Китайские компании могут попасть под санкции ЕС за поставки в Россию

Европейский союз может ввести санкции в отношении нескольких китайских компаний за поставки в Россию электроники. В Брюсселе считают, что продукция этих фирм может использоваться в производстве оружия. Об этом сообщает Financial Times.

В 11-й пакет санкций против России могут быть добавлены семь компаний из Китая среди которых две из материковой части страны – это 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, а также пять из Гонконга – Alpha Trading Investments, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links и Tordan Industry. Данные компании занимаются производством микрочипов, полупроводников и другой электроники. Также под санкции могут попасть два производителя из ОАЭ и один из Армении. Отмечается, что ограничения могут затронуть и иранские компании.

Некоторые из перечисленных китайских компаний уже находятся под санкциями со стороны США.

Если новые ограничения будут приняты, то это станет первым случаем их применения со стороны Евросоюза в отношении компаний из Китая в рамках санкционной политики против России.

Десятый пакет санкций Евросоюза был опубликован 25 февраля этого года. В него вошло 121 физическое и юридическое лицо.

В частности, под ограничения попали Альфа-банк, «Тинькофф», Росбанк и медиагруппа «Россия сегодня». Для банков санкции предполагают заморозку активов на территории стран Евросоюза, запрет на сделки с этими организациями, а также их отключение от SWIFT. Брюссель планировал принять новый пакет ограничений к 24 февраля, к годовщине начала войны России с Украиной. Обсуждение затянулось из-за Польши, которая утверждала, что предлагаемые санкции слишком мягкие.

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