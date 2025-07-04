Конгресс США одобрил закон о налогах и госрасходах

Конгресс США утвердил предложенный президентом Дональдом Трампом законопроект о налогах и государственных расходах. Палата представителей в четверг одобрила закон с минимальным перевесом голосов в поддержку: 218–214.

Закон предусматривает расширение оборонных расходов, финансирование массовых депортаций мигрантов и продление налоговых льгот на сумму $4,5 трлн, а также резкие сокращения социальных программ, включая федеральную продовольственную помощь и Medicaid — государственную программу медицинского страхования для малообеспеченных. По некоторым оценкам, до 12 миллионов американцев могут потерять страховку. Несмотря на протесты демократов и сомнения среди умеренных республиканцев, спикер Палаты представителей Майк Джонсон сумел обеспечить принятие закона благодаря переговорам с конгрессменами и личному вмешательству Трампа.

Финансирование расходов частично обеспечивается за счёт отмены субсидий на экологически чистую энергетику и электромобили. Это вызвало публичный конфликт между Трампом и Илоном Маском, ранее союзником президента. Маск назвал отмену субсидий «ударом по будущему» и резко раскритиковал Белый дом в соцсетях. Он заявил, что принятие закона приведет к резкому росту государственного долга в США.

Трамп объявил принятый закон «одним из самых значимых в истории». Он собирается подписать его 4 июля, в День независимости США.