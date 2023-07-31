«Коммерсантъ»: Россия арестовала активы бизнесмена Рината Ахметова

По ходатайству Следственного комитета арестованы российские активы украинского предпринимателя Рината Ахметова. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах. По данным газеты, арест активов произошел в рамках возбужденного в России уголовного дела о финансировании бизнес-структурами Ахметова украинской армии.

По версии следствия, бизнесмен помогал украинской армии еще до начала полномасштабной войны, во время действий Киева против сепаратистов в Донбассе, которых поддерживала Россия. После 24 февраля 2022 года деньги со счета подконтрольной ему российской компании «Метинвест Евразия», по данным следствия, шли на нужды ВСУ, включая подразделение «Азов», признанное российскими властями террористической организацией.

Уголовное дело против Ахметова о финансировании терроризма расследуется в России с сентября 2020 года. Комментариев Ахметова по поводу ареста активов пока нет.