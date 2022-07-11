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Команда Навального создала Международный фонд борьбы с коррупцией
Команда российского оппозиционера Алексея Навального объявила о создании Международного фонда борьбы с коррупцией (Anti-Corruption Foundation International) . Об этом политик и его соратники сообщили 11 июня в социальных сетях.
Это международная неправительственная организация, которая будет бороться с коррупцией и «путинской» властью в России. Первым взносом на работу фонда стали 50 тысяч евро из премии Сахарова, которую Навальному присудил Европарламент в декабре 2021 года.
«Коррупция убивает. Сейчас, когда на украинские города летят посланные Путиным ракеты, это стало максимально очевидно. Путин и его окружение годами делали все, чтобы оставаться у власти и воровать, воровать, воровать, - и теперь, ошалев от безнаказанности, они развязали войну», – говорится на сайте проекта, где также опубликован призыв «не «быть против войны», а бороться против войны».
В наблюдательный совет фонда вошли бывший премьер-министр Бельгии депутат Европарламента Гай Верхофстадт, лауреат Пулитцеровской премии британская журналистка Энн Аппельбаум, философ и политолог Френсис Фукуяма и жена оппозиционера Юлия Навальная.
На сайте опубликованы расследования команды Навального, а также «Список 6000» – перечень российских чиновников, сотрудников СМИ и деятелей культуры, которых оппозиционер и его сторонники считают «коррупционерами и разжигателями войны».
- В 2011 году российский оппозиционер Алексей Навальный создал Фонд борьбы с коррупцией, который расследовал коррупционные схемы в высших российских органах власти. В 2019 году Министерство юстиции России внесло ФБК в список иностранных агентов, а в июне 2021 года фонд был объявлен экстремистской организацией и запрещен на территории России.
- В марте 2022 года суд в Москве приговорил Алексея Навального к 9 годам колонии строгого режим по обвинению в мошенничестве с пожертвованиями на работу ФБК и неуважении к суду. Международные правозащитные организации считают дело против Навального сфабрикованными, а его самого – политическим заключенным.
Другие новости дня
Минюст внес чеченский оппозиционный канал 1ADAT в список экстремистских организаций
Министерство юстиций внесло чеченское общественное объединение «Народное движение Адат», более известное как оппозиционный телеграм-канал 1ADAT, в реестр запрещенных экстремистских организаций. Ранее таким его признал Верховный суд Чечни, сообщает Кавказ.Реалии.
В январе Заводской районный суд Грозного признал экстремистскими несколько публикаций в телеграм-канале – с таким иском тогда выступил заместитель прокурора Чечни с привлечением в качестве заинтересованных лиц республиканских управлений Роскомнадзора, Минюста и уполномоченного по правам человека. Дело рассмотрели без ответчика – вместо него привлекли чеченского омбудсмена Нурди Нухажиева, но он в суд не явился.
Позже экстремистским признали все сообщество, представитель движения Ибрагим Янгулбаев тогда заявил, что оспаривать это решение 1ADAT не будет, так как движение «не ведет переговоры с террористами».
Оппозиционное движение 1ADAT появилось в 2020 году для информирования и правовой защиты жителей Чечни. В команде проекта более 30 человек, которые занимаются сбором информации, написанием текстов, производством видеороликов, правозащитой. К примеру, сейчас движение занимается документированием действий кадыровцев на территории Украины.
- Активист Ибрагим Янгулбаев – брат правозащитника Абубакара Янгулбаева и сын арестованной по обвинению в нападении на полицейского Заремы Мусаевой – в апреле отказался от анонимности и рассказал о связи с оппозиционным чеченским движением 1ADAT. Янгулбаев – один из его создателей и руководителей.
- В ноябре Роскомнадзор заблокировал на территории России часть интернет-ресурсов оппозиционного властям Чечни движения 1ADAT на основании решения Заводского суда Грозного. Среди поводов для блокировки заместитель прокурора Чечни назвал публикации про «преступный кадыровский режим».
Партия «За Грузию» участвует в парламентских консультациях
По словам члена партии «За Грузию» Анны Бучукури, они будут использовать все форматы и механизмы, если увидят хоть небольшой шанс в связи с работой над получением Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза.
По словам Бучукури, именно поэтому они участвуют в рабочем процессе, начатом «Грузинской мечтой», пишет Общественный вещатель.
По словам Анны Бучукури, скептицизм, существующий в отношении «Грузинской мечты», понятен, но у нее есть вопрос к ее коллегам-оппозиционерам, которые не участвуют в рабочей группе - что они предлагают гражданам взамен.
«Такова данность, потому что все мы прекрасно знаем, почему слова «Грузинской мечты» пусты, но тогда просто возникает вопрос - а что же тогда делать вместо этого», - заявила Анна Бучукури.
Семьи погибших российских военных получили более 89 млрд рублей
Российское правительство с начала полномасштабной войны в Украине выделило 113 млрд рублей на компенсации семьям погибших и раненым военнослужащим. Из них 89 млрд уже выплачены, – говорится в расследовании издания «Новая газета.Европа».
