Компаниям из ЕС запретили перевозить грузы по России

«Освобождение Михаила Саакашвили из плена возможно в единственном случае: если мы вырвем это государство из рук российского олигарха, т.е. России. Мы должны быть смелыми, мы не должны примириться с данностями, мы должны спасти государство от олигарха - в этом спасение Михаила Саакашвили», - об этом председатель «Национального движения» Ника Мелия написал в Facebook.

Как объясняет Ника Мелиа, Михаила Саакашвили наказывают за то, что он первым осмелился оказать сопротивление путинской орде.

«Прошел год, как Михаил Саакашвили в плену у российского олигарха. Зачем и почему русская мечта поймала Михаила Саакашвили? Даже ребенок знает, что его задержали не за пересечение границы. И не за покупку пиджаков и венка, возлагаемого на могилу Качиньского, не за использование дискреционного права президента - помилования, не за ошибки или проступки во время его пребывания у власти он заперт в тюрьме. Он был задержан за смелость создать независимое от России государство и смелость вернуться для защиты завоевания грузинского народа, этого государства, которое Иванишвили и его криминальная банда с усердием разрушают десять лет.

Русская мечта привлекла его к ответственности именно за то, что он, Михаил Саакашвили, созданием современного грузинского государства создал угрозу империалистической мечте россиян и интересам России. Его наказывают за то, что он первым осмелился оказать сопротивление путинской орде. За это его наказывают люди без родины! Теперь уже всему миру ясно, что Михаил Саакашвили - личный пленник Путина.

Освобождение Михаила Саакашвили из плена возможно в единственном случае - если мы вырвем это государство из рук российского олигарха, то есть России. Мы должны быть смелыми, не должны примириться с данностями, должны спасти государство от олигарха - в этом спасение Михаила Саакашвили Путь к его свободе лежит через свободу страны и свободу от России, от российской власти», - пишет Ника Мелия.