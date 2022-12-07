Конгресс США согласовал проект оборонного бюджета на $848 млрд

Комитеты обеих палат конгресса США по делам вооруженных сил согласовали проект оборонного бюджета на 2023 год . Бюджет составит более 847 миллиардов долларов, в том числе 800 миллионов будут выделены на военную помощь Украине.

Этот проект оборонного бюджета может стать самым большим в истории США. Его сумма более чем на 110 млрд долларов превышает прошлогодний показатель.

Теперь конгрессмены и сенаторы должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего его подпишет президент США Джо Байден.

Проект оборонного бюджета США также предусматривает выделение шести миллиардов долларов на "сдерживание" России в Европе, продлевает запрет на военное сотрудничество с Москвой на пять лет, а также предписывает добиваться исключения России из международных организаций, включая G20.



Кроме этого, документ предполагает введение вторичных санкций в отношении лиц, которые "сознательно участвуют в значительных транзакциях с золотом с Россией", в том числе с золотом из резервов российского Центрального банка, которое находится за пределами страны. Также проект предусматривает инициативы по снижению зависимости от поставок российских энергоносителей.

Запланированный военный бюджет был объектом критики со стороны республиканцев и так называемого прогрессивного, крайне левого крыла Демократической партии, к которой принадлежит президент. Республиканцы называли оборонные расходы слишком низкими на фоне ситуации вокруг Украины. Прогрессивные демократы — слишком высокими.

В 2021 году оборонный бюджет США составил 740 с половиной миллиардов долларов или около трёх с половиной процентов от ВВП страны.