Деньги должны были получить примерно 15-17 тысяч российских солдат или их семей, – подсчитали авторы. Они исходили из того, что компенсация за погибшего родственника составляет 9,5 млн рублей, а выплата раненым - до 4,5 млн рублей. Таким образом, с начала войны в Украине могли погибнуть или получить ранения около 10-11% бойцов из 150-тысячной «армии вторжения», подсчитали журналисты.
Как пишет «Новая газета. Европа», деньги для выплат начали резервировать уже 10 марта, через две недели после российского вторжения. Размер компенсаций за смерть или ранение в ходе «специальной военной операции» установил накануне президент России Владимир Путин.
Минфин выделил 1,5 млрд рублей для Росгвардии и 15 млрд рублей - для Минобороны. Это примерно соответствует компенсациям по официально названным потерям в первую неделю боев. Тогда, согласно отчетам Минобороны, погибли 498 российских солдат, 1597 получили ранения. После 25 марта ведомство не называло данные о потерях личного состава армии.
Журналисты подчеркивают, что в Украине погибают не только военнослужащие, но и гражданские лица из России. На работу на оккупированную территорию отправляют волонтеров, медиков, чиновников и сотрудников МЧС. Им также положены выплаты в размере 3 млн в случае ранения и 5 млн рублей – родственникам в случае их гибели. По этой статье из федерального бюджета России уже выделено 300 млн рублей.
Многие из родственников воюющих в Украине российских военных сообщают о трудностях с получением компенсаций. Например, их невозможно добиться, если солдат числится не погибшим, а пропавшим без вести. Также компенсацию от России не получают добровольцы, участники вооруженных формирований непризнанных «ДНР» и «ЛНР» и наемники частных военных компаний, предположительно воюющие на стороне России (им деньги должны выплачивать сами компании; сведений о том, делают ли они это, нет).
- Самостоятельный подсчет потерь российской армии ведут журналисты, например, издание «Би-би-си» совместно с «Медиазоной». Им удалось установить имена более 4500 российских военных, погибших в Украине. Но это могут быть не полные данные.
- Минобороны с конца марта о потерях не отчитывалось.
- По утверждениям украинской стороны, в ходе войны погибли уже почти 40 тысяч российских военных.
Часть сотрудников «Дождя» переехала из Тбилиси в Ригу
Часть сотрудников российского оппозиционного канала «Дождь» переехала из Тбилиси в Ригу.
В частности, уже покинули Грузию главный редактор канала Тихон Дзядко, его супруга, глава информационной службы «Дождя» Екатерина Котрикадзе и телеведущая Анна Монгайт.
«Мы уехали из Грузии. Грузия вполне могла бы стать новой родиной. В ней столько любви и легкомыслия, старомодного и актуального, лени и темперамента, что мне там было однозначно хорошо. Она смягчила острые углы переезда», – написала Монгайт в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что «Дождь», получивший лицензию на вещание в Латвии, планирует вещать из студий в нескольких странах. Среди них – Грузия.
«У нас много планов: вещать мы планируем из разных студий – в Латвии, Голландии, Франции и Грузии. Начнем с малого и постепенно будем расширяться по эфирной сетке. Мы очень соскучились, и, надеемся, вы – тоже. Все подробности скоро!» – писал Дзядко в своем Facebook–аккаунте.
В начале марта «Дождь» был вынужден прекратить вещание из-за так называемого закона о фейках. По словам гендиректора канала Натальи Синдеевой, продолжение работы канала в России грозило бы журналистам преследованием за любые публикации, не соответствующие позиции Кремля. Многие сотрудники «Дождя» покинули Россию, часть из них ведут собственные Youtube-каналы.
Из Тбилиси, в частности, вели стримы Тихон Дзядко, Екатерина Котрикадзе и Анна Монгайт.
В югоосетинском МВД сообщили обстоятельства ДТП со смертельным исходом
На шестом километре автодороги Цхинвали-Хетагурово накануне произошло ДТП со смертельным исходом. В МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что установили обстоятельства произошедшего.
По информации ведомства, водитель автомашины Mercedes S-320, 23-летний житель Цхинвали направлялся в сторону села Хетагурово. Он не справился с рулевым управлением, совершил касательное столкновение с ехавшей в попутном направлении автомашиной ВАЗ 2115. В результате столкновения Mercedes съехал с проезжей части автодороги и перевернулся.
По информации МВД, в аварии пострадали водитель и два его пассажира. Они с телесными повреждениями были доставлены в цхинвальский медцентр. Один из пассажиров, 25-летний житель Цхинвали, от полученных телесных повреждений скончался в больнице, не приходя в сознание.
«Следует отметить тот факт, что незадолго до трагедии дежурившие на участке автодороги Цхинвал-Хетагурово инспекторы ОГИБДД Цхинвальского района предприняли попытку остановить данный автомобиль, который ехал на высокой скорости. Однако водитель не выполнил требование инспектора и продолжил движение, создавая угрозу для здоровья и жизни других участников дорожного движения. Патрульный экипаж проследовал за нарушителем, но он совершил дорожно-транспортное происшествие раньше, чем его успели остановить», – сказано в заявлении.
В ведомстве также сообщили, что от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель отказался. В настоящее время он задержан и находится в камере временного задержания. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет по ч.4 ст. 264 УК РФ.
