требование, не имея реального представления о том, что это значит, и с какими угрозами связано.
Если мы согласны с тем, что экс-президент не является рядовым заключенным и не может быть таковым, то мы также должны согласиться с тем, что ту возможность, которую получают рядовые заключенные – перейти [на лечение] в гражданское пространство, именно из-за существующих особенностей гораздо труднее осуществить [в отношении Саакашвили], исходя из большого количества угроз, застраховаться от которых чрезвычайно сложно.
В то же время экс-президент должен пользоваться высшими международными стандартами, чтобы не возникло никаких вопросов и подозрений, что чего-то не было сделано во время его лечения в период голодовки или на не менее опасном этапе после окончания голодовки», – сказала Зурабишвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», президент порекомендовала правительству ознакомиться с международными стандартами оснащения клиник, в которых проводят голодовки заключенные и удостовериться в том, что условия содержания Саакашвили в тюремной больнице им отвечают.
Ранее Зурабишвили дважды заявила, что не помилует Саакашвили: «Так как этот вопрос муссируется, то я должна сказать, что моя позиция по поводу помилования бывшего президента твердая и неизменна: "Нет и никогда"».
Госсоветник РФ Инал Ардзинба назначен главой абхазского МИДа
Действительный госсоветник РФ, председатель Совета по делам молодежи при Патриархе Московском и всея Руси Инал Ардзинба назначен главой МИД самопровозглашенной республики Абхазия. Соответствующий указ подписал абхазский президент Аслан Бжания.
Сообщается, что Даур Кове освобожден от должности министра «в связи с переводом на другую работу». Кове занимал пост министра с октября 2016 года. Он был назначен на должность президентом Раулем Хаджимба и сохранил пост при Аслане Бжания.
Отметим, что сегодня Даур Кове вместе с Асланом Бжания встретился с сопредседателем Женевских дискуссий, ранее он находился с визитом в Никарагуа.
31-летний Инал Ардзинба родился в Сухуми. Он родственник первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзинба. Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле. В январе прошлого года Ардзинба объявил о возможном создании новой партии в Абхазии. Позже заявил об отсутствии планов на президентство в Абхазии.
«Эхо Кавказа» также писало о том, что Ардзинба создал социальную платформу «Будущее Абхазии». Ее деятельность, объяснял он, сводится к трем ключевым направлениям: конкурсу молодых лидеров «Гордость Абхазии», созданию школы молодых предпринимателей, стажировке молодых людей из Абхазии в Москве.
В мае текущего года он встретился в Сухуми с Асланом Бжания. В ходе встречи обсуждались вопросы молодежной политики, цифровизации экономики и госуправления, привлечения инвестиций в Абхазию.
В Германии и Чехии обновился максимум заразившихся COVID-19
За последние сутки в Германии и Чехии было выявлено максимальное количество заразившихся COVID-19 с начала пандемии: 52 826 человек в Германии и 22 479 в Чехии.
В предыдущий раз максимальное количество заболевших коронавирусной инфекцией в Чехии было зарегистрировано в начале января этого года – тогда заразившихся COVID-19 было примерно на четверть меньше, чем сейчас. Кроме того, увеличивается количество смертей среди людей, больных коронавирусной инфекцией: в ноябре скончались 848 человек, а за весь октябрь – 333 человека. В больницах находятся 4425 больных с коронавирусом, из них 661 – в тяжелом состоянии.
В Германии максимума с начала пандемии достиг также семидневный средний показатель распространения коронавирусной инфекции, он составил 319,5 случая на 100 тысяч жителей. Этот показатель обновлял максимумы последние 10 дней. За последние сутки в стране умерли 294 человека с COVID-19.
Также максимальное количество заразившихся коронавирусной инфекцией было зафиксировано в Австрии – 14 416 новых случаев. В понедельник, 15 ноября, в стране вступил в силу локдаун для невакцинированных: люди без прививки могут покидать дома только в определенных случаях, например, для поездки на работу или покупки продуктов. Исключение сделано только для детей младше 12 лет и для людей, которые недавно переболели COVID-19.
В связи с ростом количества заболевших в Гибралтаре отменили Рождественские мероприятия. За последнюю неделю в Гибралтаре, где проживают порядка 34 тысяч человек, фиксировали в среднем 47 случаев заражения ежедневно. Власти рекомендовали жителям воздерживаться от любых общественных мероприятий в течение как минимум следующих четырех недель, а также пройти ревакцинацию от COVID-19.
