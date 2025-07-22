Кобахидзе о послании Рубио Иванишвили: мы подозреваем, что оно шло от «глубинного государства»

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе утверждает, что правительство не знает кто автор сообщения о том, что основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили отказался встретиться с послом США Робин Данниган, от которой должен был услышать послание Администрации Трампа. Как ранее сообщало посольство Соединенных штатов, по просьбе госсекретаря Рубио, 22 мая посол Данниган попросила о встрече с Бидзиной Иванишвили, чтобы проинформировать о послании Администрации. Кобахидзе связал это заявление с «глубинным государством».

«Что касается американского сообщения, мы точно не знаем, с какого адреса оно пришло, и, основываясь на прямых связях г-жи Данниган, подозреваем, что это сообщение пришло из того самого подразделения Госдепартамента, которое до сих пор находится под влиянием «глубинного государства»», — заявил Кобахидзе 21 июля в эфире телеканала «Рустави-2».

Посол Робин Данниган сообщила грузинской службе Радио Свобода 3 июля, что хотела лично встретиться с Бидзиной Иванишвили, чтобы передать ответ госсекретаря Марко Рубио на письмо руководства «Грузинской мечты».

Ираклий Кобахидзе утверждает, что логика «Грузинской мечты», о «связи с Глубинным государством», подкрепляется тем фактом, что послание было адресовано только до Бидзине Иванишвили, находящемуся под санкциями:

«Господин Бидзина Иванишвили находится под шантажом. Он не премьер-министр. Конкретные люди – представители «Глубинного государства», по нашей логике хотели донести это послание до человека, которого шантажируют. Другого объяснения этому нет», – сказал Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе также заявил, что, если бы посол Данниган встретилась с ним, «конечно, это послание в любом случае дошло бы до господина Бидзины Иванишвили».

«Если вы хотите донести послание до всего руководства правительства, до Бидзины Иванишвили, до руководителей конституционных органов, конечно, вы можете обратиться, например, к премьер-министру, министру иностранных дел, любому высокопоставленному чиновнику и поделиться этим посланием. Разница была в следующем: премьер-министр, министр иностранных дел, другие не находятся ни под формальными, ни под неформальными санкциями. А цель была в следующем: донести послание «глубинного государства», не Соединённых Штатов, до человека, которого шантажируют», — добавил Кобахидзе.

США ввели санкции в отношении основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили в декабре прошлого года. Как заявили в Госдепартаменте «Действия Иванишвили и «Грузинской мечты» разрушили демократические институты, способствовали нарушению прав человека и ограничили реализацию основных свобод в Грузии. Кроме того, они вынудили Грузию свернуть с пути евроатлантического будущего, будущего, которого хочет большинство грузинского народа и которое отражено в Конституции Грузии».