Джонсон не поддержит никого из кандидатов на выборах его преемника
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые с 7 июля - с момента объявления об уходе в отставку - встретился с журналистами. Он заявил, что не станет поддерживать никого из кандидатов в качестве своего преемника на пост лидера Консервативной партии.
Джонсон объявил о своем уходе с поста главы прявящей партии, но продолжит исполнять обязанности главы правительства до избрания её нового лидера. Выборы должны пройти в конце лета или в начале осени. Победитель станет одновременно премьером.
Консерваторы уже начинают предвыборную кампанию. На сегодняшний день о своей готовности бороться за пост премьер-министра заявили одиннадцать членов парламента. Им предстоит столкнуться как со сложной политической ситуацией в Европе, так и с социальными проблемами в самой Великобритании, прежде всего с резким ростом цен практически во всех отраслях экономики и, соответственно, падением уровня жизни британцев.
Бывший министр здравоохранения Джереми Хант, выдвинувший свою кандидатуру на выборы премьер-министра, обещает снизить налоги во всех областях, чтобы облегчить налоговое бремя как физических лиц, так и бизнеса. Налоги на доходы корпораций он в случае победы собирается снизить на 15%.
О необходимости снижения налогов заявили в своих предвыборных программах и другие кандидаты: министр транспорта Грант Шаппс, министр финансов Надим Захави и экс-министр социального обеспечения Саджид Джавид. В этом они противостоят бывшему министру финансов Великобритании Риши Сунаку, при нахождении которого в должности с 2020 по 2022 годы налоговое бремя в стране стало самым высоким с 1950-х годов. Сунак также выставил свою кандидатуру на будущие выборы.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в субботу отверг многочисленные предположения о том, что он может не только войти в предвыборную гонку, но и стать в ней лидером. Уоллес заявил, что выдвигать свою кандидатуру на выборы премьер-министра не намерен.
О своем выдвижении заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. В колонке, опубликованной в газете Telegraph, Трасс пообещала снизить налоги в первый же день после своего избрания, поддерживать частный бизнес в противовес государственному, а во внешней политике продолжать делать всё возможное для дальнейшего ужесточения санций против России и поддержки Украины в текущей войне. Лиз Трасс известна как "ястреб" в отношении Москвы; вместе с Борисом Джонсоном она неоднократно настаивала на том, что страны НАТО должны всеми возможными силами поддерживать Украину и приложить максимум усилий для её победы и для изоляции и ослабления России на международной арене.
Путин подписал указ об упрощённой выдаче российского гражданства гражданам Украины
Президент России Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины. Указ опубликован 11 июля. Раньше упрощённый порядок действовал для жителей территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных пророссийским сепаратистам, и частично занятых российскими войсками Херсонской и Запорожской областей.
В новой формулировке документ предусматривает, что граждане Украины, признанных Россией сепаратистских республик на востоке Украины, а также лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине, могут обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощённом порядке.
Ранее пророссийские источники сообщали, что на территориях Херсонской и Запорожской областей заработали пункты выдачи российского гражданства. Сколько украинских граждан обратилось за паспортами, не сообщалось, на фотографиях, публикуемых в пропагандистских каналах, в очередях на подачу документов обычно стояли по несколько человек. В Луганской и Донецкой областях с 2019 года российские паспорта получили несколько сот тысяч человек.
В занятых российскими войсками районах были сформированы подконтрольные России администрации, руководители которых стали утверждать, что Херсонская и Запорожская области должны быть приняты в состав России. Сообщалось, что подготовка не предусмотренных украинским законодательством региональных референдумов об этом уже ведётся. По состоянию на 11 июля российские войска занимают также часть Харьковской и Николаевской областей.
Краснодарский суд приостановил запрет на транзит казахстанской нефти
Краснодарский краевой суд в понедельник приостановил ранее введённый месячный запрет на экспорт нефти из Казахстана в Каспийском трубопроводном консорциуме, сообщает "Интерфакс". Взамен компания должна будет выплатить 200 тысяч рублей штрафа.
Решение о приостановке действия морского нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске было вынесено Приморским районным судом Новороссийска 6 июля. В решении суда говорилось, что приостановка действия терминала необходима для устранения нарушений в документах, выявленных в апреле Ространснадзором. Консорциум подал апелляцию, указав, что остановка прокачки нефти приведет к необратимым повреждениям оборудования.
Через морской терминал в Новороссийске проходит до 80% всей сырой нефти, добываемой в Казахстане. Каспийский трубопроводный консорциум ежедневно поставляет партнерам до 51,2 миллиона баррелей сырой нефти, что составляет 1% от мирового объема нефти. 31% акций КТК принадлежит Российской Федерации, 20,75% – Казахстану; другими акционерами являются иностранные компании, например американские Chevron и Mobil и итальянская Eni.
Российский суд заблокировал поставки нефти вскоре после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем предложил "стабилизировать ситуацию" на рынках углеводородов в мире. Многие СМИ цитировали эту часть беседы как предложение заменить для Евросоюза российскую нефть, попавшую под санкции ЕС, а решение новороссийского суда сочли политически мотивированным.
