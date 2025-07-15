В маленьком селе в Грузии мог появиться космодром. Но за амбициозной мечтой стоят подозрения в связях с Кремлем. Если бы все развивалось согласно плану двух гражданок России, Гурия могла бы превратиться в космический центр, откуда запускались бы спутники. Но реализовать идею пока не удается — отсутствует необходимое разрешение.

Грузинские журналисты-расследователи опубликовали большое расследование, посвященное космическим планам российских «беженцев» в селе Шухути. Слово «беженцы» журналисты заключили в кавычки, поскольку собранные ими данные указывают на возможные связи этих лиц с российскими государственными структурами, а также содержат подозрения в мошенничестве и вызывают сомнения по поводу самого проекта.

Сами фигуранты расследования, с которыми связалось «Эхо Кавказа», заявляют, что публикация содержит ложную информацию, искажения фактов и, по их мнению, направлена на сознательное разжигание межнациональной вражды.

Проект космодрома «Колхида»: амбиции и препятствия

События разворачиваются в небольшом селе Шухути, в Ланчхутском муниципалитете. Именно здесь планировалось возвести космодром «Колхида». Инициаторами амбициозного проекта стали две гражданки России — Юлия и Мария Архиповы, которые, как они рассказали в интервью «Эху Кавказа», переехали в Грузию еще до начала войны в Украине. Но, конечно, не просто так.

В расследовании iFact говорится, что компания Архиповых купила в Гурии три земельных участка общей площадью 14 тысяч квадратных метров — чуть больше футбольного поля.

Обе — Юлия и Мария Архиповы — женщины с космическим бэкграундом. Мария — выпускница факультета космических исследований МГУ и магистр государственного управления в космической отрасли. В ее активе — участие в проекте орбитальной станции «Мир-2» и работа юристом в «Консорциуме космических технологий». Юлия — председатель Консорциума.

«Консорциум «Космические технологии» является коммерческим научно-техническим объединением, созданным для разработки, реализации и инвестирования коммерческих космических программ. Консорциум создан в феврале 2016 года», — указано на сайте.

На YouTube-канале организации размещены видео, в которых рассказывается о планах строительства космодрома в Грузии, а также завода по производству спутников.

«В центре этой рощи будут взлетать космические аппараты — как на околоземные орбиты, так и в дальний космос. Мы планируем реализовать это в кратчайшие сроки — строительство займет не более пяти месяцев. Сейчас идет оформление документов на космодром».

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«Если космодром заработает, мы возьмем под патронаж стадион «Гурия». Это русский район — когда-то здесь жили русские. Во времена Гамсахурдия они уехали, оставив свои дома. Такой вот символизм: космодром будет проходить через русский район», — говорится в видео.

«Эхо Кавказа» связалось с Марией Архиповой, чтобы подробнее узнать о проекте космодрома. Оказалось, что идея зародилась еще в 2016 году, когда «Консорциум космических технологий» завершил конкурс на строительство первой негосударственной орбитальной станции «Мир-2». Государственное информагентство России ТАСС даже писал о проекте как о «частном шаге в освоении космоса». На сайте консорциума говорится, что наблюдательный совет утвердил смету финансирования станции и согласовал график выделения средств на все этапы программы, рассчитанной до 2030 года.

По словам Марии, после этого им понадобился свой транспортный узел для станции — ведь пользоваться Байконуром или другими космодромами слишком дорого из-за «посредников». Поэтому было принято решение строить собственный. Сначала планировали в России, но «политические проблемы» заставили их перебраться в Грузию — где, как они уверяют, никаких препятствий не видят.

Далее, по словам Архиповой, они обращались за информацией в государственные структуры, в частности в Министерство экономики, чтобы узнать о возможных территориях для реализации проекта. Там им порекомендовали несколько регионов, где теоретически можно было развивать бизнес.

«Я насколько поняла, Гурия — один из депрессивных регионов, для которых ищут инвестиции. Мне сразу же предложили выкупить большой участок в районе Ланчхути».

Однако предложенный участок не устроил Архиповых, и им была предложена альтернативная территория, которую они в итоге приобрели. В связи с этим они направили официальные запросы президенту Зурабишвили.

Я лично встречалась с чиновниками и неоднократно слышала, что за нами, скорее всего, стоит Путин

«Я скажу так: в 2021 году мы впервые обратились, в 2022-м отправляли повторные документы, а потом много раз пытались связаться. Однако она категорически отказывалась общаться с «русскими». Я лично встречалась с чиновниками и неоднократно слышала, что за нами, скорее всего, стоит Путин. Я спрашивала: «А причем здесь Путин? Я — частное лицо, у меня собственные деньги, у нас собственный проект. Я уехала из России и хочу развивать космос, заниматься профессиональной деятельностью». Но они отвечали: «Нет, не может быть, в России весь бизнес под контролем Путина, независимого бизнеса не бывает». Объяснять им было бесполезно, потому что они не понимают, как космос может быть частным».

