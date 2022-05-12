Косово подало заявку на вступление в Совет Европы

Частично признанная Республика Косово подала заявку на вступление в Совет Европы. Против этого резко выступает Сербия, которая считает частично признанную республику своей территорией. Вступление может обострить ситуацию в регионе, в Белграде объявили о созыве экстренного заседания Совета национальной безопасности.

Заявка на вступление подана в четверг, 12 мая. Для её одобрения поддержать вступление должны 2/3 членов Совета. Вероятнее всего, голосование будет успешным для Приштины, так как после исключения из Совета России у сторонников признания Косова достаточно голосов, чтобы набрать большинство, передаёт региональная служба Радио Свобода.

Косово объявило о своей независимости от Сербии в феврале 2008 года. Сейчас страну признают 98 государств. Однако республика не состоит в большинстве международных организаций, включая ООН. Приштина стремится изменить ситуацию, ставя своей целью членство в международных организациях.

Президент Сербии Александар Вучич 11 мая заявил, что Белград даст "сильный ответ" на заявку Косова, и республике будет "не так легко, как они представляют". Белград считает заявку на вступление нарушением Вашингтонских соглашений 2020 года, вводивших для Приштины годовой мораторий на подачу заявок на членство в международных структурах. Срок моратория уже истёк.