Украина: сообщается о покушениях на глав оккупационных администраций
Представители администраций, сформированных на занятых российскими войсками территориях юга Украины, в понедельник сообщают о гибели одного из их руководителей – и о предотвращении попыток покушения на двух других.
Глава пророссийской администрации Великого Бурлука в Харьковской области Евгений Юнаков погиб из-за подрыва машины, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на так называемую военно-гражданскую администрацию области. Подробности не приводятся.
В Херсоне, как утверждает местная оккупационная администрация, предотвратили покушение на Владимира Сальдо, называющего себя её главой. Согласно сообщению, "благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство", якобы заложенное на пути следования автомобиля Сальдо. Никто не пострадал.
Ранее поступило сообщение о попытке покушения на Андрея Сигуту, главу оккупационной администрации Мелитопольского района Запорожской области. При этом, по сообщениям российских СМИ, был убит один человек, который, как утверждается, пытался совершить покушение и был убит ответным огнём. Независимых подтверждений этого нет.
Украинские военные и чиновники пока не комментировали сообщения. Ранее они сообщали, что на территориях, занятых российскими военными, действуют украинские партизаны, но прямо не говорили об их ответственности за покушения на местных деятелей, сотрудничающих с Россией. В результате покушений в последние недели был ранен глава оккупационной администрации Энергодара и убит чиновник администрации Херсона Дмитрий Савлученко.
- Сообщения о новых предполагаемых покушениях поступают на фоне призывов украинских официальных лиц к жителям южных регионов Украины – Херсонской и Запорожской областей – уезжать с оккупированных территорий. В понедельник с таким же призывом обратился советник мэра Мариуполя. Как заявляют представители Украины, вскоре должно начаться украинское контрнаступление на эти территории, и мирные жители могут оказаться в эпицентре боёв. Украинские чиновники и военные регулярно говорят о подготовке контрнаступления, но не называют его дат, отмечая лишь, что сроки могут зависеть, в том числе, от поставок западной военной техники.
В Грузии сообщили об обнаружении крупных запасов газа
В Грузии обнаружено газовое месторождение объемом 16 млрд кубометров. Об этом глава государственного Агентства нефти и газа страны Георгий Татишвили заявил в интервью Business Media Georgia.
По его словам, запасы газа подтверждены на скважине компании Schlumberger («Шлюмберже») близ Тбилиси. Оператор лицензии на разведку и добычу нефти и газа на данном участке – компания Block energy («Блок Энерджи»), акции которой торгуются на Лондонской фондовой бирже.
Отметим, что в 2021 году потребление газа в Грузии составило около 2.6 млрд кубометров, а добыча – всего 15 млн кубометров.
- Ранее в американской компании Frontera уверяли, что определили наличие в Грузии гигантских запасов нефти и газа, однако представители правительства информацию не подтверждали. Вскоре стороны начали арбитражный спор, который выиграло правительство Грузии.
Гарибашвили: Грузия опережает страны НАТО и ЕС по добросовестности правительства
На заседании правительства Грузии премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия опережает страны НАТО и ЕС во многих международных рейтингах.
В частности, по словам премьера, в индексе добросовестности правительств за 2022 год Грузия вышла на 35-е место в мире и попала в двадцатку лучших европейских стран. В индексе государственной добросовестности Европейского антикоррупционного центра Грузия занимает 32-е место в мире и второе место на постсоветском пространстве после Эстонии, сказал премьер.
«Я хочу сказать нашему населению, нашему народу, что это результат работы нашего правительства. Для сравнения, согласно уже упомянутому индексу, в этом году мы опережаем 14 стран-членов НАТО и 12 стран ЕС по индикатору добросовестности правительства. Я могу перечислить несколько стран: Кипр, Латвия, Польша, Чехия, Италия, Мальта, Словакия, Греция, Хорватия, Черногория, Болгария, Румыния и так далее, не буду продолжать. Для сравнения, в 2012 году, когда всему миру и нашему народу говорили, будто мы государство номер один по реформам, по этому индикатору в этом индексе мы занимали 69-е место. Ни о какой двадцатке лучших в то время ни шло и речи», – сказал Гарибашвили.
Также, по словам премьера, Грузия занимает первое место в мире по прозрачности в «Индексе открытого бюджета», а по прогрессу в «Глобальном индексе миролюбия» за последние 10 лет находится на втором месте в мире.
Отметим, что в рейтинге миролюбия, о котором рассказал Гарибашвили, Грузия занимает лишь 95-е место, уступая даже Армении (83-е место). Несмотря на это, в правительстве Грузии указывают на прогресс, достигнутый с 2012 года (тогда страна занимала 143-е место).
На заседании правительства Гарибашвили в очередной раз подчеркнул, что стране удается сохранять мир и двухзначный экономический роста в то время, когда в Украине продолжается война.
Чиновники в регионах покидают «Грузинскую мечту», критикуя посла США
Члены муниципальных собраний начали покидать правящую партию «Грузинская мечта» в знак солидарности с Михаилом Кавелашвили, Дмитрием Хундадзе и Созаром Субари.