Она отмечает, что благодаря их усилиям была создана комиссия при Агентстве технологий и инноваций Грузии, где им снова дали понять, что россиянам запрещено что-либо строить.

Мы поинтересовались, обращались ли Архиповы в другие ведомства, ответственные за решение подобных вопросов, помимо офиса президента. На наш запрос они дали следующий ответ:

«Да. С экологией у нас все чисто, никаких вопросов по этому поводу нет. Но вот проблема в том, что министерства и агентства отвечают: «Мы не можем дать вам разрешение, потому что нет закона о космической деятельности». Я спрашиваю: «Если закона нет, значит, мы можем строить?». Они отвечают: «Да, вы можете строить, но мы вам запретим, потому что закона нет».

У нас было много встреч, мы общались с Министерством экономики — и оно полностью на нашей стороне, поддерживает нас. Они понимают, какие огромные инвестиции и сколько рабочих мест принесет проект, какой это уровень развития — речь идет и об образовательном росте. Но дальше мы столкнулись с бюрократической неопределенностью. Министерство экономики понимает важность проекта, а дальше — никакой регуляции. Кроме того, мы ощущаем сопротивление, связанное с национализмом и отсутствием четких правил».

Мы попросили показать письменные документы, подтверждающие их обращения. Мария Архипова ответила, что у них есть электронная переписка, но поделиться ею они не могут.

«Да, в электронном виде информация есть, но сразу скажу — есть коммерческая тайна. Вопрос создания космодрома, скорее, касается технических аспектов, и я бы не хотела раскрывать детали, так как это техническая тайна. Понимаете, есть вопросы, которыми мы просто не можем делиться со СМИ. Эти технические вопросы обсуждаются в письмах».

Архиповы говорят, что хотят помочь Грузии стать независимой в космосе, сделать из нее Южную Корею — не зависеть от американцев, европейцев или китайцев. Но пока строительство — на паузе, и все зависит от грузинского руководства.

«Со своей стороны мы сделали все необходимое: готовы инвестировать, создавать рабочие места и обеспечить в Грузии все условия для работы и обучения в нужном объеме. Проект уже подготовлен, оформлен и направлен, со всеми необходимыми техническими документами. Остался только один вопрос — подпись. Понимаете, как только мы получим согласие, сразу приступим к строительству».

По оценкам Архиповых, Грузия из-за этого теряет инвестиции примерно на шесть миллиардов долларов.

Мэрия Ланчхути отреагировала на расследование iFact, назвав его дезинформацией. В официальном заявлении подчеркнули, что строительство такого объекта требует специального разрешения, которого у компании Архиповых нет. По их словам, в 2023 году компания получила отказ как от мэрии, так и от Министерства экономики и устойчивого развития по запуску космодрома. Таким образом, утверждения о реальном строительстве космодрома они назвали необоснованными спекуляциями.

На обвинения мэрии Ланчхути ответила и редакция iFact. Они подчеркивают, что нигде не утверждали о наличии у Архиповых разрешения на строительство космодрома.

«Ни в статье, ни в фильме мы не говорили, что разрешение уже получено», — заявили в редакции.

По их словам, строительство космодрома — лишь планируемый проект и пока исключительно идея Архиповых, о чем и говорится в статье. Кроме того, в расследовании приведен ответ самих Архиповых, которые подтверждают, что на данный момент проект приостановлен и они ожидают получения разрешения.

Космическая миссия или инструмент Кремля?

Как показывает расследование», за проектом космодрома может скрываться нечто куда более интересное, чем просто научные амбиции.

«Возможно, все это вызывает у вас улыбку, но планы Архиповых — это не просто их личные идеи. За ними стоит нечто большее», — пишет издание.

«Марии 46 лет, Юлии — 45. В Гурии их знают как сестер, однако отчество у Марии — Сергеевна, а у Юлии — Алиевна. На самом деле они — партнеры и были супругами еще тогда, когда Марию звали Евгений, и она идентифицировала себя как мужчину. Много лет назад Мария Архипова была Евгением Архиповым. Позже она стала трансгендерной женщиной и начала открыто говорить об этом в СМИ», — пишет издание.

В расследовании отмечается, что женщины скрывали от жителей Гурии не только личную семейную историю, но и ряд других важных деталей.В частности, речь идет о том, как они передают информацию и отчеты российским государственным структурам.

