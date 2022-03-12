«Комитет солдатских матерей» заявил о воюющих в Украине срочниках с Северного Кавказа

Матери российских военнослужащих (и контрактников, и проходящих срочную армейскую службу) продолжают обращаться к правозащитникам, так как не получают информации от своих родных. Об этом Кавказ.Реалии сообщила Светлана Голуб, председатель Комитета солдатских матерей. По ее словам, обращения поступают ежедневно, в том числе от семей военных, призванных из Южного и Северо-Кавказских федеральных округов.

«Наплыв обращений такой, что мы просто не успеваем систематизировать и анализировать информацию. Матери заявляют, что их сыновья длительное время не выходят на связь, при этом в нескольких случаях достоверно известно, что срочники направлены в Украину – об этом сообщили вернувшиеся к месту дислокации части их сослуживцы. Только по одной из воинских частей есть информация о порядка 20 срочниках, находящихся там», – уточнила Голуб.

Правозащитница сообщила, что пыталась выйти на украинскую сторону для диалога по информации о пленных, но ее обращения остались без ответа.

Власти России опровергали сообщения о привлечении срочников к боевым действиям в Украине. В поздравлении россиянок с 8 марта президент Владимир Путин подчеркнул, что срочники не будут участвовать в так называемой специальной операции на территории соседней страны. Однако уже на следующий день Кремль был вынужден признать присутствие срочников на войне – Путин поручил направить в Главную военную прокуратуру материалы для проверки.