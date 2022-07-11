Команда Навального создала Международный фонд борьбы с коррупцией

Команда российского оппозиционера Алексея Навального объявила о создании Международного фонда борьбы с коррупцией (Anti-Corruption Foundation International) . Об этом политик и его соратники сообщили 11 июня в социальных сетях.

Это международная неправительственная организация, которая будет бороться с коррупцией и «путинской» властью в России. Первым взносом на работу фонда стали 50 тысяч евро из премии Сахарова, которую Навальному присудил Европарламент в декабре 2021 года.

«Коррупция убивает. Сейчас, когда на украинские города летят посланные Путиным ракеты, это стало максимально очевидно. Путин и его окружение годами делали все, чтобы оставаться у власти и воровать, воровать, воровать, - и теперь, ошалев от безнаказанности, они развязали войну», – говорится на сайте проекта, где также опубликован призыв «не «быть против войны», а бороться против войны».

В наблюдательный совет фонда вошли бывший премьер-министр Бельгии депутат Европарламента Гай Верхофстадт, лауреат Пулитцеровской премии британская журналистка Энн Аппельбаум, философ и политолог Френсис Фукуяма и жена оппозиционера Юлия Навальная.

На сайте опубликованы расследования команды Навального, а также «Список 6000» – перечень российских чиновников, сотрудников СМИ и деятелей культуры, которых оппозиционер и его сторонники считают «коррупционерами и разжигателями войны».