Депутат Госдумы пожаловался в Следственный комитет из-за концерта Меладзе

Депутат Государственной думы от Красноярского края Юрий Швыткин обратился в Следственный комитет РФ с заявлением на организаторов концерта Валерия Меладзе, который накануне прошел в одном из московских клубов. Об этом говорится в телеграм-канале Швыткина.

По мнению депутата, Меладзе «решил переиграть и вернуться с концертами, как ни в чем не бывало», хотя ранее высказался за прекращение боевых действий в Украине.

«Считаю это крайне циничным. Переобувание в полете – это низко. Считаю, что жителям нашей страны нужно проявлять более активную гражданскую позицию и не посещать представления, устраиваемые такими артистами», – написал Швыткин.

Валерий Меладзе выступил на фестивале «Фестик», который прошел в московском дискоклубе «Радуга» 27 и 28 августа.

Недавно стало известно, что Меладзе 23 ноября выступит с концертом в Тбилиси.