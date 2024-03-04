Кремль не стал комментировать сообщения о прощании с Навальным

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о многокилометровой очереди во время церемонии прощания с Алексеем Навальным.
«Мы немного по этой теме что-то говорили и считаем, что большего нам сказать нечего», — отметил Песков.
Алексея Навального похоронили 1 марта. Церемонию прощания с политиком, согласно данным проекта «Белый счётчик» посетили не менее 16,5 тысяч человек.
2 и 3 марта люди продолжали приносить цветы на кладбище. Очевидцы сообщали, что гора цветов уже вышла за пределы могилы, а к вечеру 3 марта из-за цветов уже не было видно креста.
- Алексей Навальный, по официальным данным, умер 16 февраля в колонии особого режима в заполярном посёлке Харп. Соратники Навального считают, что он был убит, и обвиняют в его смерти президента Владимира Путина. В десятках городов России местные жители приносили цветы к стихийным мемориалам. Акции памяти Навального прошли также в городах многих стран мира.
- Дмитрий Песков с день смерти Навального сообщил, что президент России Владимир Путин проинформирован о случившемся. Комментариев от Путина не последовало.
- Следствие выдало тело родственникам Навального 24 февраля. Мать политика Людмила Навальная сообщала, что от неё требовали проведения тайных похорон. Людмила Навальная подала жалобу в городской суд Салехарда на бездействие Следственного комитета из-за отказа выдать тело Навального. 4 марта стало известно, что суд оставил жалобу без удовлетворения.