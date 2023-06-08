Команда Навального: сын Шойгу уехал из РФ за несколько дней до мобилизации 

Команда Алексея Навального выпустила расследование о внебрачном сыне министра обороны России Сергея Шойгу, в котором говорится, что 22-летний Данила Шебунов получает «под миллион рублей» от сдачи двух офисных помещений в центре Москвы. За какой временной отрезок - в расследовании не сказано.

Соратники Навального также утверждают, что за несколько дней до объявления Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации Шебунов уехал из России в Турцию.

В данный момент внебрачный сын Шойгу якобы занят собственной музыкальной карьерой. Как певец он записывает песни на английском языке и снимает клипы под псевдонимом Sheba. При этом, по данным команды Навального, на видео с Шебуновым «накручены десятки тысяч просмотров»: в то время, как у его ютьюб-канала чуть более 700 подписчиков, у его клипов - свыше 250 тысяч просмотров.