Космический корабль КНР состыковался с орбитальной станцией

Поправки в конституцию Казахстана поддержали, согласно данным различных экзит-поллов, от 74 до 79 процентов граждан страны.

В свою очередь Центризбирком Казахстана озвучил предварительные данные о явке избирателей: она составила почти 70 процентов. Это значит, что голосование будет признано состоявшимся: для этого было нужно участие более половины граждан, имеющих право голоса.

При этом в воскресенье днем сообщалось о многочисленных нарушениях в ходе референдума, в том числе - о предполагаемых вбросах бюллетеней и недопусках независимых наблюдателей на участки.

5 июня в Казахстане прошел референдум об изменении Конституции. Избиратели голосовали за принятие 56 поправок к основному закону. Документ был предложен после массовых протестов в стране, которые в январе переросли в кровавые беспорядки.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявлял, что новый закон ограничит его власть. По его словам, принятие поправок станет залогом того, что беспорядки, прошедшие в стране в январе, не повторятся.

Изменения коснутся трети положений основного закона. В стране, в случае принятия поправок, будет восстановлен Конституционный суд, а из текста основного закона будут убраны все упоминания первого президента Нурсултана Назарбаева как лидера нации, или елбасы.

Родственникам президента запретят занимать руководящие посты в государственном секторе. Самому ему запретят быть членом политических партий. Количество назначаемых им членов Сената будет сокращено с 15 до 10. Сенат потеряет право принимать новые законы: он будет одобрять или не одобрять законопроекты, поступившие из нижней палаты парламента, и утверждать предложенные президентом кандидатуры ключевых чиновников.

Также поправки в Конституцию снижают до пяти процентов барьер для прохождения партий в парламент, и с 20 до 5 тысяч снижают число подписей избирателей, необходимых для регистрации партии. Кроме того, упрощается вся процедура регистрации. Беспартийным гражданам вновь разрешат баллотироваться в парламент и региональные законодательные собрания (масхилаты). 70 процентов членов парламента должны будут избираться по пропорциональной системе, а 30 процентов – по мажоритарной.