В расследовании приводятся переписки с исполнительным директором Фонда поддержки и защиты прав соотечественников (которому в материале дают название «Правфонд»), проживающих за рубежом — Александром Удальцовым. В этих письмах обсуждаются вопросы, связанные с космодромом и якобы ущемлением прав русских в Грузии, согласно данным расследования.

Эта переписка утекла из «Правфонда» и попала к международной организации OCCRP. Грузинское издание iFact, являющееся членом сети OCCRP, присоединилось к расследованию.

Фонд поддержки и защиты прав соотечественников создан в 2012 году по указу президента Дмитрия Медведева и финансируется МИД России. Официально он помогает русской диаспоре и россиянам за границей, неофициально — служит инструментом «мягкой силы» Кремля в Европе и странах СНГ, сообщает издание. С 2023 года фонд под санкциями США и ЕС.

Фонд финансирует юридическую защиту россиян, проводит информационные кампании и работает через посольства. По данным разведок Эстонии и Латвии, фонд связан с российскими спецслужбами и поддерживает пророссийские структуры.

Отметим, что он оплатил адвоката Вадима Красикова — сотрудника ФСБ, осужденного в Германии за политическое убийство грузина Зелимхана Хангошвили, которого в 2024 году обменяли на американских журналистов.

Мария и Юлия Архиповы сотрудничают с «Правфондом» как минимум с 2014 года, говорит издание.

С начала 2000-х Мария и Юлия работали юристами и защищали права человека в России. Мария основала Ассоциацию адвокатов России за права человека. В феврале 2023 года эта ассоциация обратилась к Путину и Лаврову с просьбой отменить визовый режим для граждан Грузии. В мае 2023 года по указу Путина визы отменили.

«Я обратилась к Путину с просьбой об отмене виз. Это было письмо. Мы попросили поддержки соотечественников и МИД, и они нас поддержали. Визы отменили», — говорит Мария Архипова «Эху Кавказа».

Впрочем, в переписке Архиповой с «Правфондом» говорится о планах построить космическое предприятие в Грузии, «которое может использоваться для запуска и сборки аппаратов со стороны России». Также говорится о постоянных угрозах жизни и здоровью со стороны националистически настроенных жителей западной Грузии, а также о рисках закрытия проекта из-за его «русского происхождения».

Мария и Юлия периодически отправляли отчеты о положении прав русских и делились информацией о происходящем в Грузии. Эти письма фонд направлял то в Министерство образования России, то в Администрацию Президента.

В марте 2023 года Архипова отправила в Россию доклад с рекомендациями для улучшения положения русских в Грузии: придать русскому языку статус второго государственного, вовлечь русских в гражданскую и политическую активность, а также упростить условия пребывания и получение гражданства для их политической эмансипации.

«Она утверждает, что целенаправленные провокации против русских исходят от оппозиции и групп, планировавших «Майдан», и что в случае нарушения их прав возвращение Грузии под контроль России станет неизбежным», — говорится в расследовании.

Журналисты также приводят цитаты из интервью Архиповой в октябре 2024 года:

«Один из коренных народов Грузии — русские. Российская дипломатия должна работать в этом направлении. Русскому языку должен быть придан официальный статус, должны открыться русские школы, русские должны получить статус дипломатической защиты. В противном случае нам придется возвращать Грузию так же, как мы сейчас возвращаем Украину».

В феврале 2023 года, согласно упомянутым перепискам, они поддерживали переговоры с грузинским правительством о возвращении территорий в обмен на российские военные базы.

Только грузинский народ имеет право самостоятельно решать вопросы о присоединении к России или, наоборот, отделении от нее

В интервью «Эху Кавказа» Архиповы заявляют, что все эти переписки были получены незаконным путем — через взлом их личной электронной почты и утечку информации. Доказательств того, что переписки не оригинальны — нет. Мария Архипова предпочла не комментировать этот вопрос.

«Не вижу смысла. Потому что они выдернуты из контекста и искажены. Я абсолютно уверена, что документы поддельные. Я просто не хочу объяснять».

Мы все же уточнили, принадлежит ли действительно ей рекомендация о размещении военной базы в Грузии, на что Архипова ответила, что это вранье.

«Это не соответствует моим взглядам и принципам. Я так не могла сказать, знаете почему? Потому что я всегда, везде, публично говорю о том, что Грузия имеет право на самоопределение. <...>. Только грузинский народ имеет право самостоятельно решать вопросы о присоединении к России или, наоборот, отделении от нее».

Архипова поделилась с радио «Эхо Кавказа» своей собственной «формулой мира», которая, тем не менее, фактически совпадает с тем самым предложением в расследовании, которое Архиповы назвали «враньем».

