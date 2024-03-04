Кремль не стал комментировать сообщения о прощании с Навальным

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о многокилометровой очереди во время церемонии прощания с Алексеем Навальным.

«Мы немного по этой теме что-то говорили и считаем, что большего нам сказать нечего», — отметил Песков.

Алексея Навального похоронили 1 марта. Церемонию прощания с политиком, согласно данным проекта «Белый счётчик» посетили не менее 16,5 тысяч человек.

2 и 3 марта люди продолжали приносить цветы на кладбище. Очевидцы сообщали, что гора цветов уже вышла за пределы могилы, а к вечеру 3 марта из-за цветов уже не было видно креста.