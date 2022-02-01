КНР называет контролируемой ситуацию с COVID-19 на Олимпиаде

Организационный комитет Зимних Олимпийских игр в Пекине, которые открываются 4 февраля, сообщил о двухстах случаях COVID-19 среди атлетов, прилетевших в страну с 23 января, и тех, кто связан с проведением состязаний.

При этом в управлении по контролю за распространением коронавируса на Олимпиаде заверяют, что несмотря на растущее количество положительных тестов ситуация находится в "ожидаемом и управляемом диапазоне".

"По мере того, как всё больше людей прибывают в Китай, растёт и число завозных случаев COVID-19", - заявил журналистам замглавы контрольного органа Хуань Чун. Он также связал фиксируемый рост с "более эффективными и точными методами обнаружения болезни".

31 января в Китая официально было зарегистрировано 66 новых случаев коронавируса за сутки, из них среди связанных с Олимпиадой лиц - 24 случая. Днём ранее суточный показатель в КНР составил 58. Сообщалось о принимаемых организаторами соревнований строгих профилактических мерах, в том числе о намерении максимально ограничить контакты между широкой публикой с одной стороны и атлетами и оркомитетом - с другой.

Многие спортсмены были исключены из числа участников Игр после положительного результата теста по прибытии в аэропорт столицы КНР. Но ещё большее число атлетов с коронавирусом поместили в изоляцию из-за бессимптомного течения болезни, пишет Reuters.

Зимняя Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. В декабре США, Австралия, Канада и Великобритания заявили, что не направят своих официальных представителей на Игры, связав это с протестом против нарушений прав мусульманского уйгурского меньшинства в регионе Синьцзян. При этом четыре страны подчеркнули, что их спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях. Реакция Китая на бойкот была резкой. В Пекине заявили, что западные государства "заплатят цену" за этот протест.

В понедельник мониторинговая группа США по Китаю, в которую входят члены Конгресса и сотрудников Белого дома, высказала опасения относительно условий безопасности для западных атлетов и их права на свободу выражения. До этого в организационном комитете Олимпиады заявили, что "любое поведение или высказывания, противоречащие олимпийскому духу, и особенно направленные против законов Китая, повлекут определённые последствия".

Предыдущий президент США Дональд Трамп возлагал на Пекин ответственность за пандемию COVID-19, начавшейся с Китая в 2019 году. Власти КНР категорически отрицали обвинения в сокрытии правды о происхождении болезни.