В конце июня депутаты, возглавляющие три парламентских комитета, покинули ряды «Грузинской мечты», обещав рассказать обществу о событиях, «развивающихся за кулисами грузинской политики». Впоследствии с их стороны неоднократно прозвучали заявления о том, что Запад пытается втянуть Грузию в войну. На прошлой неделе Кавелашвили раскритиковал посла США в Грузии Келли Дегнан и обвинил ее в поддержке «радикальной оппозиции», которая желает отстранить от власти «Грузинскую мечту».
Как пишет агентство «Новости-Грузия», сегодня об уходе из партии власти объявил заместитель председателя сакребуло (горсовета) Лагодехского муниципалитета Георгий Гамбашидзе. Чиновник считает, что правящая партия должна говорить «больше правды». Комментарии Дегнан он расценивает, как оскорбление депутата парламента Грузии и неприемлемое для дипломата поведение.
«В мою «Грузинскую мечту» не вписывается то, что представитель главной дружественной страны в этой стране даже не дочитывает адресованное ему письмо до конца и оскорбляет Мишу Кавелашвили, депутата парламента Грузии. Лично для меня это тревожная новость и красная черта», – пишет Гамбашидзе в Facebook.
Он добавил, что теперь будет «более свободно говорить на подобные темы». Одновременно чиновник подчеркнул, что его заявления «создали бы серьезные неудобства» для правящей команды, если бы он продолжил оставаться членом партии.
Своих коллег от подобных решений он предостерег, указав, что «Грузинская мечта» «не должна потерять большинство в каком-либо округе».
Несмотря на это, вскоре об уходе из правящей партии также объявил заместитель председателя фракции «Грузинская мечта» в горсовете Чиатура Николоз Самхарадзе. Он подчеркнул, что полностью согласен с Гамбашидзе.
«На мой взгляд, есть много вещей, которые можно сказать прямо, и это гарантирует, что настоящие друзья не будут разговаривать с нами как представители ЦК… Все три члена парламента, покинувшие «Грузинскую мечту», владеют в тысячу раз большей информацией, чем мы, но я считаю, что и эти люди нуждаются в нашей поддержке», – пишет Самхарадзе на своей странице в Facebook.
На этом заявления не закончились. Об уходе из «Грузинской мечты» объявил заместитель председателя фракции правящей партии в горсовете Терджола Омар Джихвашвили. Он указал, что говорить правду «очень сложно», однако он тоже хочет быть в рядах тех, на кого «возложено это бремя».
Суд счёл кавычки в «спецоперации» обоснованием дискредитации армии РФ
Нижегородского гендерного активиста оштрафовали из-за поста, в котором он закавычил слово "спецоперация". Фотографии решения суда активист прислал изданию Sota.
Житель Нижнего Новгорода Алексей Поднебесный получил копию постановления суда, по которому ему назначили штраф в 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации российской армии. Из документа следует, что кавычки, в которые он заключил слово "спецоперация", послужили обоснованием для обвинения Поднебесного.
В публикации во "ВКонтакте", за которую оштрафовали активиста, Поднебесный заявил, что на деньги, уходящие на "спецоперацию", можно было бы наладить горячее водоснабжение в городе. В таком контексте закавычивание "спецоперации", как посчитал суд, "безусловно свидетельствует об ироническом, противоположном, пренебрежительном значении этого слова".
- По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", к 1 июля в России заведено 2799 дел по статье о дискредитации российской армии. Им выписали штрафы общей суммой почти 28 миллионов рублей.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. Вскоре после этого в административный и уголовный кодекс добавили статьи о дискредитации российской армии и о распространении про неё фейков. Обвиняемым по этим статьям грозит штраф до 100 тысяч рублей и до 15 лет лишения свободы соответственно.
- Российские власти называют боевые действия в Украине специальной военной операцией - сокращённо спецоперация. Зафиксировано множество случаев, когда людей осуждали за дискредитацию армии за использование слова "война" вместо "спецоперации".
В Харькове в результате обстрела погибли трое, не менее 30 ранены
В Харькове в результате обстрела российскими войсками утром в понедельник погибли, по меньшей мере, три человека, около 30 пострадали, в том числе подросток. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов со ссылкой на экстренные службы.
Он предположил, что город был обстрелян из реактивных систем залпового огня.
Ранее местные власти сообщили о трёх ударах по Харькову в ночь на понедельник. Одна ракета частично разрушила 6-этажный дом в Основянском районе, вторая попала в складское помещение там же, третий снаряд попал в здание школы в Слободском районе. В телеграм-каналах публикуются кадры, на которых видно, как над городом поднимаются клубы дыма.
Харьков и его окрестности регулярно подвергаются ракетным, авиационным, артиллерийским и минометным обстрелам. Только за последние дни таких обстрелов было не менее сорока.На прошлой неделе российские войска нанесли удар по Харькову, попав в школу.
С начала войны жертвами российских атак стали свыше шестисот харьковчан, разрушено и повреждено более трети многоэтажных жилых домов города.
В Минобороны России отрицают обвинения в ударах по гражданским объектам в ходе боевых действий в Украине.
Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград
Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград. Решение было принято после вступления в силу поэтапных изменений ранее объявленных санкций Евросоюза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя литовской таможни.