В Германии власти ряда городов и регионов закрывают ранее разрешённые рождественские базары. Правительство Франции назвало новый рост заболеваемости пятой волной пандемии. Рост числа новых случаев и госпитализаций происходит на фоне высокого уровня вакцинации в западных странах – в Чехии полностью вакцинированы 58 процентов населения, в Германии – 67,5, во Франции – больше 68. На Гибралтаре вакцинировано почти всё взрослое население.
Совет Европы призывает Ереван и Баку воздержаться от насилия
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призывает Ереван и Баку разрешить имеющиеся разногласия мирным путем.
«Более двадцати лет назад, при вступлении в Совет Европы, и Армения, и Азербайджан взяли на себя обязательство разрешить конфликт мирными средствами. Это обязательство остается неизменным и должно неукоснительно выполняться», - отметила Пейчинович-Бурич.
Генеральный секретарь Совета Европы также выразила полную поддержку сопредседателям Минской группы ОБСЕ «в их постоянных усилиях по оказанию помощи Армении и Азербайджану в поиске мирного пути урегулировать свои разногласия».
«Мы готовы содействовать диалогу между этими двумя государствами-членами с целью укрепления доверия и содействия примирению», - отметила руководитель организации.
- Во вторник Ереван и Баку обменялись взаимными обвинениями в нападении. По данным Минобороны Азербайджана, армянская сторона атаковала посты в Кельбаджарском и Лачинском районах, используя миномёты и артиллерию. Армянская сторона, напротив, обвинила в нападении Азербайджан, утверждая, что тот ведет локальные бои на границе с применением артиллерии, бронетехники и других вооружений.
- Армения обратилась к России с призывом защитить её суверенную территорию. В Ереване сослались на двухсторонний договор с Россией от 1997 года. Секретарь Совета безопасности Армен Григорян указал, что Армения ждёт от России помощи по восстановлению территориальной целостности государства, и речь идёт о военной помощи.
- Вечером Министерство обороны Армении объявило о договорённости с Азербайджаном по прекращению огня на границе.
- Минобороны России также заявило о завершении боевых действий – после телефонных переговоров при участии главы ведомства Сергея Шойгу и глав военных ведомств Азербайджана и Армении.
- Нынешнее обострение ситуации на границе называют самым серьёзным инцидентом после завершения 44-дневных боёв в 2020 году.
Представители грузинских НПО выступили с совместным заявлением
«Нападки правящей партии на западных партнеров стали тревожной тенденцией», отмечают грузинские неправительственные организации. В тексте, подписанном представителями 21-й НПО, говорится, что, в частности, высказывания председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе явно служит дискредитации партнеров и друзей Грузии.
НПО констатируют, что это не первый случай, когда лидеры правящей партии публично и открыто нападают на иностранных партнеров, когда те критикуют происходящие в Грузии события.
«Вместо того, чтобы разделить объективную критику и предпринять конкретные шаги по улучшению ситуации по различным направлениям, в последнее время власть все активнее проводит кампанию нападок на наших западных друзей. Отдельные группы и лидеры не стесняются оскорбительного тона и часто обвиняют тех, от которых зависит политическая и финансовая поддержка функционирования грузинского государства. При такой риторике страна, большинство населения которой поддерживает западный вектор развития, терпит все больший ущерб. К этому следует добавить важные реформы для граждан Грузии и публичный отказ от финансовой помощи Запада.
Все вышеперечисленное вызывает у нас крайнее беспокойство. Очевидно, что противостояние власти с западными партнерами уже принимает форму тенденции. Похоже, что правящая партия не собирается руководить демократическими процессами в стране и готова испортить отношения с западными государствами и политиками, а также создать серьезные проблемы для страны на пути к евроатлантической интеграции.
Непоколебимая воля грузинского народа была и остается интеграцией нашей страны в европейские и евроатлантические структуры. Мы думаем, что такими действиями и заявлениями власть Грузии еще больше отдаляет нас от нашего исторического выбора», - говорится в заявлении, которое подписали:
«Международная прозрачность – Грузия»,
Фонд «Открытое общество»,
«Международное общество справедливых выборов и демократии»,
Грузинский фонд исследования стратегии и международных отношений,
Европейский фонд,
Атлантический совет Грузии,
Фонд развития медиа,
Центр исследований экономической политики,
«Партнерство за права человека»,
«Общество и банки»,
Ассоциация ООН Грузии,
Центр по правам человека,
Центр исследовательской журналистики и экономического анализа,
Центр мониторинга управления,
Ассоциация реформ Грузии,
«Демократическая инициатива Грузии»,
Ассоциация молодых юристов Грузии,
«Права – Грузия»,
«Сапари»,
Институт толерантности и многообразия,
Институт демократии и безопасного развития.
