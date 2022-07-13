Китайские военные атташе проникли на Форум островов – их разоблачили

Двое китайских военных атташе проникли в зону для журналистов на заседании Форума тихоокеанских островов. Китай на него приглашён не был. Одного из дипломатов узнала журналистка – обоих атташе вывели из зала с полицией. Об этом сообщает The Guardian.

Китайские атташе сидели вместе с журналистами на заседании Форума по рыболовству в Тихом океане. На встрече среди прочего говорилось о расширении участия США в регионе в ответ на растущее влияние Китая. Дипломатов рассекретила корреспондентка The Guardian Лайс Мовоно. По её словам, она узнала одного из них, потому что "общалась с ним как минимум три раза".

"Он был одним из тех, кто выгонял нас и приказывал остальным делать то же самое", – объяснила Мовоно, вспоминая визит главы китайского МИДа на Фиджи в мае этого года. Журналистов тогда удаляли с мероприятий и запрещали задавать вопросы.

Мовоно спросила у атташе, находится ли он здесь как сотрудник китайского посольства или пишет для информагентства "Синьхуа" – "потому что это зона для журналистов". Дипломат покачал головой, как бы показывая, что не говорит по-английски.

В итоге полиция вывела разоблачённых атташе из зала. На вопросы журналистов они не отвечать не стали. Позже дипломатические источники подтвердили, что это действительно были военный атташе и его заместитель – сотрудники китайского посольства на Фиджи.