Под запретом оказались перевозки бетона, древесины, алкоголя и промышленных химикатов на основе спирта.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов предлагал создать выделенную трассу через Литву для перевозок товаров из России. Литовские власти в ответ заявили, что никаких "зеленых коридоров" для транзита российских товаров в Калининград не будет.
- Литва ввела запрет на железнодорожный транзит грузов из России в Калининград 18 июня. Такое решение было связано с выполнением европейских санкций в отношении России из-за вторжения в Украину. В связи с этим в Калининград перестала поступать сталь, цемент и другие товары.
- Власти России назвали ситуацию экономической блокадой Калининграда и пригрозили "жестким ответом". МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить запрет. Президент Литвы Гитанас Науседа в ответ заявил, что страна не пойдет на компромисс.
- 23 июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пересмотрит директивы, ограничивающие транзит санкционных товаров в Калининград. Европейские чиновники опасаются военного противостояния и обсуждают освобождение территории от санкций для снятия напряжения.
- СМИ Германии сообщали, что правительство страны потребовало от Литвы изменить позицию по транзиту санкционных товаров в Калининград.
За 2 недели Украина уничтожила не менее 14 складов боеприпасов войск РФ
Украинские военные за последние две недели - с конца июня - нанесли более 10 точных ударов по складам боеприпасов и другим объектам российских войск, находящихся в их тылу на занятых ими территориях Украины. Такие данные приводит Русская служба Би-Би-Си. По открытым источникам журналисты установили не менее 14 случаев подобных ударов.
Склады и другие поражённые объекты находились на расстоянии от 5 до 75 километров от линии фронта - в Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Как отмечает Би-Би-Си, ранее украинские войска тоже периодически поражали склады и командные пункты российских военных, но делали это обычно прямо у линии фронта или в результате диверсионных действий. В конце июня под удар начали попадать и объекты, расположенные вдали от линии фронта, в частности в Снежном, Шахтёрске, Перевальске, Кадиевке (Стаханове) - это глубокий тыл, территория, которую поддерживаемые Россией сепаратисты контролировали с 2014 года. В ночь на понедельник сообщалось об ударе по Луганску.
При этом официально ни Генштаб Вооружённых сил Украины, ни Минобороны России не сообщали о таких случаях. Информацию распространяли в соцсетях очевидцы взрывов и журналисты с обеих сторон конфликта. О потерях в личном составе нет даже приблизительных данных.
Об увеличении числа ударов по тылам российских войск говорят и украинские чиновники. Президент Владимир Зеленский, в частности, заявил, что "наконец-то очень мощно заработала западная артиллерия". Удары по тылам начались вскоре после сообщения о том, что в Украину прибыли переданные США системы залпового огня HIMARS, которые могут точно поражать цели на расстоянии около 70-80 км.
Некоторые из ударов по российским складам определённо были нанесены именно из этих установок - это подтверждают сепаратисты, опубликовавшие фотографии осколков ракет. Как отмечает Би-Би-Си, точность и качество попадания по российским складам и базам указывает именно на работу западного оружия. Минобороны США заявляло, что Украина "успешно" использует эти системы.
В настоящий момент США поставили или обещали поставить Украине 12 установок HIMARS. Представители украинских властей заявляют, что для успешного контрнаступления таких установок должно быть несколько десятков.
Госдума РФ проведёт внеочередное заседание по «неотложным вопросам»
Совет Госдумы сегодня рассмотрит вопрос о проведении внеочередного пленарного заседания нижней палаты российского парламента. Об этом сообщается в телеграм-канале Думы.
"Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения». В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы", — говорится в сообщении. Какие именно документы нуждаются в срочном рассмотрении, не уточняется.
По словам источника "Коммерсанта" в Госдуме, внеочередное заседание не связано с войной в Украине. Необходимо принять ранее внесенные правительственные инициативы и решить ряд кадровых вопросов, добавил он.
Для депутатов, которые согласно календарю с 11 июля работают с избирателями в регионах, возвращение в Москву на внеочередное заседание стало неожиданностью. По словам двух собеседников "Ведомостей", близких к руководству Госдумы, даже заместителей Вячеслава Володина не предупредили о предстоящем внеочередном заседании и не предоставили повестку дня. Координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев сказал изданию, что он "не блефует" и не понимает, будет она внешнеполитической или коснется внутренних вопросов. Зампредседателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов также признался, что не знает, с чем связан созыв внеочередного заседания Госдумы.
"Думаю, накопилась какая-то критическая масса непринятых законопроектов в сфере экономики и финансов, которые к осени могут быть запоздалыми, поэтому Госдума и должна их срочно выпустить", сказал собеседник газеты в аппарате Госдумы.
На следующий день после последнего заседания весенней сессии Госдумы правительство внесло в парламент сразу 12 законопроектов, следует из базы данных парламента.
Если Совет одобрит проведение внеочередного пленарного заседания, оно состоится 15 июля.
- В течение первой сессии Госдума приняли 361 закон, из которых, по словам Вячеслава Володина, ""35,2% — социально значимые". При этом на рассмотрении Госдумы осталось 1203 законопроекта.