Голодающих оппозиционеров выдворили из зала заседаний зугдидского сакребуло
В Зугдиди сотрудники полиции выдворили голодающих сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из зала заседаний городского собрания (сакребуло).
Оппозиционеры планировали помешать членам правящей партии рассмотреть проект бюджета на 2022 год.
Четверо депутатов сакребуло нового созыва и один сторонник «Единого национального движения» объявили голодовку 15 ноября. Они требуют перевода Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.
В Туркменистане власти запрещают бизнесменам пользоваться интернетом
Суд в Туркменистане запретил пользоваться интернетом до 2025 года двадцати бизнесменам, обвинённым в использовании VPN. В их домах отключена сеть, у членов их семьи выключен мобильный интернет, у них самих власти изъяли смартфоны, обменяв их на старые телефоны с чёрно-белыми экранами.
О ситуации в регионе на востоке страны рассказывает Туркменская служба Радио Свобода. Источник редакции сообщает, что ему известно о как минимум ещё 22 аналогичных запретах в других регионах. Источники редакции объясняют эти меры желанием властей предотвратить распространение листовок с критикой президента Гурбангулы Бердымухамедова. Попавшие под запрет бизнесмены имеют доступ к копировальной технике и могли печатать прокламации, скачанные в сети, объясняет редакция логику силовых структур.
Туркменские власти ужесточают контроль над интернетом и соцсетями на фоне роста оппозиционных настроений в сети, передаёт редакция. По всей стране замедлена скорость интернета, с преподавателей ашхабадских вузов берут расписки о том, что они не будут заходить в соцсети, в регионах бюджетникам показывают фотографии блогеров, которых нельзя смотреть в ютьюбе.
Одновременно ужесточается давление на мастеров, занимающихся установкой VPN-приложений на телефоны, а также на пользователей прокси-серверов, пишет редакция. В августе Туркменская служба РС рассказывала, что власти теперь требуют от жителей страны клясться на Коране, что они не будут пользоваться услугами VPN-сервисов.
- Туркменистан находится в глубоком экономическом кризисе. В стране, обладающей четвёртыми в мире доказанными запасами природного газа, отмечается дефицит продуктов, наличных денег, товаров повседнего спроса. Власти проблемы отрицают.
Аслан Бжания принял сопредседателя Женевских дискуссий
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания принял сопредседателя Женевских дискуссий, представителя ООН Айше Джихан Султаноглу. Во встрече также принял участие абхазский министр иностранных дел Даур Кове.
По информации пресс-службы Бжания, Джихан Султаноглу поблагодарила его за встречу и отметила, что у них есть широкий круг вопросов для обсуждения в преддверии предстоящего 55-го раунда Женевских дискуссий, который намечен на 7 и 8 декабря.
Ранее с сопредседателями Женевских дискуссий встретился замглавы абхазского МИДа Ираклий Тужба. Во встрече приняли участие и представители Евросоюза и ОБСЕ – Тойво Клаар и Анника Сёдер.
Ираклий Тужба заявил, что приоритетное значение для абхазской стороны сохраняет вопрос, связанный с необходимостью согласования документа о международных гарантиях неприменения силы.
«К сожалению, в последние годы мы отмечаем, что этот ключевой вопрос предан забвению. Мы хотели бы актуализировать работу в этом направлении. Абхазская делегация на Женевских дискуссиях регулярно выступает с новыми предложениями по выходу из сложившегося кризиса. Однако мы видим, что грузинская сторона не готова к принятию любых компромиссных решений. В связи с этим я хочу обратиться к вам с тем, чтобы вы поспособствовали активизации обсуждения вопроса о согласовании документа о неприменении силы», – сказал он.
Тужба подчеркнул, что абхазскую сторону также беспокоит продолжающийся процесс наращивания военного потенциала Грузии с участием партнеров из блока НАТО.
