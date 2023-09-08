КНДР заявила о спуске подводной лодки с ядерным оружием

Северная Корея заявила о спуске на воду подводной лодки с ядерным оружием на борту и назвала это началом новой главы в укреплении военно-морских сил страны. Южная Корея выразила сомнения в боеспособности корабля.

Лодка получила название «Герой Ким Кун Ок». Она стала «одним из ключевых подводных наступательных средств военно-морских сил КНДР», цитирует государственное Центральное телеграфное агентство Кореи лидера страны Ким Чен Ына, которой присутствовал на торжественной церемонии спуска.

ЦТАК не уточнило характеристики лодки, но, судя по фотографиям, речь идёт о переоборудованной подводной лодке класса «Ромео» (дизель-электрические подводные лодки советского проекта 633), которую строили больше четырёх лет. На корабле установлены не менее десяти пусковых труб, четыре из которых могут предназначаться для ракет.

Южная Корея выразила сомнения, что северокорейская лодка готова к боевому дежурству. Её внешний вид говорит о том, что она «не может эксплуатироваться в нормальном режиме», заявил комитет генералов Южной Кореи, отметив, что КНДР преувеличивает возможности субмарины.