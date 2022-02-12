По сообщению Кремля, в субботу состоятся телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По утверждению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, разговор состоится по инициативе американской стороны.

Ранее в пятницу о возможном телефонном разговоре сообщил на брифинге в Белом доме советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, в разговоре главы государств могут обсудить ситуацию вокруг Украины.

На брифинге Салливан заявил, что Россия готова вторгнуться на территорию Украины во время Олимпийских игр в Пекине, их завершение намечено на 20 февраля. Руководство США рекомендовало гражданам своей страны покинуть Украину, сделать это советуют в течение ближайших 48 часов.

Незадолго до брифинга NBC News и PBS со ссылкой на анонимных чиновников из администрации президента сообщили, что вторжение России может начаться в начале следующей недели. Салливан эту информацию не подтвердил.

Путин и Байден в последний раз беседовали по телефону в конце прошлого года. В начале декабря они провели переговоры в режиме видеоконференции, а в июне 2021 года встречались в Женеве.

Москва категорически отрицает, что планирует войну с Украиной. Лидеры самопровозглашенных республик востока Украины утверждают, что Киев может готовить наступление на их позиции. В Киеве это отрицают.