- Депутаты приняли и ряд репрессивных законопроектов. В частности, закон о фейках про российскую армию, за нарушение которого грозит до 15 лет лишения свободы, и новый закон об иноагентах, согласно которому "иноагентом" могут признать всех, кто находится "под иностранным влиянием".
В Грузии утром произошло несколько землетрясений
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на юге Грузии сегодня утром, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 07:36 по тбилисскому времени возле села Самеба, в 25 км к юго-западу от Дманиси. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км. Землетрясение ощущалось и в Тбилиси, примерно в сотне километров от эпицентра, пишет агентство «Новости-Грузия».
Позже у села Самеба подземные толчки магнитудой 4,7 и 3,1 были зафиксированы с разницей в восемь минут, в 09:10 и в 09:18 по тбилисскому времени. Третий афтершок силой 3,1 произошел в 09:48, четветый (3.2) – в 10:14, пятый (3.7) – в 10:24.
Отметим, что на сайте Национального центра сейсмического мониторинга сообщается лишь о землетрясениях с магнитудой 3.0 и выше.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
Село Самеба в последний год стало активной сейсмической зоной. Подземные толчки там происходят практически ежедневно. Вечером 13 февраля у Самеба было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1, а 1 мая – магнитудой 5,3.
Глава Минобороны Украины призвал Запад к поставкам артиллерии и дронов
Украина на сегодняшний день выдержала испытание благодаря использованию недавно доставленных американских артиллерийских систем дальнего действия. Но Киев по-прежнему нуждается в дальнобойной артиллерии и дронах. Об этом в интервью изданию The Wall Street Journal рассказал глава Минобороны Украины Алексей Резников.
Министр признал, что украинская армия несёт потери. По словам Резникова, вооружённым силам нужно обновить подразделения, произвести замены и перестановки, а также спланировать новую оперативную стратегию. Число погибших и раненых глава Минобороны не привёл.
Резников подчеркнул, что американские ракетные установки HIMARS изменили правила игры, позволив Украине атаковать позиции российской армии в Изюме. США поставили Киеву четыре таких установки, что, по словам министра было тестом для украинских военных, и в случае с Изюмом они его успешно прошли.
Также глава Минобороны сказал, что Россия, вероятно, берет паузу в своем наступлении в Донбассе для перегруппировки и пополнения запасов. Это не обязательно даёт новые возможности украинским силам, которые тоже нуждаются в отдыхе.
Российская сторона раскритиковала решение США поставить HIMARS. Москва заявила, что Вашингтон в конфликте подливает масла в огонь.
- Россия и Украина практически не раскрывают данные о потерях среди своих военнослужащих.
- Украинская сторона в конце июня сообщала, что погибли около 10 тысяч военнослужащих.
- В последний раз министерство обороны России сообщало о числе погибших 25 марта. Тогда утверждалось, что Россия потеряла 1351 погибшим и 3825 ранеными. Журналисты Русской службы Би-би-си и "Медиазоны" по открытым источникам установили имена более четырёх с половиной тысяч российских военнослужащих, погибших на войне с Украиной. Киев заявляет, что Россия потеряла более 37 тысяч солдат и офицеров.
Подача газа через «Северный поток» с 11 июля остановлена
Россия с понедельника, 11 июля остановила прокачку природного газа в Германию по газопроводу "Северный поток".
Об этом было объявлено заранее - оператор газопровода, компания Nord Stream AG, утверждает, что речь идёт о плановой профилактике, которая продлится до 21 июля. В Германии и других странах ЕС, однако, опасаются, что на фоне противостояния, связанного с войной в Украине, подача газа может и не возобновиться - что привело бы к острому энергетическому кризису в Европе.
Газопровод ежегодно останавливают на несколько дней для профилактики. Однако в нынешнем году опасения в ЕС вызывает тот факт, что ещё до его остановки объёмы подачи газа через "Северный поток" сократились более чем вдвое. Это не было компенсировано увеличением поставок через Украину или по иным маршрутам.
"Газпром" объяснили резкое сокращение поставок решением Канады из-за санкций заблокировать возврат в Россию находившихся в Канаде на ремонте газовых турбин фирмы Siemens, а также неполадками, обнаруженными Ростехнадзором на компрессорной станции. В Берлине, однако, считают решение России политическим. "Сегодня мы вынуждены констатировать: Россия использует энергию как оружие", - заявил 6 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц.
При этом власти Германии начали переговоры с Канадой, попросив Оттаву в виде исключения вернуть турбины. Канадское правительство уже дало принципиальное согласие - было объявлено, что турбины будут переданы Германии, а оттуда, очевидно, отправятся в Россию, чтобы вновь начать работу на "Северном потоке". Москва это пока не комментировала.
Как пишет Deutsche Welle, в политическом руководстве ФРГ считают вполне вероятным сценарий полного прекращения поставок российского газа по "Северному потоку" после 21 июля. Ряд комментаторов и политиков считает, что ради достижения своих военных целей в Украине Владимир Путин готов пойти на столь радикальный шаг в надежде ввергнуть Германию в тяжелый экономический, а затем и политический кризис.
