Командующие обороной «Азовстали» сообщили, что вернутся на фронт

Пятеро защитников «Азовстали», прилетевшие вместе с президентом Украины на родину из Турции, собираются снова участвовать в боевых действиях. Об этом на встрече с журналистами во Львове сказал командующий «Азова» Денис Прокопенко.

«Мы вернулись и дальше мы будем делать свою работу», - отметил со своей стороны замкомандира «Азов» Святослав Паламар.

О возвращении на родину командующих обороной «Азовстали» в Мариуполе стало известно 8 июля. Пятеро украинских военнослужащих прилетели на одном самолете с президентом Украины Владимиром Зеленским из Стамбула. Там они находились под личными гарантиями президента Турции Реджепа Эрдогана после сдачи в плен в мае и последующего сентябрьского обмена на украинского политика Виктора Медведчука.

После обмена утверждалось, что украинцы останутся в Турции до конца войны. Москва обвинила Анкару и Киев в нарушении договоренностей. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россию о возвращении украинцев домой в известность никто не ставил.