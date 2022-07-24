Конгрессмен Смит: Украина может получить 25-30 HIMARS и аналогов

США и их союзники могут поставить Украине 25-30 ракетных систем залпового огня HIMARS и их аналогов. Об этом в интервью Радио Свобода/Радио Свободная Европа заявил глава комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Адам Смит.

Он вместе с рядом других членов Конгресса посетил Киев и встретился в субботу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что речь шла о поставках оружия, в том числе и РСЗО.

«Мы готовы дать Украине столько установок HIMARS, сколько сможем» - подчеркнул Смит. Он отметил, что поставка, например, 50 таких установок вряд ли возможна, однако число 25-30 вполне реально. По словам конгрессмена, речь идет об американских установках, а также о подобных им системах MLRS из Великобритании и других стран НАТО.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Украине для обороны необходимо 50 подобных установок, а для наступления - 100. Последнюю оценку разделяет и советник офиса президента Михаил Подоляк.

На данный момент США уже поставили Украине 12 реактивных систем HIMARS и обещали поставить еще 4. Также поставлено несколько MLRS.

Используя HIMARS, в последние недели украинские военные нанесли ряд ударов по тылам российских войск. По оценкам США, Украина уничтожила более 100 «высокоценных» российских целей на занятых российскими войсками украинских территориях. При этом по территории России удары не наносились. Пентагон впоследствии уточнил, что Украине передаются боеприпасы для HIMARS с радиусом действия до 80 км, а не ракеты, способные поражать цели на расстоянии 300 км.

Минобороны России утверждало, что российские военные уничтожили 3 из 12 поставленных установок HIMARS. Украинские военные не признали потерю ни одной, независимых свидетельств уничтожения хотя бы одной РСЗО нет.