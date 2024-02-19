Коллективный организатор. Андрей Мальгин – о победах Навального

На суде через месяц после ареста в аэропорту Шереметьево Алексей Навальный признался: "Я оказался полностью под контролем этих людей, которые обожают все намазывать химическим оружием, и, наверное, за мою жизнь никто не даст и три копейки".

Несомненно, за эти три года Навальный ни на миг не забывал, что его жизнь полностью в руках его тюремщиков, а те, в свою очередь, послушное орудие в руках Путина. Того самого Путина, который однажды (а возможно, даже не однажды) уже пытался убить его.

Но на этот раз диктатор не стал убивать сразу. Он наслаждался страданиями своего врага. Враг подвергался изощренным пыткам, которые редко выпадают на долю обычного российского заключенного. 27 раз Навального помещали в ШИЗО, в общей сложности он провел там более 300 дней. Он выходил из штрафного изолятора – и ему тут же назначали наказание снова. При этом законодательство запрещает направлять осужденного в ШИЗО больше чем на пятнадцать дней. Потому что условия там невыносимые. Теснота, жесткий распорядок дня, пристегнутая к стене шконка, никаких свиданий и передач, холод, дырка в полу вместо туалета, а иногда и отсутствие водопровода. Известны случаи, когда после 15 суток в ШИЗО заключенные теряли в весе вдвое. Но и безо всякого ШИЗО в колониях к узнику №1 применяли разнообразные пытки: например, каждые два часа по ночам будили "для проверки", над головой круглосуточно подвешивали яркую лампу, на соседние нары помещали невыносимых соседей, а когда Навальный болел, его лишали лекарств. Из-за отказа в медпомощи он объявлял голодовку.

Навальный не сдавался. В перерывах между штрафными изоляторами он вел переписку со сторонниками, через адвокатов передавал дерзкие политические манифесты, продолжал активно участвовать в политической жизни. В том числе предложил стратегию участия оппозиции в президентских "выборах".

Не может такого быть, чтобы чекисты на чем-нибудь не прокололись

Предыдущее покушение Навальный расследовал сам. Он даже под запись побеседовал с одним из членов бригады чекистов-киллеров. Думаю, тому за это влетело. На этот раз к делу подошли основательно. Чтобы не допустить на место преступления прессу и независимых врачей, загодя перевели жертву в недоступное для них место – в самую северную и самую изолированную от внешнего мира колонию "Полярный волк" на Ямале. Одновременно возбудили уголовные дела против пяти адвокатов, осуществлявших связь Навального с волей: троих бросили в тюрьму, еще двоим удалось скрыться за границей. Известно, что в декабре Навальный в камере падал в обморок, ему ставили капельницу.

И вот 16 февраля наступила развязка. Пока мы не можем сказать точно, это было покушение, так сказать, разовое или длящееся. То есть его успешно отравили, учтя недочеты с прошлого раза, или три года медленно изводили, сводя в могилу. Христо Грозев уверен, что правда всплывет и преступление будет расследовано и на этот раз. Мне тоже так кажется. Не может такого быть, чтобы чекисты на чем-нибудь не прокололись. До сих пор они не отличались профессионализмом.

Никто не сомневается, что за убийством Навального стоит лично Путин. Байден так и сказал: "Путин несет ответственность за смерть Навального". И это именно личное.

Да, Навальный публиковал громкие расследования. В том числе и о самом Путине, о коррупции его друзей, родственников и любовниц. Но он никогда не призывал к насильственной смене власти. Он был за мирные средства борьбы. Не признавал насилие. Главным оружием оппозиции считал выборы. То есть он не был радикалом, Путина повесить на столбе не обещал.

Но он говорил о власть предержащих с таким презрением и гадливостью, что заражал этим чувством массы. Его видеорасследование "Чайка" (2015) – о коррумпированной семье генерального прокурора Юрия Чайки – собрало на ютьюбе 5 миллионов просмотров. Видеорасследование 2017 года "Он вам не Димон" (о Д. А. Медведеве) посмотрели на ютьюбе 46 миллионов человек, а "Дворец для Путина. История самой большой взятки" (2021) – уже 127 миллионов. Великие геополитики, обожаемые лидеры превращались в глазах зрителей в заурядных хапуг, "жуликов и воров". Не только бесконечно далеких от народа, но и прямо ему враждебных. Всего таких расследований Фонд борьбы с коррупцией под руководством Навального выпустил 80 штук.

У Навального в стране миллионы вполне реальных сторонников

У нас на журфаке МГУ на стене золотом была начертана ленинская фраза: “Газета – не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор.” Эту фразу можно отнести и к Навальному. В одном лице это был и талантливый журналист-расследователь, и политик, и эффективный организатор общественной работы. Он сумел создать по всей стране широкую сеть региональных отделений, объединивших людей с оппозиционными взглядами, главным образом молодежь. Чтобы разгромить эту сеть, режиму в последние годы пришлось изрядно потрудиться. Активисты сели в тюрьму или были вытеснены из страны, но семена, брошенные в эту почву, взошли. У Навального в стране миллионы вполне реальных сторонников. Пусть многие из них не готовы к решительным действиям, кто-то запуган, кто-то переживает за близких, – но ведь взгляды у них не изменились. И эти взгляды, это мировоззрение у них сформировал именно Навальный.

Газета "МК" опубликовала оригинальный некролог: "16 февраля 2024 года Алексей Навальный (внесен в России в список террористов и экстремистов) умер в колонии за полярным кругом, и реальное влияние этого события на реальный российский политический процесс близко к нулю… Смерть Навального – это большая новость для тех российских кругов, в чьих глазах он никогда не переставал быть лидером и кумиром. Но обитатели этих кругов либо давно живут за периметром российских границ, либо – если они остались внутри России – пребывают в состоянии полного политического разгрома… К моменту своей смерти Алексей Навальный был политиком из позавчерашней эпохи. Эпохи, которая была совсем недавно и кончилась уже давно… Навальный совершил ошибку… У Алексея Навального была в январе 2021 года возможность не возвращаться в Россию и осесть на Западе. Но он не просто не воспользовался этой возможностью, а совершил в глазах тех, кто принимает решения в Москве, грех, который является совершенно непростительным: вступил в политический союз с Западом, попытался взять штурмом российский политический Олимп, опираясь на массированную информационную и политическую поддержку США, ЕС и прочих элементов "цивилизованного мира"… Расчет оказался неверным".

Действительно. Сейчас даже у самых безутешных сторонников Алексея Навального нет единого ответа на вопрос: правильным ли было его решение вернуться в Россию после отравления? Казалось бы, если б не вернулся, может, остался бы жив. Но мог ли он, в логике его жизни, не вернуться? Был бы живущий за границей Навальный тем Навальным, которого мы знаем и которому доверяем?

И еще вопрос. Мертвый Навальный – это победа или проигрыш Путина? Вот на этот вопрос мы получим ответ уже скоро.

Андрей Мальгин – журналист и блогер

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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