В случае полной остановки подачи российского газа дефицит топлива в Германии и большинстве стран Евросоюза неизбежен, и власти должны будут нормировать подачу газа. В Германии уже ввели в действие чрезвычайные меры экономии энергии; пакет мер обсуждается и на уровне всего ЕС. Целью является максимальное наполнение газохранилищ до начала отопительного сезона.
Расследователи: РФ вывозит украденное украинское зерно через Крым
Россия доставляет захваченное украинское продовольствие в аннексированный Крым, а оттуда судами вывозят в Турцию, Египет и Сирию, часто – не под российскими флагами. К такому выводу пришли расследователи программы «Схемы» (проект Радио Свобода), Би-би-си и Reuters, передает телеканал Настоящее Время.
Украинские власти обвиняют Россию в воровстве на захваченных во время вторжения территориях как минимум 400 тысяч тонн зерна.
Журналисты «Схем», в частности, установили, что украинское зерно в Крыму грузится в порту «Авлита» в Доковой бухте Севастополя. «При входе в крымский порт балкеры выключают радары, поэтому их невозможно отследить системами мониторинга судов. Но сухогрузам не удается «спрятаться» от спутника, который из космоса фиксирует пребывание и погрузку в порту», – говорится в расследовании.
Журналисты выяснили, что из Крыма в этом году вывозят гораздо больше зерна, чем вывозили ранее, до войны. Такого количества зерна не могло быть в Крыму и не может быть завезено через мост, который является единственным логистическим соединением России и Крыма. При этом зерно перевозят грузовиками с территории оккупированных регионов Украины в Крым. Караваны машин замечали на севере полуострова, в Армянске или на Крымском перешейке, утверждают расследователи.
С полуострова зерно вывозят судами. Они выходят не только из Севастополя, но также из портов Феодосии и Керчи. Эту же схему описывает и украинский прокурор Крыма Игорь Поночовный, находящийся в Киеве.
По словам Поночновного, подобные суда имеют двойную документацию. У них есть «черная» документация, которая реальная, и есть «белая» документация. Она говорит, что эти суда выходят не из Крыма, а из Ростова-на-Дону, Новороссийска и других российских портов.
ООН и множество стран мира выражают тревогу в связи с тем, что из Украины после российского вторжения стало практически невозможным морским путем вывозить зерно и другое продовольствие. Срыв поставок, как опасаются специалисты, может привести к дефициту зерна на мировом рынке и, как следствие, росту угрозы голода в ряде развивающихся стран.
Сборная Грузии по регби обыграла в тест-матче команду Италии
Сборная Грузии по регби впервые в истории принимала на «Батуми Арене» сборную Италии и одержала важнейшую победу над принципиальным соперником со счетом 28:19, сообщает Общественный вещатель.
До сегодняшней игры «Лелос» проиграли все 4 из 4-х встреч, проведенных против итальянцев, поэтому эта встреча имела большое значение - сборной Грузии нужен был веский аргумент для выхода на турнир 6-ти наций, и в этом плане была необходима победа над Италией.
Сборная Грузии по регби впервые в истории победила команду из Tier 1 и сделала огромный шаг для участия в турнире 6 наций.
На следующей неделе, 16 июля, сборная Грузии проведет еще один тест-матч - в Кутаиси сыграет с Португалией.
Президент Шри-Ланки подписал приказ об ускоренном распределении газа
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал приказ об ускоренном распределении газа на острове. Это первый документ, обнародованный после захвата протестующими резиденции главы государства, сообщает новостной портал Newswire.
Кроме того, несколько министров Шри-Ланки объявили о решении покинуть свои посты на фоне экономического и политического кризисов в стране, передает Ada Derana. Министр сельского хозяйства заявил, что уйдет в отставку сразу после того, как страна получит поставку удобрений. Свои посты также покидают министры труда, туризма, транспорта и инвестиций.
Накануне вечером, 10 июля, стало известно, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку 13 июля.
Протесты на Шри-Ланке продолжаются с начала года. Из-за них в отставку уже ушёл предыдущий глава правительства, старший брат президента.
В апреле года Шри-Ланка столкнулась с тяжелым экономическим кризисом. В стране наблюдается нехватка иностранной валюты, возникшая вследствие дефицита туристов на фоне пандемии коронавируса. Шри-Ланка лишилась возможности оплачивать закупки топлива.
Готабая Раджапакса говорил, что просил президента России Владимира Путина помочь с кредитами для закупки энергоресурсов.
Новак Джокович в седьмой раз стал чемпионом Уимблдона
Теннисист Новак Джокович в седьмой раз стал чемпионом Уимблдонского турнира. В финале он обыграл австралийца Ника Кирьоса. Это 21-я победа сербского спортсмена в турнирах Большого шлема.
Кирьос в финал Большого шлема вышел впервые. До этого финала теннисисты встречались дважды. Австралиец оба раза побеждал Джоковича, не уступив ему ни одного сета.
По количеству титулов на Уимблдоне Джокович догнал Пита Сампраса, у которого тоже семь побед. Впереди только Роджер Федерер - у которого их восемь.
В день финала Уимблдона сербский теннисист и его супруга отмечают восьмую годовщину свадьбы. По этому поводу Елена Джокович опубликовала в соцсетях серию совместных фото.
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