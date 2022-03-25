КНДР впервые с 2017 года испытала межконтинентальную ракету

Северная Корея провела испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Ранее о возможном запуске КНДР говорили Япония и Южная Корея.

Испытания прошли 24 марта. Ракета пролетела больше тысячи километров за 4052 секунды. Максимальная высота составила примерно 6250 метров. Снаряд запустили из района международного аэропорта Пхеньяна. Ракета упала в Японское море, за пределами японской исключительной экономической зоны.

Это было первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей с 2017 года и 11-е с начала 2022-го. Полетные данные показали, что ракета пролетела выше и дольше, чем во время любого из предыдущих тестов.

На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. О заявил, что Пхеньян будет "полностью готов к давней конфронтации с империалистами из США". Его слова приводит южнокорейское агентство "Рёнхап".

Минобороны Японии заявило, что "Хвасон-17" при обычной траектории запуска может преодолеть 15 тысяч километров и достичь любой точки в США, включая восточное побережье. Токио назвал запуск серьёзной угрозой миру и стабильности.

За связи с КНДР Вашингтон объявил новые санкции против России. Под ограничения попали россиянин Игорь Мичурин, а также компании "Ардис груп" и "Профподшипник". По данным Госдепартамента США, они причастны к передаче материалов для северокорейской ракетной программы. Под санкции вместе с российскими организациями и физлиами попали Вторая академия естественных наук Международного бюро КНДР и один гражданин Северной Кореи.

В январе КНДР сообщала о возможном возобновлении испытаний ядерного оружия и ракет большой дальности. В 2019 году серия ракетных испытаний была прервана после провала переговоров между Ким Чен Ыном и тогдашним президентом США Дональдом Трампом.