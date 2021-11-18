Китайская теннисистка пропала после обвинений в адрес крупного политика

Глава Женской теннисной ассоциации Стив Саймон высказал тревогу и сомнения относительно электронного письма от пропавшей китайской теннисистки, победительнице двух турниров Большого шлема в парном разряде Пэн Шуай.

По словам Саймона, ему трудно поверить в подлинность письма, в котором Пэн отказывается от ранее высказанных ею в адрес влиятельного китайского политика, бывшего вице-премьера Чжана Гаоли, обвинений в сексуальном насилии. В письме, появившемся в государственных медиа, теннисистка пишет, что всё, что она говорила раньше, – это неправда, и что сейчас она "отдыхает у себя дома и всё у неё хорошо".

С обвинениями Пэн выступила две недели назад. Тогда она рассказала, что её принудили к сексуальной связи с Чжаном Гаоли, отношения с которым продолжались несколько лет. Впоследствии этот пост с сайта Weibo быстро удалили, а сама спортсменка перестала появляться на публике.

Электронное письмо, подписанное Пэн Шуай, лишь укрепило опасения по поводу её судьбы и безопасности, говорит глава WTA Стив Саймон. По его словам, он несколько раз, но безуспешно пытался связаться с теннисисткой. Саймон призвал предъявить "независимые и убедительные доказательства, что с Пэн всё в порядке". Он также призвал расследовать ситуацию.

В самом Китае до сих пор хранят молчание. Разоблачения, с которыми изначально выступила Пэн Шуай, стали первым случаем публичного обвинения в сексуальном насилии представителя высшего руководства Коммунистической партии КНР.

Пэн Шуйа – китайская профессиональная теннисистка, бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге, неоднократная победительница турниров WTA. Сейчас ей 35 лет. В 2013 году она одержала победу в парном разряде на Уимблдоне, а в 2014 году – на Открытом чемпионате Франции.