«Вы знаете, что в Грузии на регулярной основе проходят военные учения под эгидой НАТО. Кроме того, Грузия активно проводит модернизацию своих вооруженных сил при поддержке Соединенных штатов Америки и других стран НАТО. Естественно, все эти процессы сказываются на стабильности и безопасности как в регионе, так и в нашей республике», – сказал он.
По словам Тужба, беспокоит Абхазию и наращивание военного присутствия военно-морских сил США в акватории Черного моря. Тужба отметил, что Абхазия внимательно следит за маневрами американских кораблей и оставляет за собой право реагировать на них. По мнению замминистра иностранных дел, подобные действия Соединенных Штатов и других партнеров Грузии создают условия для дальнейшей эскалации напряженности в регионе.
«Учитывая, что женевский формат ведет свою работу в двух группах, в рамках действия второй рабочей группы мы готовы обсудить текущие гуманитарные вопросы, связанные с медицинским обеспечением, с доступом к международному образованию и свободой передвижения. Это тоже актуальные для абхазской стороны вопросы, которые мы регулярно поднимаем», – добавил Тужба.
По информации пресс-службы абхазского ведомства, спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар на встрече сказал:
«Мы рассчитываем на плодотворные обсуждения и дискуссии во время 55-го раунда. Мы также планируем поднять вопрос о гарантиях мира в регионе и неприменении силы. Что касается упомянутых вами гуманитарных вопросов, то они действительно актуальны. Мы тоже рассчитываем на конструктивное обсуждение этих вопросов».
Подписано соглашение о создании Единого народно-патриотического союза Абхазии
Оппозиционные партии и общественные объединения подписали соглашение о создании единого Народно-патриотического союза Абхазии (НПСА). Утверждена декларация об основных принципах и целях деятельности новой общественно-политической платформы.
«Непрофессиональные управленческие решения, безответственная политика, реализуемая действующей властью в сферах здравоохранения, энергетике, в вопросах недвижимости, а также избирательное применение права и преследование граждан по политическим мотивам ставит нашу государственность на грань катастрофы. С полной ответственностью заявляем, что наша природа, наша земля, наши инфраструктурные и иные активы должны быть надёжно защищены и оставаться в безусловном владении граждан Абхазии и способствовать повышению их благосостояния. Объявляем о своем намерении координировать усилия с целью противодействовать политически, идеологически и экономически необоснованным, а зачастую антинародным проектам действующей власти», – сказано в декларации нового объединения.
Документ подписали председатель партии «Апсны» Виталий Габния, председатель Народной партии Абхазии Якуб Лакоба, председатель «Форума народного единства Абхазии» Аслан Барциц, председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба, председатель «Аруаа» Тимур Гулия, председатель «Аидгылара» Кан Кварчия, председатель «Ахьаца» Ахра Бжания, председатель «Союза казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий» Владимир Шелест и представитель сельского совета села Адзюбжа Зураб Кокая.
Как сообщалось ранее, решение о создании нового объединения принято «в связи с резким обострением внутриполитической ситуации».
После митинга, который состоялся в центре Сухуми 4 ноября, в оппозиции заявили о планах проведения акций протеста и Всенародного схода с требованием отставки президента Аслана Бжания.
Протестные шествия оппозиции пройдут в Тбилиси в пятницу
Оппозиция в пятницу, 19 ноября, проведет крупную акцию протеста на трех разных локациях в Тбилиси — у станций метро «Авлабари», «Вокзальная площадь» и «Университетская». Об этом сообщил сегодня на брифинге председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.
«Мы — «Лело», «Единое Национальное движение» (ЕНД), «Гирчи — больше свободы» и «Дроа», приняли совместное решение, что в пятницу, в 3 часа дня, с трех разных локаций начать шествие, манифестацию, демонстрацию, называйте как хотите», – сказал Мелия.
Как заявил один из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе, мирные акции проводятся с целью противостоять изменению внешнеполитического курса страны.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», шествие от метро «Авлабари» будет координировать ЕНД, у станции «Вокзальная площадь» — лидеры партии «Лело», у станции метро «Университетская» (проспект Важа-Пшавела) — лидеры «Гирчи — больше свободы».
Оппозиционные партии во главе с ЕНД ежедневно проводят протесты в Тбилиси с 8 ноября – после того, как экс-президента Михаила Саакашвили перевели из тюрьмы в Рустави в тюремную больницу в Глданском районе Тбилиси.
Оппозиция требует перевода Саакашвили в гражданскую клинику, а также его освобождения и проведения досрочных выборов парламента.
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