Красный Крест пока не получил разрешения на посещение Еленовки

В распоряжении Настоящего Времени оказалась аудиозапись из Ленинского районного суда города Грозного. Она была сделана пятого июля на предварительных слушаниях по резонансному делу Заремы Мусаевой. Это супруга бывшего федерального судьи, которую силовики буквально похитили из Нижнего Новгорода и вывезли в Чечню в январе этого года. У женщины серьезные проблемы со здоровьем – сахарный диабет с осложнениями. Пятого июля на предварительных слушаниях по уголовному делу Зареме Мусаевой стало плохо.

«В этот момент она упала на пол, то есть животом и лицом, и у нее был этот приступ, она дрожала», – рассказывает сын Мусаевой, правозащитник Абубакар Янгулбаев.

Такие приступы, по его словам, у женщины случаются регулярно. Зареме Мусаевой дают медикаменты, делают уколы, но из СИЗО по состоянию здоровья не отпускают, несмотря на диабет и осложнения. Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Ее сыновья Абубакар и Ибрагим – правозащитники и оппозиционеры. Чеченские власти связывают Янгулбаева с деятельностью движения 1ADAT, которое открыто критикует Кадырова и сайт которого в России заблокирован. В конце 2021 года Янгулбаевы сообщали о похищении десятков своих родственников в Чечне. Рамзан Кадыров лично назвал эту семью террористами. И обещал преследовать.

«Куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены», – заявил тогда Кадыров.

Но преследуют пока только мать. Сайди Янгулбаев, Абубакар и Ибрагим находятся за границей. Задержание Заремы Мусаевой в январе этого года вызвало огромный резонанс как в Чечне, так и на федеральном уровне. Дело комментировали в Кремле и даже в Госдепартаменте США. 20 января сотрудники МВД Чечни ночью ворвались в квартиру Мусаевой в Нижнем Новгороде. На видео, которое опубликовал Комитет против пыток, Мусаеву вели к машине по снегу босиком. Ей не дали одеться, не позволили взять с собой инсулин. Чеченские власти утверждали, что таким образом Мусаеву вывезли на допрос в качестве свидетеля. Однако вскоре на супругу бывшего судьи завели уголовное дело. Она якобы набросилась на участкового, который составлял протокол.

«Они прекрасно понимают, что не имеют право запрещать правозащитную и оппозиционную деятельность. Они не имеют право это объявлять, так как это против Конституции. Вот они через такие механизмы давят на нас», – объясняет действия чеченских силовиков Абубакар Янгулбаев.

Сейчас Зарема Мусаева ожидает в СИЗО Грозного следующих слушаний, которые назначены на восьмое августа. В деле будет новая судья, прошлый уже взял самоотвод. Ситуация осложняется тем, что адвокаты Мусаевой заметили за собой слежку. Пятого июля, в день предварительных слушаний, неизвестные преследовали защитников в аэропорту, в суде и в кафе. На видео, которое предоставили адвокаты, особенно часто мелькает мужчина в клетчатой рубашке. Всего адвокаты насчитали семь или даже восемь преследователей. Чем может грозить такая слежка в Чечне?

«Есть несколько вариантов. Вариант номер один: она ничем не будет грозить, поскольку это просто собирание информации о том, чем занимаются адвокаты, с кем встречаются адвокаты. Второй вариант: это попытка морального и психологического давления на нас. Об иных вариантах я думать и рассуждать не хочу», – говорит адвокат Мусаевой Александр Караваев.

Об иных вариантах заставляют думать многочисленные нападения на правозащитников в Чечне. Адвокаты уже подали заявление в ФСБ на имя главы службы Александра Бортникова: они утверждают, что за ними ведется незаконное наружное наблюдение. В документе сказано, что, учитывая специфику дела и угрозы, которые звучали со стороны руководства Чечни в адрес семьи Янгулбаевых, адвокаты считают, что существует реальная угроза их жизни и здоровью.