«Грузия имеет право вхождения в Евросоюз. Но вопрос возникает по стратегической военной безопасности России. И расширение НАТО для России на территории Грузии потенциально является еще угрозой, потому что есть Абхазия и Южная Осетия. И, естественно, это войска НАТО у Сочи, Адлера и так далее. Соответственно, это доминирование НАТО в Черном море. В связи с этим Россия никогда в жизни в национальных интересах не допустит расширения НАТО на территории Грузии. Сейчас конфликт с Украиной возник в связи с тем, что войска НАТО будут стоять под Брянском и так далее. То же самое сейчас могло произойти с Грузией. И есть неприемлемые моменты.

Я предложила следующее. Россия не препятствует возвращению Абхазии и Осетии в состав Грузии. Россия взамен получает право размещения военной базы на территории Грузии. Но при этом Россия не имеет права вмешиваться в политические, экономические дела Грузии и военные дела Грузии».

Но в этой формуле Архиповой все же есть случаи, когда «российская армия имеет право отреагировать» — когда «экстремисты приходят к власти в Грузии, начинаются погромы русских сел».

По ее словам, Архиповы рекомендовали российскому правительству, чтобы оно имело отношение с правительством Ираклия Гарибашвили, потому что он адекватно проводит политику».

Говоря о Гарибашвили, в своем посте в Facebook Архипова упоминает, что когда она приехала в Грузию в 2021 году, лично Гарибашвили отговаривал ее строить космодром.

«По-дружески предупреждал, мол, прибегут националы и начнут обвинять вас, что русские оккупируют Грузию и размещают ракеты, не дадут строить, а проект сорвут и вы потеряете деньги. Настоятельно рекомендовал заниматься только сельским хозяйством, мол, не подставляйтесь. Я ответила, что космос это моя профессия, как прибегут так и разбегутся».

Мария Архипова не видит ничего «антигрузинского» в том, что они докладывают о положении прав русских в Грузии, поскольку такова основа правозащитной деятельности.

Журналисты-расследователи не раз обращались в Службу государственной безопасности по вопросу деятельности Марии и Юлии Архиповых, но ведомство никак не отреагировало до сих пор на их запросы. Остается неизвестным, заинтересовалось ли СГБ этой историей.

От космодрома к консервам

Часть расследования касается бывшего завода консервов «Лимон». В 2022 году Мария и Юлия Архиповы вместе с Гелой Зоидзе, менеджером регионального офиса Торгово-промышленной палаты в Ланчхути, стали совладельцами ООО «Лимон». В 2022 году Зоидзе познакомил Архиповых с владельцами бывшего завода, семьей Тамаза Имнаишвили. Архиповы, говорится в расследовании, обещали вложить более 2 миллионов лари в восстановление производства и сохранить внешний вид завода.

29 июня они встретились с Тамазом Имнаишвили, который бесплатно передал 51,55% акций: 49% — Архиповым, 2,55% — Зоидзе. Сделка была оформлена у нотариуса в июне 2022 года, директором стала Юлия Архипова.

Архиповы получили контроль над землей и зданиями, но через несколько месяцев владельцам стало ясно, что они не собираются восстанавливать завод. Архипова объяснила , что она просто сжалилась над владельцами, которые умоляли ее вложить деньги в это предприятие. На самом деле оно ей было неинтересно, о чем она еще в начале сказала Зоидзе.

«Я говорю, мне не интересен завод по производству консервов. Нам интересен космодром, который мы покупаем. И интересно производство спутников для этого космодрома. Мне говорят, мы должны поехать посмотреть. Я говорю, нет, мы не поедем, не посмотрим. Он начинает купите, купите, купите, купите, заберите этот завод. Я говорю, не буду. Может вам для спутников, говорит, пригодится. Я говорю, не хочу — проще новый построить».

Тем не менее после знакомства с Тамазом они согласились взять завод, так как он сильно настаивал и просил помочь.

«Я вам сразу скажу, что за время общения мне стало его жалко. Старый КГБшник на пенсии. Остался без Советского Союза. Он за нами ходил до середины июня. И вот он приходит и говорит, я согласен на все, я на колени перед вами встану».

Архиповы же заявляют, что никакого обязательства по инвестициям на 2,5 миллиона не было вовсе и называют это «фейком». Упомянутые в расследовании договоры с инвесторами они считают поддельными.

Несмотря на все препятствия, Архиповы, видимо, полны оптимизма, уверяют — космодром «Колхида» будет строиться. В своем Facebook они сообщают, что, несмотря на риск провокаций, они пошли на строительство космодрома. Авторы проекта уверены, что весь негатив — это всего лишь происки конкурентов по космической деятельности: неофициально к ним два месяца назад долетела новость, что Илон Маск задумал атаку на них в Грузии. Но, конечно же, «на их планы это никак не повлияет.

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